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Как управлять ПК с телефона - создаем удаленный рабочий стол и получаем бесплатный пульт для компьютера из смартфона (Android, IOS)

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У меня, как и многих читателей Overclockers.ru, в связи с деятельностью большая часть дня проходит за компьютером. Неудобное кресло, сидячий образ жизни, постоянный дискомфорт - думаю, что многим читателям с достаточно бюджетными рабочими местами это близко. А сейчас, когда на дворе середина лета, хочется держаться от компьютера подальше, чтобы лишний раз не испытывать на себе жар от системного блока. Но сейчас компьютеры настолько плотно вошли в нашу жизнь, что большинство из нас так или иначе привязаны к ПК: работа, развлечения, общение - все в персональном компьютере. Скажу честно - в моем доме компьютер является центром всего - это и музыкальный аппарат, и кинотеатр, и "печатная машинка", и хранилище информации, и рендер-машина, и средство связи с внешним миром, и игровая станция - всего не перечислить.

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И вот незадача: как сохранить связь с ПК, занимаясь в течение дня своими делами? Для себя по данному вопросу я нашел эффективное решение достаточно давно - удаленный рабочий стол прямо с телефона. Это настоящий "персональный компьютер в кармане", тот самый "пульт управления", который, я уверен, многие из вас искали, раз зашли на данную статью.

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Удаленный рабочий стол прямо в телефоне - это настоящий "Must-have"  для лентяя. Представьте: вы лежите на диване, смотрите кино с подключенного к системному блоку телевизора, время позднее, чувствуете, что засыпаете, но вставать так лень - достали телефон, удаленно закрыли фильм и выключили компьютер - спите спокойно.

Или другая, более специфичная ситуация: вы майнер, помимо добычи криптовалюты вынуждены ходить на работу в офис или на завод. Вы буквально привязаны к своей ферме, потому что какая-либо ошибка, временно пропало соединение - часики тикают, ферма простаивает - несете убытки. И тут опять же вам поможет удаленный рабочий стол - заходим в компьютер прямо из своего смартфона, перезапускаем майнер и продолжаем получать доход. Красота ведь?

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А самое главное, такие ситуации, их тысячи - а иметь "пульт" для компьютера было бы полезно и майнеру, и энтузиасту, и геймеру, и даже домохозяйке! Хотите сделать это просто, бесплатно и, самое главное, быстро? Тогда прошу ознакомиться с предоставленным материалом.

Выбор программы для создания удаленного рабочего стола

Итак, всего существуют несколько программ, позволяющих создать "компьютерный пульт". Зайдя в Pay маркет, можно увидеть целый список разнообразных приложений для создания удаленного рабочего стола:

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Есть как достаточно известные приложения, такие как: TeamViewer, Remote Desktop от Microsoft и Удаленный рабочий стол Chrome от Google; но существуют и малоизвестные "пульты", скачивать и взаимодействовать с которыми я бы не решился. Мой выбор, собственно, пал на Удаленный рабочий стол Chrome от Google, потому что это наиболее простой в освоении, установке и использовании "пульт". На самом деле, пользуюсь я им уже около двух лет и проблем не наблюдалось как на iPhone под операционной системой IOS, так и на Android-смартфоне. Ну и если это продукт Google, то я не беспокоюсь за сохранность своих данных, ведь корпорация большая, а выпускать некачественный продукт для них просто непозволительно.

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Но вы, собственно, можете выбрать для себя любой другой удаленный рабочий стол, я думаю, что процесс установки у них идентичен. А я же, собственно, приступаю к установке программы и ее настройке.

Как установить и настроить Удаленный рабочий стол Chrome от Google?

Итак, для начала мы скачиваем приложение из App Store или Play маркета на свой смартфон. Я думаю, что процесс установки приложения на смартфоне описывать нет никакого смысла - все происходит автоматически.

Далее вам потребуется браузер Google Chrome, установленный на вашем ПК. Если же по какой-то причины у вас нет этого браузера, вам не составит труда скачать его бесплатно.

И в браузере Google Chrome, и на вашем смартфоне должна быть одна учетная запись Google. Если таковой по каким-то причинам у вас еще нет, то, как бы странно это не звучало "зарегистрируйтесь в Google".

Далее в адресной строке Chrome набираем следующее:

Далее вы просто устанавливаете web-приложение себе в браузер Chrome как расширение, а также скачиваете инсталятор chromeremotedesktophost:

Запускаете инсталятор и выполняется простейшая установка.

