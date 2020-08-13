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Вряд ли на сегодняшний день найдется хоть один человек в пространстве сети Интернет, который никогда не слышал о продукции «яблочной» компании и никогда не видел их какой-нибудь очередной iPhone или MacBook. Но я, как не очень богатый человек, никогда в жизни не пользовался техникой Apple, до сегодняшнего дня.

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И вот в мои руки попал так называемый в народе «макбук», причем, самая бюджетная модель, с которым мне довелось провести один день, а точнее, поработать на нем, ведь именно за удобство в работе фанаты компании Apple ценят ее компьютеры.

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«Яблочный гигант» и потребители их продукции много рассказывают о том, что «яблочные» ноутбуки крайне удобны, «сделаны для людей», энергоэффективны и долговечны. Нас пытаются убедить в том, что компактные компьютеры Apple идеально подходят для серфинга интернета и набора текста. Массовая культура также не отстает в пропаганде «яблок», как эталонных устройств: мы видим дизайнеров с «макбуками»; «писателей», которые набирают очередную главу опять же на «яблочном» ноутбуке; и, конечно же, ни один успешный человек якобы не обходится без какого-либо устройства с заветным «яблочком». Бренд для большинства обывателей стал якобы гарантом успеха, качества и надежности; по крайней мере, нам все это пытаются навязать.

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Итак, я держу в руках ноутбук от Apple, он действительно легкий и тонкий - холодный в выключенном состоянии из-за алюминиевого корпуса. Но стоит его включить и начать серфинг в интернете, его корпус перестает быть металлически холодным, а теплеет и по тактильным ощущениям начинает напоминать пластик, не самый дешевый, но все же пластик. Никакой «магии Apple» я не ощущаю, как и его стоимости в 600 долларов США, за которую он был куплен в 2018 году.

Вообще, пусть данное устройство чисто технически является ноутбуком, но ощущается оно как какой-то планшет с внешней миниатюрной клавиатурой. Еще большую схожесть с мобильными гаджетами устройству придает весьма странный «тачпад», который является чем-то средним между сенсором, управляемым жестами, словно дисплеем смартфона, и традиционным для ноутбуков «тачпадом» . Не могу назвать данное устройство удобным в рабочих задачах, как по мне, такой способ взаимодействия с компьютером удобен лишь для того, чтобы листать ленту в каком-нибудь «инстаграме» или любой другой популярной социальной сети.

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Основной вид деятельности, которым я зарабатываю себе на жизнь, является набор текста, поэтому клавиатура в устройстве выступает для меня одним из важнейших аспектов, определяющих, на сколько мне покажется удобным тот или иной девайс. И, действительно, клавиатура на стационарном компьютере - это абсолютно иной уровень удобства и комфорта в наборе текста. Скажу честно, я в жизни не видел настолько неудобной клавиатуры, как на «макбуке». И тут дело не в привычке - я не говорю о расположении кнопок, я хочу сказать об их негодности для быстрого набора текста. Все дело в размере клавиатуры - она длиной примерно как полторы моей ладони, слепая печать несколько затруднена из-за того, что я не всегда попадаю по клавишам. Быть может, такое устройство будет удобно для женщины с длинными ногтями или тонких пальцев и небольших ладоней ребенка, но для меня такой способ ввода не сравнится с полноразмерной клавиатурой с выпуклыми и крупными клавишами, длинными «шифтами» и «пробелами».

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Далее перейдем к экрану устройства. Да, не смотря на крайне низкое разрешение я даже вплотную не вижу пикселей. Но диагональ экрана настолько миниатюрная, что человек с не самым лучшим зрением будет испытывать банальный дискомфорт при работе за устройством. Если поставить ноутбук на стол и набирать текст, то он выходит крайне мелким, от чего приходится использовать масштабирование. Чтобы что-то разглядеть на столь небольшом дисплее, приходится держать устройство практически вплотную к себе. И кто бы что ни говорил, это не сравнится с нормальным стационарным монитором на 27 дюймов, работать с текстом за которым - одно удовольствие. Но нельзя не отметить убогие углы обзора данного «макбука». Стоит хоть немного изменить угол наклона экрана, как картинка теряет естественные цвета и попросту начинает играть совершенно другими красками. И вот опять же - за что тут было платить 40000 рублей - непонятно.

Батарея в устройстве также оставляет желать лучшего. За 1.5 часа набора текста в «яблочном» текстовом редакторе, «макбук» потерял четверть заряда аккумулятора, хотя был заряжен на 100%. При этом работал Wi-Fi, параллельно был открыт браузер с несколькими вкладками, а яркость подсветки экрана была выставлена лишь на 75%. «Зато он легкий», скажут фанаты компании Apple. Но а в чем тогда его мобильность, если устройство нуждается в подзарядке после условных шести часов работы?

Хотя, стоит отметить, что заряжается он относительно быстро. Фирменная зарядка хоть и примагничивается к разъему, но стоит подтащить к себе ноутбук, как она просто выпадает. Да, может кому-то удобно иметь шнур, который буквально сам заходит в разъем без лишних усилий, но фиксации его при этом нет никакой.

Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть об игровой производительности девайса. Ведь за что люди еще отдают такие деньги? «Макбук» оснащен низкочастотным процессором Intel Core i5 на Haswell, а за графику отвечает также так называемая «встройка» от всем известной «синей» компании. Как ни странно, на этом ноутбуке был установлен Minecraft и Dota 2, при этом, я не шучу. Я не хочу даже пытаться замерять производительность «макбука» в данных проектах, но по заявлению владельца, он получает в «доте» на «минималках» 30 FPS, с просадками, а Minecraft идет также на минимальных настройках в чуть больше, чем 60 FPS в среднем. Я, конечно, воздержусь от комментариев по поводу покупки «яблочного» ноутбука для игр, но для чего-то ведь нужны эти изделия, правда для чего - я так и не понял, проведя день на «яблочном» аппарате, пусть и самом дешевом.

Итак, почему же я никогда не куплю для себя MacBook? Дело не в том, что у меня нет денег на компьютеры Apple, а в том, что на мне их маркетинг и попросту не сработал. Да, я «прожженный пекарь» и, быть может, чего-то не понимаю, но я никогда не променяю стационарный ПК на ноутбук, в котором «понтов» больше, чем реального функционала. И нет ничего лучше для работы, чем системный блок с большим монитором и удобными мышью с клавиатурой, даже если вы просто набираете текст в редакторе.