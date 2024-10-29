Россельхознадзор сообщил об открытии кубинского рынка для российских поставщиков продукции животноводства. Это стало шагом в расширении экспортных возможностей российских производителей мяса птицы, свинины, говядины и молочных продуктов. Теперь они смогут начать поставки своей продукции на Кубу без дополнительных ограничений.

Согласно заявлению Россельхознадзора, предприятия, производящие мясо птицы, свинину, говядину и молочную продукцию и зарегистрированные в реестре экспортеров ФГИС "ВетИС", получили право на поставки на кубинский рынок. Этот реестр обеспечивает контроль за качеством продукции, что позволяет минимизировать риски для потребителей.

Открытие кубинского рынка стало возможным после завершения аудита, проведенного Национальным центром здоровья животных Кубы. В ходе проверок кубинская сторона признала российскую систему контроля и надзора за качеством продукции животного происхождения. Эта система соответствует международным стандартам безопасности, что позволило наладить сотрудничество между Россией и Кубой в области продовольственных поставок.