Совет директоров МВФ завершил Пятый обзор программы EFF для Украины, что позволило выделить дополнительные средства. Эти 1,1 миллиарда долларов будут направлены на поддержку бюджета страны.

По данным МВФ, несмотря на сложные условия, экономика Украины демонстрирует устойчивость. Это стало ключевым фактором для дальнейшего сотрудничества с фондом и предоставления очередного кредитного транша.

Программа расширенного финансирования (EFF) для Украины была утверждена на общую сумму 15,5 миллиарда долларов сроком на четыре года. Она призвана обеспечить стабильность украинской экономики, поддерживая бюджетные обязательства и реформы, направленные на улучшение экономической ситуации в стране. На протяжении 2023 года Киев уже получил несколько траншей в рамках данной программы. В июле был выделен транш на 2,2 миллиарда долларов, а в марте – на 880 миллионов долларов.

МВФ подчеркивает, что несмотря на все трудности, с которыми сталкивается Украина, экономика страны остается устойчивой. Это объясняется не только внешней финансовой поддержкой, но и усилиями украинских властей по проведению реформ и поддержанию макроэкономической стабильности.