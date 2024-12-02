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Tesla представила стильный комплект для комфорта в Model 3 и Model Y за 60 долларов

Tesla выпустила комплект из подголовника и поясничной подушки для Model 3 и Model Y.
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Tesla, известная своими инновациями в автомобильной отрасли, выпустила стильный и функциональный комплект для дополнительного комфорта водителей и пассажиров. Комплект, включающий подголовник и поясничную подушку, уже доступен для владельцев Model 3 и Model Y, а его стоимость в Китае составляет всего 60 долларов.

Новый аксессуар был разработан с учетом общей эстетики интерьера автомобилей Tesla. Дизайн подголовника и поясничной подушки подчеркивает минимализм и эргономику, характерные для бренда.

Tesla заявляет, что подушки созданы с целью минимизировать усталость и дискомфорт во время долгих поездок. Особое внимание уделено поддержке поясницы и шеи.

Внутреннее наполнение подголовника выполнено из биохлопка DuPont, который известен своей экологичностью и мягкостью.

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