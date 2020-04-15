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Вступление

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Проблемы при тестировании моего ПК за 1000 долларов

Итак, после обзора и технического осмотра моего "ПК за 1000 долларов", многим читателям блога стало интересно, на что эта достаточно пожилая по современным меркам система способна в современных игрушках. Я, естественно, взял на заметку желание читателей и решил подготовить для вас продолжение серии статей о моем старом ПК. Но тут я столкнулся с несколькими проблемами...

Итак, если вы хотели увидеть тест той самой сборки за 1200 долларов, которая покупалась в конце нулевых, то я вас огорчу, тестирование "оригинальной" сборки невозможно в современных играх, и вот почему:

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Во-первых, "родная" видеокарта GTX 260 не запускает не только современные игрушки, но и с последними драйверами не может запустить многие игры тех лет. Поэтому видеокарту пришлось заменить на современную. Тем более, что тестирование и разгон GTX260 уже проводился в рубрике "Некроклокинг" , продолжение которой я все обещаю, но реализация подводит в силу того, что карту надо перепрошить и найти нормальные драйвера под Windows 10. Если у вас есть биос с вольтмодом этой карты (Palit GTX 260), а также драйвера под 10-ку, то прошу отписаться мне в личку или в комментариях.

Следующая проблема заключалась в оперативной памяти. И все решилось лишь частично. Во-первых, изначально система располагала лишь 6 Gb ОЗУ, работающими в трехканальном режиме. И так как объем памяти был мизерным, то и разгонять ее смысла не было, все равно игры не будут адекватно работать. Но скажу сразу спойлер, я пытался разгонять эту память на системе с AMD FX 8320e (использовал лишь два стика ОЗУ по 2 Gb) и разгонный потенциал оказался очень скудным, даже не смотря на то, что это Samsung. Умники, которые писали о том, что эта память отлично разгоняется, даже представить не могут, что этим стикам более 11 лет и о каком разгонном потенциале может идти речь, если система собиралась в самом начале "эпохи" DDR3. Так вот, память я завел первый раз на частоте 2400, тесты без ошибок проходили на частоте 2200, но после повторного запуска ПК система отказывалась стартовать даже на 1866 с бешеными вольтажом и таймингами. Видно, что планки уже "все". Я не стал их продолжать мучить и оставил их на родных 1333MHz. Так вот, я решил проблему с нехваткой памяти, заменив две плашки Samsung по 2 Gb плашками от Corsair по 8Gb. Итого вышло 18 Gb ОЗУ, работающих в трехканальном режиме.

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Сразу скажу, что эта память абсолютное барахло и я ее не покупал, вытащил из рабочего компьютера для тестирования. Кому интересно, данные модули памяти снабжены чипами неизвестного происхождения и не разгоняются вообще. Поэтому тестирование системы в полноценном разгоне невозможно, пока я не приобрету тестовый комплект отличной DDR3 памяти.

Информация о модулях памяти

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И третий нюанс - это тестирование игр с современного HDD и запуск Windows с моего SSD. Так как "родной" жесткий диск уж совсем убитый.

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Тестовый стенд

Итак, когда все нюансы оговорены, прошу перейти к тестовому стенду...

Тестирование игр проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel core i7-920 (сток);

ОЗУ: Corsair 2x16 Gb, Samsung 2 Gb, 1333 MHz, 9-9-9-24;

Системная плата: Asus P6T SE;

Система охлаждения процессора: ASUS PM007-8LB4W;

Термопаста: Arctic Cooling MX-4;

Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;

Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);

Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;

Корпус: Открытый стенд из Krauler M4803 ;

Монитор: Benq FP91G X, разрешение 640x480;

Операционная система: Windows 10 x64.

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты Fraps и MSI Afterburner, а для построения графиков и диаграмм использовался типичный Excel.

Aida 64





Все игры тестировались на максимальных настойках графики и в минимально возможном разрешении экрана, чтобы не было упора в мою немощную GTX 1060.

Пристрелочное тестирование и немного ностальгии...

Итак, уже традиционно для моего блога мы отдаем честь Сталкеру и начинаем проводить тестирование со S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, чтобы выявить реальную производительность на ядро процессора в самой важной для меня игре.

В принципе, в свое время я наигрался в S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля на этом процессоре и никаких проблем с игрой не испытывал. Игра фризила точно также, как и на I7 2700K в 5 GHz, только у последнего FPS был намного выше.

