В условиях растущей энергетической нагрузки, правительство России начинает вводить запреты на майнинг криптовалюты в ряде регионов. Недавнее заявление заместителя министра энергетики Евгения Грабчака подтвердило, что ограничения коснутся территорий с дефицитом электроэнергии.

Евгений Грабчак подчеркнул, что в определённых регионах страны майнинг на государственном уровне будет запрещён. Основной причиной такого решения является нехватка электроэнергии, с которой сталкиваются определённые территории. К числу таких зон Грабчак отнёс Дальний Восток, юго-запад Сибири и южные регионы России. В этих областях дефицит энергетических мощностей затрудняет выделение ресурсов для крупных майнинговых ферм, особенно в условиях ожидаемого повышения спроса на электричество до 2030 года.

Недавно президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует оборот цифровой валюты и позволяет правительству запрещать майнинг в определённых регионах страны. Эти нововведения вступают в силу с 1 ноября, что значит, что правительство получило полномочия определять зоны, где майнинг окажется вне закона. Законопроект нацелен на уменьшение нагрузки на энергетическую инфраструктуру и распределение ресурсов в наиболее нуждающиеся регионы.



