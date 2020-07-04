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Лучшая схема расположения двух корпусных вентиляторов для максимального охлаждения процессора и зоны VRM, а также безопасное снятие прилипшего кулера с AMD Ryzen

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Вступление

В летнюю жару я продолжаю серию статей об эффективном охлаждении комплектующих, и в сегодняшней выпуске будет разобрана, возможно, лучшая схема построения воздушных потоков для эффективного охлаждения процессора AMD Ryzen 7 2700 в разгоне, а также обдува радиаторов зоны VRM при использовании всего двух корпусных вентиляторов. За подсказанную схему хочется выразить благодарность одному из читателей блога, который подал мне революционную идею в комментариях к предыдущей статье, как наиболее эффективным образом расположить вентиляторы в корпусе.

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В дополнение к теме охлаждения я решил показать, как безопасно снять прилипший кулер к процессору под сокет AM4, чтобы сохранить ножки процессора и свои нервы в полном порядке. Ну и не обошлось, конечно, без теста термопаст, ведь башню GELID Phantom, обзор на которую был в одной из прошлых статей, я решил снять не просто так, а чтобы заменить комплектную фирменную термопасту GELID на проверенную и излюбленную мной Arctic Cooling MX-4.

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Что же, вам я желаю приятного чтения, а начну я со снятия прилипшей к процессору башни...

Как снять прилипший кулер к процессору AMD Ryzen и ничего не сломать?

В случае с моей башней GELID Phantom необходимо снять вентиляторы, чтобы подобраться непосредственно к креплению прижима.

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Крепеж я советую ослаблять поочередно. Если вы параноик, то можете  ослаблять крепление по половине оборота.  Поочередное ослабление прижима защитит башню от перекоса.

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Далее начинается самое важное - правильное снятие башни. Я советую придерживать плату одной  рукой, а другой рукой вращающими движениями ослаблять "хват" вязкой термопасты. Рекомендую поворачивать башню в каждую сторону примерно на 45°. Ваши движения должны быть уверенными и в тоже время интенсивными, вы должны прочувствовать "хват" башни к крышке процессора. Когда елозить башню станет совсем легко - не боясь поднимите кулер, продолжая вращательные движения.

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Поздравляю! Кулер безопасно отсоединен, ноги процессора на месте, ваши нервы сохранены, а мне не придется выпускать статью о том, как выпрямить ноги процессору AMD Ryzen.

Как истинный адепт тонкого слоя, пластиковой карточкой по собственной методике "трех взмахов" я наношу тончайший слой зарекомендовавшей себя Arctic Cooling MX-4, предварительно очистив процессор и основание кулера от старой термопасты и обезжирив их специальным обезжиривателем (вы же можете использовать ацетон или спирт).

Я прекрасно осознаю, что распределять термопасту по крышке процессора бессмысленно, но для меня данное действие является ритуальным. Тем более, что метод "капли" может испачкать подложку процессора и сокет термопастой, излишкам которой свойственно вытекать. Мне же приятно иметь более или менее чистую материнскую плату.

Сравнение комплектной термопасты GELID с Arctic Cooling MX-4 + "пристрелочные" температурные показатели открытого стенда

И вот башня вновь была водружена на Ryzen 7 2700,  и самые внимательные читатели, наверное, уже догадались, какую схему построения воздушных потоков мы сегодня будем тестировать. Но не так быстро, друзья энтузиасты и любители, для начала неплохо было бы сравнить термопасту  Arctic Cooling MX-4 с комплектной термопастой GELID, чтобы все-таки выяснить, имеет ли вообще смысл менять комплектную термопасту на проверенную.

Итак, за 15 минутное тестирование в Linpack процессор AMD Ryzen 7 2700, разогнанный до частоты в 4 ГГц по всем ядрам, с термопастой  Arctic Cooling MX-4 прогрелся до максимальной температуры в 81°, напомню, что в прошлом тестировании ядра процессора прогрелись максимум до 83°.

Собственно, как я уже и отмечал ранее, комплектная термопаста GELID оказалась достаточно неплохой, хоть и имела слишком вязкую и липкую консистенцию. Возможно, что эти действия в начале и не стоили двух градусов, которые удалось выиграть, но сохранность ножек процессора для меня важнее, чем в очередной раз потраченная термопаста.

И, так как тестовый стенд мне это позволяет, во время тестирования  я все-таки замерил нагрев радиатора на зоне VRM, отвечающего за охлаждение цепей питания ядер процессора. Для большей точности данного измерения я установил термодатчик из другого компьютера в радиатор. Его показания я сверил с пирометром.

На семнадцатой минуте тестирования Linpack, судя по показаниям термодатчика, радиатор прогрелся лишь до 49°. А я напомню, что тепловыделение процессора составляет около 160 ватт, параметры LLC же были выставлены на максимум.

Пирометр показывает идентичную температуру в той же точке. Следовательно, этим показаниям можно доверять. Теперь попробуем "нащупать" температурный максимум на концах радиатора.

Максимальная зафиксированная температура составила практически 57°, что я считаю отличным результатом для бюджетной материнской платы.

Тестирование лучшей схемы из двух корпусных вентиляторов для эффективного охлаждения процессора и зоны VRM

Итак, собственно, схема выходит совершенно незамысловатая и выглядит следующим образом: на задней стенке корпуса располагается вентилятор на вдув, за счет непосредственной его близости к башенному вентилятору создается мощнейший продув, который наполняет радиаторы башни  свежим комнатным воздухом. Так как используется 140-мм вентилятор, поток воздуха, создаваемый им, также обдувает радиатор, расположенный на зоне VRM, что также  положительным образом сказывается на его эффективности и, соответственно, температурах. Сразу за башней следует вентилятор на выдув, размещенный на верхней перфорации корпуса. Он вытягивает горячий воздух из башни, а также тянет горячий воздух видеокарты, способствуя, выходит, комплексному отводу тепла.

Давайте же сравним эффективность открытого стенда и новой схемы расположения вентиляторов.

Как мы можем наблюдать, эффективность данной системы охлаждения сопоставима с открытым стендом.

Я думаю, что не лишним станет оценить, на сколько сильно прогрелся радиатор, расположенный на зоне VRM.

Температура радиатора составила практически 49°, что можно назвать превосходным результатом для закрытого корпуса.

Заключение

В заключении давайте подытожим плюсы и минусы данной схемы расположения корпусных вентиляторов и начнем с плюсов: превосходное охлаждение процессора и дополнительный обдув зоны VRM, сильный и прямой забор воздуха. Минусов же у данной схемы несколько больше, а именно: нет обдува жестких дисков, нет обдува видеокарты, вследствие отсутствия фильтра идет сильнейшее всасывание пыли.

Мое мнение таково, что данная схема расположения вентиляторов подойдет тем, у кого компьютер развернут задом в большую часть пространства, чем передом (если он стоит "мордой в стену"); оверклокерам; пользователям, чьи процессоры значительно горячее видеокарт; людям, отказавшимся от использования жестких дисков; владельцев ПК с интегрированным графическим ядром. Категорически не советую данную схему расположения вентиляторов владельцам горячих видеокарт.

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