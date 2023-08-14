За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Для смартфонов, обновляемых ежегодно, нормально если в течение нескольких лет мало что меняется. Гораздо реже такие устройства оказываются выдающимися, несмотря на улучшения. Samsung удалось это сделать с Galaxy Z Fold 5, цена которого составляет 1800 долл. Прошлогодняя модель до сих пор неплохая благодаря невероятному раскладывающемуся дисплею, превращающему телефон в планшет, и в обновлении 2023 года Samsung придерживается этой же выигрышной формулы.

Незначительные на первый взгляд усовершенствования Galaxy Z Fold 5 (более плоский шарнир, тонкий и легкий форм-фактор, новый процессор) в сумме дают лучший раскладной телефон на рынке на данный момент. Если Galaxy Z Fold 5 хотя бы не убедит вас в том, что складные устройства занимают достойное место на рынке, то уже ничто не убедит.

Уменьшенный размер

реклама

Z Fold 5 выпускается в трех цветах: Phantom Black, Cream и Icy Blue. Это одно из самых значительных изменений, которое можно заметить с первого взгляда, так как большинство других изменений менее заметны. Однако прежде чем мы перейдем к рассмотрению этого вопроса, приведем основные характеристики:

7,6-дюймовый внутренний AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления 120 Гц

6,2-дюймовый внешний AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления 120 Гц

Процессор Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy

12 ГБ Оперативной памяти

Накопитель емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ

Аккумулятор емкостью 4 400 мАч

Характеристики дисплея, памяти и аккумулятора остались теми же (на бумаге), что и в прошлом году. Однако Samsung значительно уменьшила толщину Z Fold 5, получив складной аппарат, который еще никогда не был так удобен в руке. Толщина телефона в сложенном состоянии составляет всего 13,4 мм, причем это плоские размеры с обеих сторон благодаря новому шарниру, который позволяет Z Fold 5 складываться абсолютно ровно.

Теперь шарнир полностью закрывается. Credit: Molly Flores/Mashable

реклама

Для сравнения, Z Fold 4 в сложенном состоянии был 14,2 мм с одной стороны и 15,8 мм с другой. Изменение в один миллиметр не является чем-то поразительным, но оно заметно, если вы когда-нибудь держали Z Fold 4 в руках. Не помешает и то, что теперь он весит на 10 г меньше, чем раньше: с 263 г в прошлом году до 253 г в этом.

Единственная претензия (и она незначительна) к физическому профилю Z Fold 5 - это то, что он кажется немного высоким и тонким по сравнению с приземистым Pixel Fold, выпущенным в начале этого года. Дисплеи обоих телефонов имеют размер 7,6 дюйма в развернутом состоянии, но экран крышки Pixel Fold немного меньше, и поэтому (во всяком случае, для меня) им удобнее пользоваться одной рукой. Впрочем, это не так уж и важно. Я довольно быстро с этим смирился.

Сумасшедшая многозадачность

Иногда нужно одновременно проверять фотографии, обновлять приложения и читать Overclockers

В отличие от линейки раскладушек Galaxy Z Flip, линейка Z Fold, на мой взгляд, отлично справляется с задачей оправдания всей своей "раскладности". Как и в прошлом году, этот телефон может эффективно работать в качестве небольшого планшета, что делает его идеальным для просмотра потокового видео, чтения и игр.

реклама

Самое приятное, что вы можете делать некоторые из этих действий (возможно, за вычетом игр) одновременно благодаря широкому набору функций многозадачности. Samsung довел эту функцию в Z Fold 5 практически до совершенства, позволяя одновременно использовать до четырех открытых приложений на одном экране.

К этому нужно немного привыкнуть, но все достаточно интуитивно понятно. При разворачивании Z Fold 5 на краю экрана практически постоянно находится настраиваемая панель задач приложений. Она работает точно так же, как панель задач Windows или Mac, обеспечивая удобный доступ к избранным приложениям и даже позволяя быстро переключаться между открытыми в данный момент приложениями.

В этом нет ничего нового, однако эта функция была усовершенствована: теперь на панели задач отображаются четыре недавно использовавшихся приложения наряду с теми, которые вы там заблокировали. В прошлогоднем телефоне отображались только два из них. Что касается многозадачности, то достаточно перетащить приложение с панели задач в ту часть экрана, где оно должно находиться, и оно останется там.

Таким образом можно открыть до трех приложений, а четвертое приложение можно открыть в плавающем всплывающем окне, перетащив его в центр экрана. Это всплывающее окно можно изменять в размерах, перемещать по экрану и даже прятать в сторону. Честно говоря, не так уж много сценариев, в которых мне хотелось бы иметь открытыми сразу четыре приложения, но возможность сделать это не будет лишней.

реклама

Особенно если учесть, что Pixel Fold мог работать только с двумя приложениями одновременно. Похоже, Samsung по-прежнему остается королем складных устройств.

