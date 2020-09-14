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В этой статье будет измерено энергопотребление видеокарты PowerColor Radeon AXRX VEGA 56 8GBHBM2-3DH, видеокарта будет питаться от отдельного блока питания Corsair HX1000i c поддержкой Corsair Link Digital, позволяющей отслеживать параметры электропитания. Выясним всегда ли снижение напряжения даёт понижение энергопотребления, в каких условиях это достигается.

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Тестовый стенд показан ниже.

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В этой статье я не опровергаю официальные спецификации энергопотребление видеокарты 210 Вт, а лишь показываю, что драйвер AMD не выдает полного потребления видеокарты. Более наглядное подключение видеокарты к отдельному блоку питания можете увидеть в предыдущей статье Вся правда об энергопотреблении видеокарт AMD. ASUS Radeon RX 470 DirectCU II .

Содержание:

Настройки видеокарты со снижением напряжения Bios 165 W и Bios 220 W.



3DMark Time Spy Extreme

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Vega 56 Bios 165 Вт

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Bios с лимитом потребления 165 Вт, в первом тестовом отрезке среднее энергопотребление составило 209 Вт, максимальное – 247 Вт, минимальное – 181 Вт. Во втором тестовом отрезке 264 Вт в пике в конце отрезка, среднее – 208 Вт, минимальное 172 Вт.

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С увеличенным лимитом энергопотребления +50% замеры показали: в 1 тестовом отрезке среднее – 272 Вт, максимальное – 298 Вт, минимальное 211 Вт, во 2 тестовом отрезке среднее 265 Вт, максимальное – 305 Вт, минимальное 150 Вт.

Vega 56 Bios 64 220 Вт

Vega 56 с прошитом BIOS от 64 референса: в 1 тестовом отрезке среднее – 268 Вт, максимальное – 292 Вт, минимальное 193 Вт, во 2 тестовом отрезке среднее 264 Вт, максимальное – 292 Вт, минимальное 123 Вт.



С увеличенным лимитом энергопотребления +50% замеры показали: в 1 тестовом отрезке среднее – 279 Вт, максимальное – 310 Вт, минимальное 178 Вт, во 2 тестовом отрезке среднее 272 Вт, максимальное – 310 Вт, минимальное 181 Вт.

FurMark

Vega 56 Bios 165 Вт

Vega 56 165 BIOS 165 Power limit в Furmark AAx0 потребление видеокартой энергией составило: среднее 211 Вт, максимальное 346 Вт, минимальное 187 Вт.

В Furmark AAx8 получены следующие результаты: среднее 210 Вт, максимальное 232 Вт, минимальное 151 Вт

С увеличением лимита энергопотребления на 50% в Furmark AAx0 получены были такие результаты: среднее 300 Вт, максимальное 381 Вт, минимальное 202 Вт

В Furmark AAx8 +50% Power Limit получились такие результаты: среднее 238 Вт, максимальное 248Вт, минимальное 169 Вт.

Vega 56 Bios 64 220 Вт

Vega 56 с прошитом BIOS от Vega 64 в Furmark AAx0 получились такие результаты: среднее 275 Вт, максимальное 406 Вт, минимальное 250 Вт.

Vega 56 (64) в Furmark AAx8 получились такие результаты: среднее 262 Вт, максимальное 314 Вт, минимальное 192 Вт.

Vega 56 (64) в Furmark AAx0 с лимитом потребления +50% получились такие результаты: среднее 300 Вт, максимальное 454 Вт, минимальное 217 Вт. С вентиляторами выкрученными на 100% вышли такие результаты: среднее 430 Вт, максимальное 448 Вт, минимальное 142 Вт.

Vega 56 (64) в Furmark AAx8 с лимитом потребления +50% получились такие результаты: среднее 252 Вт, максимальное 262 Вт, минимальное 199 Вт.

Company of Heroes 2

Vega 56 Bios 165 Вт

Company of Heroes 2 Vega 56 165W FHD результаты такие: среднее 192 Вт, максимальное 250 Вт, минимальное 105 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 198 Вт.

Company of Heroes 2 Vega 56 165W 3840x2160 результаты такие: среднее 211 Вт, максимальное 262 Вт, минимальное 123 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 276 Вт.

Company of Heroes 2 Vega 56 165W FHD с лимитом потребления +50% результаты такие: среднее 222 Вт, максимальное 328 Вт, минимальное 54 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 207 Вт.

В Company of Heroes 2 Vega 56 165W 3840x2160 с лимитом потребления +50% результаты такие: среднее 306 Вт, максимальное 358 Вт, минимальное 209 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 307 Вт.

Vega 56 Bios 64 220 Вт





Company of Heroes 2 Vega 56 (64) FHD результаты такие: среднее 230 Вт, максимальное 307 Вт, минимальное 106 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 255 Вт.

Company of Heroes 2 Vega 56 (64) результаты такие: среднее 273 Вт, максимальное 318 Вт, минимальное 194 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 321 Вт.

Company of Heroes 2 Vega 56 (64) FHD с лимитом потребления +50% результаты такие: среднее 242Вт, максимальное 343 Вт, минимальное 73 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 243 Вт.





Company of Heroes 2 Vega 56 (64) 3840x2160 с лимитом потребления +50% результаты такие: среднее 370 Вт, максимальное 468 Вт, минимальное 205 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 478 Вт

Итог

Результаты в стоке взяты отсюда Измеряем энергопотребление видеокарт AMD. PowerColor Radeon AXRX VEGA 56 8GBHBM2-3DH reference. Результаты тестов сведены в таблицу ниже.

Как видно со стоковым BIOS Vega 56 не выигрываем от снижения напряжения. Vega 56 начинает выигрывать только при превышении лимита энергопотребления. Furmark AAx0 с вентиляторами на 100% выжирает весь лимит видеокарты, несмотря на снижение напряжения. Польза от снижения напряжения будет тогда, когда видеокарта при андервольтинге не будет упираться в лимит энергопотребления видеокарты прописанного в BIOS.

