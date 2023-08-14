Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов

Компания Samsung отточила свои технологии создания складных устройств практически до совершенства
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Для смартфонов, обновляемых ежегодно, нормально если в течение нескольких лет мало что меняется. Гораздо реже такие устройства оказываются выдающимися, несмотря на улучшения. Samsung удалось это сделать с Galaxy Z Fold 5, цена которого составляет 1800 долл. Прошлогодняя модель до сих пор неплохая благодаря невероятному раскладывающемуся дисплею, превращающему телефон в планшет, и в обновлении 2023 года Samsung придерживается этой же выигрышной формулы.

Незначительные на первый взгляд усовершенствования Galaxy Z Fold 5 (более плоский шарнир, тонкий и легкий форм-фактор, новый процессор) в сумме дают лучший раскладной телефон на рынке на данный момент. Если Galaxy Z Fold 5 хотя бы не убедит вас в том, что складные устройства занимают достойное место на рынке, то уже ничто не убедит.

Уменьшенный размер

реклама

Z Fold 5 выпускается в трех цветах: Phantom Black, Cream и Icy Blue. Это одно из самых значительных изменений, которое можно заметить с первого взгляда, так как большинство других изменений менее заметны. Однако прежде чем мы перейдем к рассмотрению этого вопроса, приведем основные характеристики:

  • 7,6-дюймовый внутренний AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления 120 Гц
  • 6,2-дюймовый внешний AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления 120 Гц
  • Процессор Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy
  • 12 ГБ Оперативной памяти
  • Накопитель емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ
  • Аккумулятор емкостью 4 400 мАч

Характеристики дисплея, памяти и аккумулятора остались теми же (на бумаге), что и в прошлом году. Однако Samsung значительно уменьшила толщину Z Fold 5, получив складной аппарат, который еще никогда не был так удобен в руке. Толщина телефона в сложенном состоянии составляет всего 13,4 мм, причем это плоские размеры с обеих сторон благодаря новому шарниру, который позволяет Z Fold 5 складываться абсолютно ровно.

Теперь шарнир полностью закрывается. Credit: Molly Flores/Mashable

реклама

Для сравнения, Z Fold 4 в сложенном состоянии был 14,2 мм с одной стороны и 15,8 мм с другой. Изменение в один миллиметр не является чем-то поразительным, но оно заметно, если вы когда-нибудь держали Z Fold 4 в руках. Не помешает и то, что теперь он весит на 10 г меньше, чем раньше: с 263 г в прошлом году до 253 г в этом.

Единственная претензия (и она незначительна) к физическому профилю Z Fold 5 - это то, что он кажется немного высоким и тонким по сравнению с приземистым Pixel Fold, выпущенным в начале этого года. Дисплеи обоих телефонов имеют размер 7,6 дюйма в развернутом состоянии, но экран крышки Pixel Fold немного меньше, и поэтому (во всяком случае, для меня) им удобнее пользоваться одной рукой. Впрочем, это не так уж и важно. Я довольно быстро с этим смирился.

Сумасшедшая многозадачность

Иногда нужно одновременно проверять фотографии, обновлять приложения и читать Overclockers

В отличие от линейки раскладушек Galaxy Z Flip, линейка Z Fold, на мой взгляд, отлично справляется с задачей оправдания всей своей "раскладности". Как и в прошлом году, этот телефон может эффективно работать в качестве небольшого планшета, что делает его идеальным для просмотра потокового видео, чтения и игр.

реклама

Самое приятное, что вы можете делать некоторые из этих действий (возможно, за вычетом игр) одновременно благодаря широкому набору функций многозадачности. Samsung довел эту функцию в Z Fold 5 практически до совершенства, позволяя одновременно использовать до четырех открытых приложений на одном экране.

К этому нужно немного привыкнуть, но все достаточно интуитивно понятно. При разворачивании Z Fold 5 на краю экрана практически постоянно находится настраиваемая панель задач приложений. Она работает точно так же, как панель задач Windows или Mac, обеспечивая удобный доступ к избранным приложениям и даже позволяя быстро переключаться между открытыми в данный момент приложениями.