Конечно, такие функции, как возможность перетаскивать фотографии из галереи телефона в текстовое сообщение или электронную почту в режиме многозадачности, тоже выучают. А вот "режим Flex Mode" - так Samsung называет функцию, когда телефон ложится на поверхность и наклоняет одну половину дисплея под углом примерно 90 градусов. Он предназначен для просмотра видеороликов на YouTube без использования рук, но на самом деле все, что он делает, - это уменьшает размер видео в два раза, а элементы управления плеером располагаются на нижней половине дисплея.

Режим Flex Mode, безусловно, имеет свои преимущества (в первую очередь, для съемки с рук), но я все еще не уверен в его эффективности ни здесь, ни в Z Flip 5. Впрочем, это мелочи, когда остальные функции Z Fold 5 настолько хороши.

Отличный игровой телефон

Самым значительным внутренним изменением Samsung в Z Fold 5 стало добавление чипсета Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. На языке обывателей это означает, что телефон стал немного мощнее, чем год назад.

Базовая производительность ожидаемо высока: Z Fold 5 не прогибается под тяжестью трех или четырех одновременно открытых приложений. Все загружается быстро, а заминок и подтормаживаний практически не наблюдается. Как человек, использующий в повседневной жизни чуть старый iPhone, я ему очень завидую.

А вот где он действительно хорош, так это в играх. Я не любитель мобильных игр, но благодаря огромному внутреннему дисплею и мощному процессору Z Fold 5 является идеальным устройством для игр. Игры выглядят фантастически благодаря увеличенной площади экрана, что также имеет свои преимущества в игровом процессе. Кто не хочет иметь больший экран, чем у конкурентов?

Я попробовал несколько популярных мобильных игр на Z Fold 5 и остался доволен тем, как они выглядят и работают. Красивая гоночная игра Asphalt 9, приключение с открытым миром Genshin Impact, Call of Duty Mobile и Fortnite работали на частоте 60 кадров в секунду или близкой к ней, в зависимости от используемых настроек. Fortnite и Genshin имели наибольшие провалы при более высоких графических настройках, но вы можете легко настроить параметры, чтобы получить стабильную производительность в играх.

Кроме того, за исключением случаев загрузки больших обновлений для Genshin и Fortnite, Z Fold 5 не сильно нагревался, даже без чехла. Время автономной работы также более чем достаточное: Z Fold 5 проработал у меня около 28 часов без подзарядки.

Та же (хорошая) камера

Одним из потенциальных источников разочарования в Z Fold 5 являются характеристики камеры. Их нельзя назвать плохими, но они практически полностью совпадают (по крайней мере, по количеству мегапикселей) с Z Fold 4:

10-Мп камера selfie

4-Мп объектив под дисплеем

Задняя тройная матрица: 50-Мп широкоугольный объектив, 12-Мп сверхширокоугольный объектив, 10-Мп телеобъектив.

При этом результаты тестирования камеры оказались более чем удовлетворительными. Z Fold 5 создает красивые снимки с хорошей цветопередачей и резкостью, а также такими программными функциями, как ночная съемка, портретный режим и 30-кратный цифровой зум. Все это позволяет создать эстетически привлекательный профиль в Instagram в умелых руках.

Никаких специальных режимов, только объектив по умолчанию.

Одна из интересных возможностей - съемка фотографий в уникальном соотношении сторон 6:5, то есть в форме внутреннего дисплея в развернутом виде.

6:5, детка.

Режим "Портрет" также присутствует и эффективно выделяет объекты с помощью приятного, естественного размытия.

Снимок красного цветка на Z Fold 5 в портретном режиме

Ночная съемка также произвела впечатление в ходе ограниченного тестирования. В условиях, в которых я снимал этот снимок, гриль в нашем дворе был просто не виден. Телефон сделал все возможное, чтобы сделать ее не только различимой, но и довольно четкой и резкой, несмотря на плохое освещение.

Да, здесь вы ничего не увидите своими глазами.

Наконец, 30-кратный цифровой зум лучше, чем бесполезный, но не такой выдающийся, как у Google Pixel 7 Pro. На фотографии слева - 1х-кратный зум, а на фотографии справа - крошечная водонапорная башня в центре при 30-кратном зуме. На самом деле изображение довольно резкое, учитывая степень увеличения, но если присмотреться, то можно заметить некоторые искажения.

Снимок водонапорной башни в Бруклине без увеличения.

30-кратный зум той же водонапорной башни.

Выход за рамки презентации концепции

К настоящему моменту компания Samsung сделала достаточно, чтобы доказать скептикам вроде меня, что складные устройства имеют смысл. Z Fold 5 - лучший тому пример.

Даже при скромном на первый взгляд наборе улучшений Samsung на этот раз превзошла все ожидания. Отличный внутренний дисплей Z Fold 5 идеально подходит для чтения, просмотра и игр. Кроме того, сильный набор функций многозадачности фактически оправдывает наличие складного дисплея.

Если совместить все это с отличной производительностью и временем автономной работы, то такие мелочи, как ограниченная полезность режима Flex Mode или слишком большая высота телефона, уже не имеют особого значения. С этого момента компания Samsung официально является эталоном флагманских раскладушек.