Тут я просто побегал по Кордону, пострелялся с бандитами, посидел в деревне новичков у костра... В общем, "прожил обычный сталкерский день".

Mount & Blade II: Bannerlord

Настройки графики

Игра крайне требовательна к процессору и просто неиграбельна на настройках графики выше "средних" с числом войск выше 500 NPC.

Медленная память, слабая производительность на ядро и небольшое число ядер дают о себе знать.

В общем, "старичок" I7-920 провалил тестирование, если владельцам этого процессора и будет суждено поиграть в новинку из мира RPG, то явно не на максимальных настройках графики.

Assassin's Creed Odyssey

Настройки графики





Следующей "дисциплиной" на тестировании выступает любимая игра всех школьников и владельцев процессоров Ryzen.

В принципе, побегать в Assassin's Creed Odyssey можно, если ограничить кадры до 30 и понизить процессорозависимые настройки графики. На текущих же настройках графики вне города можно рассчитывать на "консольный" геймлпей.

Но так как тут все любят эту часть исключительно за бенчмарк, то давайте же и проверим наш процессор в бенчмарке данной игры.

Бенчмарк прошел как-то так. Естественно, "пожилой" i7-920 не справился с Assassin's Creed Odyssey на таких настройках графики.

Far Cry New Dawn

Настройки графики



И уже традиционно мы "экзаменуем" процессор в такой "классической дисциплине", как Far Cry New Dawn. Для начала я решил просто протестировать процессор в самом начале игре, потому что дальше эту игру мне проходить было бы лень, так как я человек с более утонченным игровым вкусом и в подобные проекты не играю в свободное время.

Стрелять с таким низким FPS крайне не комфортно. И, так как игру я не проходил, давайте более полноценно взглянем на производительность процессора в Far Cry New Dawn через встроенный бенчмарк.

Легендарный I7-920 опять "завалил" столь важную для моих читателей "дисциплину". Я думаю, что без разгона и/или понижения графических настроек вам не обойтись.

Metro Exodus

Настройки графики

В Metro Exodus процессор показал себя просто отлично, особенно, если учитывать его преклонный возраст. Да, тут видеокарта даже с таким низким разрешением была нагружена под завязку, но загрузка процессора тоже доходила местами до 100%.

К сожалению, у меня нет более производительной видеокарты, но я готов принять такую в дар от тех, кто будет высказываться в комментариях о том, что "тест Метро был зафейлен" :)

Я протестировал процессор в локации Тайга, побегал, пострелялся с бандитами местными. В общем, достаточно стандартный геймплей.

Игра показала себя просто отлично и FPS ниже 30 кадров не опускался.

Red Dead Redemption 2

Настройки графики Тестирование проводилось на смешанных настройках графики и в минимальном разрешении, дабы не было упора в видеокарту. Все процессорозависимые настройки были "выкручены" на максимум, а настройки, затрагивающие исключительно GPU, были "убиты" в минимум.

Тестирование проходило во второй главе компании. Тестовый геймплей - перестрелка в городке.

Что и следовало ожидать: Red Dead Redemption 2 обладает потрясающей оптимизацией и отлично играется даже на таком старом процессоре, возраст которого приближается к 12 годам.

Показатель 0.1% FPS в данном случае рассматривать не стоит. Red Dead Redemption 2 проходится на i7-920 просто отлично и всяко лучше, чем на любой из консолей.

Заключение

В общем, вы хотели увидеть, на что способен мой ПК за 1200$ из конца нулевых - вы увидели.

Тащит I7-920 или нет, решайте сами. Но хочется поздравить всех энтузиастов, которые в свое время обзавелись платформой на 1366. С 2008 года и до сегодняшнего дня не было никакого смысла обновлять платформу. Если кто-то из читателей до сих пор "сидит" на LGA1366, то потенциала этой платформы хватит до того самого Next Gen и DDR5. Сейчас же можно посоветовать вам лишь заменить процессор на Xeon с 6 ядрами, немного его подразогнать, добавить оперативной памяти, 12 Gb тремя планками будет оптимально с точки зрения вложения средств/получения производительности, и спокойно продолжать играть во все новинки, пусть и кое-где не на максимальных настройках графики.

Естественно, сборка компьютера платформе 1366 в наши дни лишена какого-либо смысла и я никому не советую здесь и сейчас собирать такую систему.