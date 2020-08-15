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В мои руки попал китайский процессор Xeon X3363, переделанный под всем известный сокет LGA 775. Мне он достался с отличной материнской платой ASUS P5 WS PRO. Стоит сразу уточнить, что процессор у меня не простой - с припоем под крышкой вместо термопасты, что дает мне надежду на хотя бы скриншотный разгон в 5 GHz. Хотя крайне низкий множитель, равный 8.5 и сложность разгона на чипсете X38 после шины в 500 несколько удручали, но я был уверен, что смогу выжать хотя бы 4.5 GHz уж точно.

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Энтузиазма мне придавало то, что платформа собиралась с оперативной памятью DDR3 1600. Правда мои надежды на высокую производительность системы несколько подугасли, когда оказалось, что из четырех плашек памяти по 2 Gb рабочими оказались лишь три, одна же плашка попала ко мне сгоревшей, система отказывалась с ней стартовать без какого-либо писка SPEAKER. Проводить тестирование с тремя плашками памяти было как-то совсем не очень, тем более, что Windows 10 pro x64 отказывалась запускаться на данной конфигурации, тем более с SSD. Но у меня также была Windows 7 x32, которую я "накатил" на древний жесткий диск с тремя битыми секторами (ужасно шумный и кое-как работающий, при этом шустрый), объем носителя составлял всего 250 гигабайт.

Тестовый стенд выглядел следующим образом:

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Предлагаю ознакомиться с описанием и характеристиками тестового стенда:

Тестовый стенд Системная плата: Asus P5 WS PRO;

Процессор: Intel Xeon X3363;

ОЗУ: Patriot PSD32G16002, 2x2Gb;

Система охлаждения процессора: GELID Phantom;

Термопаста: Arctic Cooling MX-4 ;

Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;

Накопители: ST3250823AS ATA Device (250 ГБ, 7200 RPM, SATA);

Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;

Корпус: Thermaltake View 31 TG;

Монитор: BenQ GW2460;

Операционная система: Windows 7 Pro x32.

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За обдув радиатора с северного моста отвечал 120-мм вентилятор от AeroCool и вентилятор с BOX-версии кулера от Intel под сокет 775.

Xeon X3363 2.8 GHz (stock) vs Xeon X3363 4.1 GHz (OC)

Начнем со "средненького" разгона, в котором процессор был способен проходить все тесты. Такой частотой являлась планка в 4100 MHz, на которой процессор держал в стресс-тестах около 102 градусов, но система не отключалась. И, так как мы разгоняли по шине в связи с ограниченным множителем ядер, то частота памяти очень близко приблизилась к номинальным 1600 MHz с выбранных изначально 1333 MHz.

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Для такого разгона мною были подобраны следующие вольтажи:

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Предлагаю сравнить процессор в номинале и разгоне в CPU-Z.

Сток:

Разгон:

Bench CPU-Z Сток: Разгон:

Далее предлагаю сравнить процессоры в паре тестов Aida64:

Тесты AIDA64 Сток: Разгон:

В тесте кэша и памяти AIDA64 удалось добиться следующих результатов.

Сток:

Разгон:

Собственно, разгоном памяти я почти что не занимался. Мне нужно было лишь достичь максимальной производительности на ядро и тактовой частоты.

Далее, так как игр особо не поиграешь на 3 Гб доступной оперативной памяти, предлагаю протестировать разгон в официальном бенчмарке S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо.

Тестирование проводилось на следующих настройках графики, чтобы избежать упора в видеокарту:

Даже в стоке система выдала вполне приемлемый FPS:

Так как игра загружает только одно ядро, разгон значительно помог увеличить производительность в Чистом Небе:

Минимальный FPS из минимальных FPS вырос на 11 кадров. Остальные показатели FPS в разных сценах также серьезно выросли.

Если говорить об игровой производительности, то большая целесообразность была бы от разгона оперативной памяти и уменьшения ее таймингов. Так как процессор не имеет кэш третьего уровня, он крайне чувствителен к задержкам памяти, которые требуют максимального сжатия.

Но моя цель была не в максимальном FPS от этой системы, а в максимальном разгоне процессора.

Поэтому предлагаю перейти к непосредственному разгону ядер процессора "по шине" до максимума.

P. S.

Относительную стабильность система сохраняла и на частоте в 4.2 GHz, но процессор просто "улетал" за 100 градусов при прохождении бенчмарка S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо и уже в первой сцене прогревался до 90 градусов при включении теста, по окончании которого ПК перезагружался на ста с лишним градусах по ядрам, уходя в защиту:

Максимальный разгон Xeon X3363 на предельных вольтажах

Итак, для максимального разгона процессора я увеличил напряжение на ядрах до 1.58 вольта, уже на 1.59 вольта материнская плата при попытке загрузки "ругалась" на слишком большой вольтаж, подаваемый на процессор. Я также почти до максимума поднял напряжение на северном мосту. Вольтаж на North Bridge составил 1.73 вольта при максимальных 1.75.

Сколько бы я не пытался, мне не удавалось загрузиться в Windows на частоте выше, чем 4.3 GHz, абсолютный максимум, до которого мне удалось разогнать процессор, пройдя POST-коды и загрузившись в BIOS, составил 4437 MHz, и ограничением были даже не температуры, а напряжения - расти по напряжениям мне не давал как процессор, так и NB.

Заключение

Что же, такой был мой опыт разгона процессора с заблокированным множителем на сокете 775. Пусть я не выжал честные 4.5 GHz, но смог преодолеть планку в 4.4 GHz для "скриншотного" разгона "китайской версии" процессора Xeon X3363, пусть который и не "дошел" до загрузки Windows на такой частоте.