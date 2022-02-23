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Другое

Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много

Самый мощный флагман Samsung стоит дорого, но имеет все, что можно пожелать. Вопрос в другом: действительно ли он вам нужен?
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Samsung хочет, чтобы мы называли этот телефон Galaxy S22 Ultra, но на самом деле это Galaxy Note. Все в ДНК этого устройства можно отнести к той захватывающей и запутанной эпохе фаблетов, начиная с широкодиагонального экрана и заканчивая встроенным S Pen рядом с портом для зарядки. Это самый совершенный флагман Samsung, но действительно ли кому-то нужен такой большой телефон?

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Я был ошеломлен, знакомясь с Samsung Galaxy S22 Ultra. Он так много может, и все, начиная с задней камеры с четырьмя объективами, длительного времени автономной работы и заканчивая невероятным экраном, пытается оправдать начальную цену. Ultra с легкостью справляется со всеми задачами, от работы до просмотра видео и управления групповыми чатами — он объединяет в себе компьютер, планшет и смартфон. По крайней мере, это то, что он обещает за цену в 1200 долларов.

Цена: от $1,200

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Нравится: дисплей, длительное время автономной работы, встроенное перо S Pen, телеобъектив может запечатлеть Луну

Недостатки: Это действительно большой телефон, слишком много средних программных функций, которые вы отключите, ночной режим не дотягивает до гораздо более дешевого Pixel 6 Pro.

Смотрите, это же Note

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Внешний вид Ultra отличается от прошлогоднего Galaxy S21 Ultra. Если то устройство выглядело так, словно сошло с того же конвейера, что и остальные модели семейства Galaxy S21, то S22 Ultra полностью отличается от других моделей Galaxy S22. Ultra повторяет дизайн S22 и S22+, с более острыми углами и уникальным дизайном задней панели.

Если вам нужен один из самых больших смартфонов Android, то это он. Galaxy S22 Ultra больше и уже, чем даже iPhone 13 Pro Max, и короче, чем Google Pixel 6 Pro. Моим рукам было легче держать Ultra, чем другие телефоны, и я могу оценить относительную доступность такого гигантского телефона.


В нижней части Galaxy S22 Ultra нет разъема для наушников, но есть порт USB-C рядом с выдвижным S Pen.

 

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Кстати говоря, S Pen вернулось, и для меня это выглядит так, как будто оно никогда не исчезало — поэтому я не могу перестать называть эту штуку Note. Однако иногда я с трудом вспоминаю, что оно там есть, и если вы думаете, что можете оказаться в том же лагере, то определенно подумайте, стоит ли вообще брать этот телефон. Мы расскажем о назначении S Pen и некоторых новых возможностях, которые вы можете делать с его помощью, чуть позже.

Galaxy S22 Ultra поставляется в четырех цветах, включая белый Phantom White, бордовый и шикарный зеленый.

Экран

6,8-дюймовый динамический AMOLED-дисплей Galaxy S22 Ultra — это то, что делает этот телефон достойным того, чтобы носить его с собой.


Благодаря частоте 120 Гц и разрешению 1440 x 3088 изображения и текст выглядят гладкими и качественными

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На таком экране Ultra можно серьезно редактировать фотографии и комфортно дремать за электронной книгой. Но больше всего мне понравилось использовать этот дисплей, уютно устроившись на теплом одеяле и просматривая видео, как винтажные фильмы в формате 720p, так и премьерные драмы в формате 1080p.

Мобильные игры также легко идут на Ultra, и это делает такие популярные игры, как Pokémon Go, особенно увлекательными. Большой экран Ultra — отличный подиум для запуска покеболов, а максимальная яркость в 1750 нит помогает ловить покемонов при ярком свете. Вы также можете не беспокоиться о том, что высокая яркость без вашего согласия съест заряд батареи, поскольку она доступна только при нахождении под прямыми солнечными лучами. По умолчанию Ultra автоматически настраивает экран в зависимости от окружающей обстановки.

Зачем так много камер?