В этом нет ничего нового, однако эта функция была усовершенствована: теперь на панели задач отображаются четыре недавно использовавшихся приложения наряду с теми, которые вы там заблокировали. В прошлогоднем телефоне отображались только два из них. Что касается многозадачности, то достаточно перетащить приложение с панели задач в ту часть экрана, где оно должно находиться, и оно останется там.

Таким образом можно открыть до трех приложений, а четвертое приложение можно открыть в плавающем всплывающем окне, перетащив его в центр экрана. Это всплывающее окно можно изменять в размерах, перемещать по экрану и даже прятать в сторону. Честно говоря, не так уж много сценариев, в которых мне хотелось бы иметь открытыми сразу четыре приложения, но возможность сделать это не будет лишней.

реклама

Особенно если учесть, что Pixel Fold мог работать только с двумя приложениями одновременно. Похоже, Samsung по-прежнему остается королем складных устройств.

Конечно, такие функции, как возможность перетаскивать фотографии из галереи телефона в текстовое сообщение или электронную почту в режиме многозадачности, тоже выучают. А вот "режим Flex Mode" - так Samsung называет функцию, когда телефон ложится на поверхность и наклоняет одну половину дисплея под углом примерно 90 градусов. Он предназначен для просмотра видеороликов на YouTube без использования рук, но на самом деле все, что он делает, - это уменьшает размер видео в два раза, а элементы управления плеером располагаются на нижней половине дисплея.

Режим Flex Mode, безусловно, имеет свои преимущества (в первую очередь, для съемки с рук), но я все еще не уверен в его эффективности ни здесь, ни в Z Flip 5. Впрочем, это мелочи, когда остальные функции Z Fold 5 настолько хороши.

Отличный игровой телефон

Самым значительным внутренним изменением Samsung в Z Fold 5 стало добавление чипсета Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. На языке обывателей это означает, что телефон стал немного мощнее, чем год назад.

Базовая производительность ожидаемо высока: Z Fold 5 не прогибается под тяжестью трех или четырех одновременно открытых приложений. Все загружается быстро, а заминок и подтормаживаний практически не наблюдается. Как человек, использующий в повседневной жизни чуть старый iPhone, я ему очень завидую.

А вот где он действительно хорош, так это в играх. Я не любитель мобильных игр, но благодаря огромному внутреннему дисплею и мощному процессору Z Fold 5 является идеальным устройством для игр. Игры выглядят фантастически благодаря увеличенной площади экрана, что также имеет свои преимущества в игровом процессе. Кто не хочет иметь больший экран, чем у конкурентов?

Я попробовал несколько популярных мобильных игр на Z Fold 5 и остался доволен тем, как они выглядят и работают. Красивая гоночная игра Asphalt 9, приключение с открытым миром Genshin Impact, Call of Duty Mobile и Fortnite работали на частоте 60 кадров в секунду или близкой к ней, в зависимости от используемых настроек. Fortnite и Genshin имели наибольшие провалы при более высоких графических настройках, но вы можете легко настроить параметры, чтобы получить стабильную производительность в играх.

Кроме того, за исключением случаев загрузки больших обновлений для Genshin и Fortnite, Z Fold 5 не сильно нагревался, даже без чехла. Время автономной работы также более чем достаточное: Z Fold 5 проработал у меня около 28 часов без подзарядки.

Та же (хорошая) камера

Одним из потенциальных источников разочарования в Z Fold 5 являются характеристики камеры. Их нельзя назвать плохими, но они практически полностью совпадают (по крайней мере, по количеству мегапикселей) с Z Fold 4:

  • 10-Мп камера selfie
  • 4-Мп объектив под дисплеем
  • Задняя тройная матрица: 50-Мп широкоугольный объектив, 12-Мп сверхширокоугольный объектив, 10-Мп телеобъектив.

При этом результаты тестирования камеры оказались более чем удовлетворительными. Z Fold 5 создает красивые снимки с хорошей цветопередачей и резкостью, а также такими программными функциями, как ночная съемка, портретный режим и 30-кратный цифровой зум. Все это позволяет создать эстетически привлекательный профиль в Instagram в умелых руках.

Никаких специальных режимов, только объектив по умолчанию.

Одна из интересных возможностей - съемка фотографий в уникальном соотношении сторон 6:5, то есть в форме внутреннего дисплея в развернутом виде.

6:5, детка.

Режим "Портрет" также присутствует и эффективно выделяет объекты с помощью приятного, естественного размытия.