Следующая задача - предоставить доступ устройства (смартфона) к вашему рабочему столу. Тут все предельно просто: запускаем на компьютере браузер Chrome, в адресной строке вводим ранее известную ссылку, либо же можете нажать на иконку удаленного рабочего стола в Chrome:

Нажимаете на кнопку "Включить", когда вам предложат настроить удаленный доступ.

Далее вам будет предложено создать имя компьютера:

И далее создаем PIN-код длиной не менее 6 цифр:

Жмем на кнопку "Запустить", и ваш рабочий стол готов к эксплуатации.

Но на этом еще не все - переходим к настройке удаленного рабочего стола на смартфоне:

  1. запускаем ранее скачанное приложение (убедитесь, что в браузере Chrome и в приложении используется одна учетная запись Google);
  2. ждем, пока прогрузится список "Мои компьютеры";
  3. кликаем на свой компьютер;
  4. вводим придуманный ранее PIN-код.

Вас можно поздравить: теперь вы имеете удаленный доступ к своему ПК из любой точки мира при условии, что на обоих устройствах есть подключение к сети Интернет.

Впечатления от использования Удаленного рабочего стола Chrome

В принципе, Удаленный рабочий стол Chrome позволяет вам управлять своим ПК практически также, как бы вы управляли им, была бы у вас сенсорная панель вместо экрана. Сочетания горячих клавиш, конечно, зажать не получится, но требуется ли оно обыкновенному пользователю, которому надо удаленно выключить компьютер, переключить плейлист, включить фильм? В принципе, вам ничего не составит труда теоретически играть таким образом в игры, но данное удовольствие уж точно для искушенных, хотя мне ничего не помешало, например, выключить с телефона компьютерную игру, находясь на улице:

Если вы плохо видите или не можете попасть, то вам не составит труда растянуть нужный участок рабочего стола, выполнив на дисплее смартфона простое растягивающее движение пальцами.

Также вам ничего не мешает включить экранную клавиатуру, нажав на соответствующую кнопку, чтобы напечатать в нужном вам месте текст, как бы вы сделали и в операционной системе при непосредственном контакте с ПК и реальной клавиатурой.

При использовании данного рабочего стола не стоит забывать о задержке. Ваши действия происходят на компьютере с небольшой задержкой, но, к слову, это не является проблемой при использовании, если вы не додумались играть таким образом в компьютерные игры. Теоретически таким образом можно смотреть кинофильмы, которые есть на вашем компьютере, прямо через смартфон, но звуковая дорожка серьезно отстает от видеоряда, который, к тому же, сильно подтормаживает, и картина превращается в слайдшоу.

Возможно ли заниматься оверклокингом при использовании Удаленного рабочего стола Chrome?

Многие читатели последнее время стали жаловаться на то, что на данный момент выходит крайне мало контента об оверклокинге. И, может быть в шутку, а может быть и нет, но я решил попробовать заняться разгоном через удаленный доступ!

Естественно, что способность к разгону придется испытывать непосредственно в операционной системе. И ничего кроме видеокарты силами ПО в Windows серьезно разогнать не получится.

Итак, я запускаю MSI Afterburner, чтобы попробовать подразогнать GTX 1060. Но, к сожалению, возможность ввести точные значения почему-то отсутствует, утилита просто не реагирует на вводимые мной значения при помощи экранной клавиатуры.

Но за то ползунки отлично реагируют на клики, хотя, как бы я не пытался выставить более или менее точное значение, это оказывается сделать чертовски сложно.

Конечно, чисто теоретически таким образом вполне реально разогнать видеокарту, если вам хочется вывести оверклокинг на дистанционный уровень, разгоняя прямо с дивана или из кухни, занимаясь попутно варкой борща. Но я бы таким заниматься не стал и вам, собственно, не советую.

Заключение

По итогу Удаленный рабочий стол Chrome показал себя как прекрасный помощник в работе с ПК. Оперативной памяти такое решение потребляет совсем немного и практически не нагружает процессор.

Если вы ищите способ дистанционного управления компьютером, то, вполне возможно, что Удаленный рабочий стол Chrome - это ваш выбор, лично я рекомендую данное решение как проверенное и надежное.

А пользовались ли вы другими программами для обеспечения удаленного доступа к компьютеру, и какое у вас сложилось мнение о них?

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