Не одна, не две и даже не три камеры. Это четыре камеры и датчик глубины, чтобы сделать ваши фотографии более яркими!

 

Используя Ultra, я часто спрашивал себя, зачем кому-то понадобились четыре объектива на задней панели смартфона. Я могу понять трехкамерный массив: ультраширокоугольный, широкоугольный и макро- или зум-объектив. Но зачем кому-то нужны два телеобъектива?

Ultra оснащен четырьмя задними камерами, включая основную 108-МП камеру с самой большой диафрагмой из четырех, 12-МП ультраширокоугольную камеру с полем зрения 120 градусов и два телеобъектива — один с 3-кратным оптическим зумом и один с 10-кратным. Второй телеобъектив позволяет использовать функцию 100-кратного цифрового космического зума Ultra.Фотография возможностей зума Galaxy s22 Ultra

Фотография возможностей зума Galaxy s22 Ultra Кому нужен бинокль, когда зум встроен в смартфон?

 

И он может увеличить космическое пространство. Ultra удалось запечатлеть этот самолет, летящий по небу за моим окном, и я даже сделал этот эпический снимок полной луны, не опираясь на штатив. Конечный продукт выглядит так, будто я снимал его с помощью телескопа любителя, а не телефона. Мне даже не пришлось вставать со своего места, чтобы сделать эти снимки, и, наверное, именно в таких ситуациях понадобится столь мощный зум на телефоне.

Ночная съемка улучшилась на Ultra, от портретов до пейзажей, чему отчасти способствовали биннинги и более крупные датчики. Однако Pixel 6 Pro по-прежнему лучше всех справляется с освещением затемненных фотографий, и при необходимости он будет держать затвор открытым.

Мне потребовалось больше недели, чтобы понять, как пользоваться системой камер Samsung. Я думал, что переключение между камерами будет таким же интуитивным, как на Pixel 6 Pro. Четыре задние камеры — это много для телефона, и я чувствовал, что должен использовать преимущества каждой из них при каждом запуске приложения камеры. Я не мог отойти от какой-либо сцены, не сделав как минимум четыре снимка одного и того же предмета, чтобы получить разные перспективы. Возможно, большинство людей будут придерживаться стандартного широкоугольного объектива и выберут один из телеобъективов в качестве основного. В любом случае, выбор велик (возможно, даже слишком велик).

Я даже не упомянул о 40-МП фронтальной камере, которая имеет дополнительный режим полного разрешения, который можно включить в меню соотношения сторон. Я сделал несколько селфи и заснял себя распаковывающим деревянные поезда в знак уважения к пионерам распаковки TikTok, и все они были достойны.

В чем Samsung обычно отстает от Google и Apple, так это в программном обеспечении для обработки фотографий. Изображения Apple выглядят более реалистично, в то время как телефоны Google обладают передовыми трюками фотосъемки благодаря искусственному интеллекту. Чтобы не остаться в стороне, Samsung добавил в серию Galaxy S22 два новых инструмента: Object Eraser, подобный Google Pixel, и функцию Photo Remaster, которая позволяет сканировать физические фотографии в цифровые. Я попробовал ластик Object Eraser, и хотя он отлично справляется с устранением пятен тут и там, он не так хорош для заполнения общей картины, как Magic Eraser на Pixel 6 Pro. Вы можете использовать версию Magic Eraser от Google, просто войдя в Google Photos, так что в этом плане ничего не потеряно.

Дорогая мощность

Линейка Galaxy S22 работает на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Основное различие между всеми тремя моделями заключается в том, какую оперативную память вы получите - 8 или 12 ГБ. Модель Ultra доступна с объемом памяти до 1 ТБ.

Я могу подтвердить, что Ultra работает молниеносно, впрочем, как и любой другой новый смартфон прямо из коробки. В наших бенчмарках Snapdragon 8 Gen 1 оказался самым мощным мобильным процессором, доступным для пользователей Android, и он показал исключительные результаты в сравнении с Pixel 6 Pro (который работает на пользовательском чипе Tensor от Google). Новейший чип Apple A15 Bionic, установленный в линейке iPhone 13, продолжает оставаться самым производительным процессором для смартфонов. В каждом из наших бенчмарков модель 13 показала более высокие результаты, чем Ultra.