Снимок красного цветка на Z Fold 5 в портретном режиме

Ночная съемка также произвела впечатление в ходе ограниченного тестирования. В условиях, в которых я снимал этот снимок, гриль в нашем дворе был просто не виден. Телефон сделал все возможное, чтобы сделать ее не только различимой, но и довольно четкой и резкой, несмотря на плохое освещение.

Да, здесь вы ничего не увидите своими глазами.

Наконец, 30-кратный цифровой зум лучше, чем бесполезный, но не такой выдающийся, как у Google Pixel 7 Pro. На фотографии слева - 1х-кратный зум, а на фотографии справа - крошечная водонапорная башня в центре при 30-кратном зуме. На самом деле изображение довольно резкое, учитывая степень увеличения, но если присмотреться, то можно заметить некоторые искажения.

Снимок водонапорной башни в Бруклине без увеличения.

30-кратный зум той же водонапорной башни.

Выход за рамки презентации концепции

К настоящему моменту компания Samsung сделала достаточно, чтобы доказать скептикам вроде меня, что складные устройства имеют смысл. Z Fold 5 - лучший тому пример.

Даже при скромном на первый взгляд наборе улучшений Samsung на этот раз превзошла все ожидания. Отличный внутренний дисплей Z Fold 5 идеально подходит для чтения, просмотра и игр. Кроме того, сильный набор функций многозадачности фактически оправдывает наличие складного дисплея.

Если совместить все это с отличной производительностью и временем автономной работы, то такие мелочи, как ограниченная полезность режима Flex Mode или слишком большая высота телефона, уже не имеют особого значения. С этого момента компания Samsung официально является эталоном флагманских раскладушек.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung новинка телефон новинка xiaomi самсунг складной телефон
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
25
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
14
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
1
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
35
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
2
Боец ВСУ: Севернее Бахмута нам пришлось отойти на тыловые позиции, ВС РФ подтянули резервы
+
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
4
Bild: Запад передал Украине не более 100 современных танков, Россия производит 50 в месяц
7
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
3
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
2
Маршрут экспорта нефти в Азию через Северный морской путь на 30% короче чем через Суэц
3
Украина теряет танки Leopard 2 в ходе контрнаступления
1
ЭКОВАС перенес встречу по ситуации в Нигере из-за неготовности войск
+
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
12
Кадры раскрытия крыльев планирующих версий авиабомб ФАБ-500 появились в Сети
+
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
4
Майкл Маккол назвал разморозку $6 млрд Ирана подпиткой его ядерных амбиций
+
«Иностранные наемники бегут с передовой» — полковник Дуглас Макгрегор
1
Украина не сможет получить ракеты Taurus в ближайшем будущем
1
«Ростех» увеличил выпуск бронетехники в четыре раза с начала спецоперации
+

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
35
Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
23
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
4
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
5
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
23
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
135
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
20

Сейчас обсуждают

la4mer2018
22:08
Вы ещё ножкой топните, коллекционер коробочек. )))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
dimkahon
22:08
бгг, и 4 Гб памяти
NVIDIA RTX 5090 будет использовать графический процессор GB202 и 512-битную шину памяти
александр плешков
22:06
Ты не тролль, ты затупок
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
la4mer2018
22:05
Купите, кто же вам запрещает?
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
la4mer2018
22:04
А мне надо чтоб мне верил пухленький клоун-понторез? )))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Показывал 3_14sUn
22:03
Си ненавязчиво интересуется, когда освободятся Сибирь и ДВ. Вовка моль просит еще немного подождать.
МИД КНР: президент России Путин и лидер Китая Си ведут стратегический диалог
la4mer2018
22:03
Кстати, ещё можно показать коробочку от 5700х. Не стесняйтесь )))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Белый Орёл
22:02
Действительно проще было купить 10700 + мать на выбор, чем это унылое
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Роман ))))))))
22:01
Ребят приехала группа Вагнера в Нигер), добро пожаловать кому там Западу 🤣, или кому французы,, ну, ну удачи в боях в музыкантами , я считаю лучше вам это не стоит делать, польётся много крови, но Ни...
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
la4mer2018
22:00
Я горжусь тем, как несколько часов троллю понтореза и дурачка Шурочку )))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем