Tesla представила стильный комплект для комфорта в Model 3 и Model Y за 60 долларов
Tesla, известная своими инновациями в автомобильной отрасли, выпустила стильный и функциональный комплект для дополнительного комфорта водителей и пассажиров. Комплект, включающий подголовник и поясничную подушку, уже доступен для владельцев Model 3 и Model Y, а его стоимость в Китае составляет всего 60 долларов.
Новый аксессуар был разработан с учетом общей эстетики интерьера автомобилей Tesla. Дизайн подголовника и поясничной подушки подчеркивает минимализм и эргономику, характерные для бренда.
Tesla заявляет, что подушки созданы с целью минимизировать усталость и дискомфорт во время долгих поездок. Особое внимание уделено поддержке поясницы и шеи.
Внутреннее наполнение подголовника выполнено из биохлопка DuPont, который известен своей экологичностью и мягкостью.
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