Конечно, наличие такого количества возможностей не лучшим образом сказывается на времени автономной работы. По этой причине Samsung установил в Ultra аккумулятор емкостью 5 000 мАч. Этого достаточно как минимум для умеренного дня использования, при условии, что вы не будете много времени проводить за экраном. В нашем тесте полного заряда батареи Ultra продержался чуть более 16 часов. При максимальной скорости проводной зарядки 45 Вт он заряжается быстро, и я смог довести батарею до полной емкости в течение двух часов на зарядном устройстве мощностью 30 Вт. Кстати, в коробке нет зарядного устройства, поэтому перед покупкой его придется поискать


Постоянно включенный дисплей Samsung — это восхитительное решение, если вам это нравится.

 

Samsung Galaxy S22 Ultra работает под управлением последней версии Android 12 прямо из коробки с фирменным интерфейсом Samsung One UI 4.1 поверх него, поэтому его внешний вид отличается от того, что вы увидите на устройстве Pixel. Эта новая версия интерфейса Samsung включает в себя функцию настройки цвета Android Material You, которая подбирает оттенки на основе ваших обоев. Однако меня разочаровало отсутствие настроек в режиме Dark.

Возвращение Note 


Кому нужен стилус для своего смартфона в этот день и возраст? Это ты?

 

Настало время поговорить о S Pen, встроенном стилусе, который прославил Note на протяжении десятилетия его существования, и теперь он возвращается в качестве главной функции Ultra.

S Pen действительно полезно для экрана такого размера. Я подписался на несколько изданий на румынском языке и получаю их в цифровом виде в формате PDF. Поскольку я не умею читать на этом языке, я полагаюсь на трюк "выдели и переведи", чтобы разобраться с грамматикой. Это гораздо проще делать с помощью S Pen, чем перетаскивать пальцем по экрану — особенно с длинными ногтями или толстыми пальцами.

Стилус немного облегчает редактирование фотографий и обрезку текстовых блоков, если вам не нужно доходить до изогнутых краев Ultra.

Когда перо S Pen не используется, оно остается в своем маленьком гнезде — точно так же, как это было, когда телефон назывался Note. S Pen имеет все свои фирменные функции, включая воздушные команды и возможность "писать" на экране блокировки.

В Ultra также улучшена функция преобразования рукописного текста. Хотя я был впечатлен тем, как он разобрал мой беспорядочный почерк, он слишком буквально относится к форматированию, делая короткие сообщения более сложными, чем это того стоит. Несмотря на все преимущества S Pen, я все же предпочитаю надиктовывать свои заметки, а не писать их от руки и преобразовывать.

Samsung Galaxy S22 Ultra — это смартфон, который стоит рассмотреть, если вы можете смириться с начальной ценой в 1200 долларов.

Поскольку Samsung частично сместил акцент на то, чтобы сделать складные устройства более массовыми, Ultra станет тем самым релизом, который удовлетворит как опытных пользователей, так и демонстраторов. Это самый полнофункциональный телефон, который вы можете купить у компании, если два меньших предложения недостаточно мощны для вас. Заплатив дополнительные деньги, вы получаете все камеры, которые только можно запихнуть в смартфон, большой экран, чтобы смотреть сериалы, и стилус, такой же мощный, как если бы он шел в комплекте с планшетом. Но это не телефон, предназначенный для всех. Для большинства людей, на самом деле, это, вероятно, слишком большой телефон. Но таким же был и Note, и я рад, что он вернулся.

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Мое мнение. Покупать звонилку за 100+ тыс уже дебилизм. Которая устареет на следующий год, ее можно разбить, украсть. Да и функции в звонилке за 50 штук практически те же.
Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
Альф Shumway
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в понедельник закончится. не лень им одно и то же писать то растет то падает то майнеры видяхи скупают то распродают в панике :))) и так каждую неделю
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