Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх

для раздела Блоги
14
Последний день скидок до 50% в Ситилинке
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Вступление

реклама

Итак, после обзора и технического осмотра моего "ПК за 1000 долларов", многим читателям блога стало интересно, на что эта достаточно пожилая по современным меркам система способна в современных игрушках. Я, естественно, взял на заметку желание читателей и решил подготовить для вас продолжение серии статей о моем старом ПК. Но тут я столкнулся с несколькими проблемами...

Проблемы при тестировании моего ПК за 1000 долларов

Итак, если вы хотели увидеть тест той самой сборки за 1200 долларов, которая покупалась в конце нулевых, то я вас огорчу, тестирование "оригинальной" сборки невозможно в современных играх, и вот почему:

реклама

Во-первых, "родная" видеокарта GTX 260 не запускает не только современные игрушки, но и с последними драйверами не может запустить многие игры тех лет. Поэтому видеокарту пришлось заменить на современную. Тем более, что тестирование и разгон GTX260 уже проводился в рубрике "Некроклокинг", продолжение которой я все обещаю, но реализация подводит в силу того, что карту надо перепрошить и найти нормальные драйвера под Windows 10. Если у вас есть биос с вольтмодом этой карты (Palit GTX 260), а также драйвера под 10-ку, то прошу отписаться мне в личку или в комментариях.

Следующая проблема заключалась в оперативной памяти. И все решилось лишь частично. Во-первых, изначально система располагала лишь 6 Gb ОЗУ, работающими в трехканальном режиме. И так как объем памяти был мизерным, то и разгонять ее смысла не было, все равно игры не будут адекватно работать. Но скажу сразу спойлер, я пытался разгонять эту память на системе с AMD FX 8320e (использовал лишь два стика ОЗУ по 2 Gb) и разгонный потенциал оказался очень скудным, даже не смотря на то, что это Samsung. Умники, которые писали о том, что эта память отлично разгоняется, даже представить не могут, что этим стикам более 11 лет и о каком разгонном потенциале может идти речь, если система собиралась в самом начале "эпохи" DDR3. Так вот, память я завел первый раз на частоте 2400, тесты без ошибок проходили на частоте 2200, но после повторного запуска ПК система отказывалась стартовать даже на 1866 с бешеными вольтажом и таймингами. Видно, что планки уже "все". Я не стал их продолжать мучить и оставил их на родных 1333MHz. Так вот, я решил проблему с нехваткой памяти, заменив две плашки Samsung по 2 Gb плашками от Corsair по 8Gb. Итого вышло 18 Gb ОЗУ, работающих в трехканальном режиме.

реклама

Сразу скажу, что эта память абсолютное барахло и я ее не покупал, вытащил из рабочего компьютера для тестирования. Кому интересно, данные модули памяти снабжены чипами неизвестного происхождения и не разгоняются вообще. Поэтому тестирование системы в полноценном разгоне невозможно, пока я не приобрету тестовый комплект отличной DDR3 памяти.

Информация о модулях памяти

реклама


И третий нюанс - это тестирование игр с современного HDD и запуск Windows с моего SSD. Так как "родной" жесткий диск уж совсем убитый.

реклама


Итак, когда все нюансы оговорены, прошу перейти к тестовому стенду...

Тестовый стенд

Тестирование игр проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel core i7-920 (сток);
ОЗУ: Corsair 2x16 Gb, Samsung 2 Gb, 1333 MHz, 9-9-9-24;
Системная плата: Asus P6T SE;
Система охлаждения процессора: ASUS PM007-8LB4W;
Термопаста: Arctic Cooling MX-4;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
Корпус: Открытый стенд из Krauler M4803 ;
Монитор: Benq FP91G X, разрешение 640x480;
Операционная система: Windows 10 x64.

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты Fraps и MSI Afterburner, а для построения графиков и диаграмм использовался типичный Excel.

Aida 64


Все игры тестировались на максимальных настойках графики и в минимально возможном разрешении экрана, чтобы не было упора в мою немощную GTX 1060.

Пристрелочное тестирование и немного ностальгии...

Итак, уже традиционно для моего блога мы отдаем честь Сталкеру и начинаем проводить тестирование со S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, чтобы выявить реальную производительность на ядро процессора в самой важной для меня игре.

В принципе, в свое время я наигрался в S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля на этом процессоре и никаких проблем с игрой не испытывал. Игра фризила точно также, как и на I7 2700K в 5 GHz, только у последнего FPS был намного выше.

Тут я просто побегал по Кордону, пострелялся с бандитами, посидел в деревне новичков у костра... В общем, "прожил обычный сталкерский день".

Mount & Blade II: Bannerlord

Настройки графики

Игра крайне требовательна к процессору и просто неиграбельна на настройках графики выше "средних" с числом войск выше 500 NPC.

Медленная память, слабая производительность на ядро и небольшое число ядер дают о себе знать.

В общем, "старичок" I7-920 провалил тестирование, если владельцам этого процессора и будет суждено поиграть в новинку из мира RPG, то явно не на максимальных настройках графики.

Assassin's Creed Odyssey

Настройки графики


Следующей "дисциплиной" на тестировании выступает любимая игра всех школьников и владельцев процессоров Ryzen.

В принципе, побегать в Assassin's Creed Odyssey можно, если ограничить кадры до 30 и понизить процессорозависимые настройки графики. На текущих же настройках графики вне города можно рассчитывать на "консольный" геймлпей.

Но так как тут все любят эту часть исключительно за бенчмарк, то давайте же и проверим наш процессор в бенчмарке данной игры.

Бенчмарк прошел как-то так. Естественно, "пожилой" i7-920 не справился с Assassin's Creed Odyssey на таких настройках графики.

Far Cry New Dawn

Настройки графики

И уже традиционно мы "экзаменуем" процессор в такой "классической дисциплине", как Far Cry New Dawn. Для начала я решил просто протестировать процессор в самом начале игре, потому что дальше эту игру мне проходить было бы лень, так как я человек с более утонченным игровым вкусом и в подобные проекты не играю в свободное время.

Стрелять с таким низким FPS крайне не комфортно. И, так как игру я не проходил, давайте более полноценно взглянем на производительность процессора в Far Cry New Dawn через встроенный бенчмарк.

Легендарный I7-920 опять "завалил" столь важную для моих читателей "дисциплину". Я думаю, что без разгона и/или понижения графических настроек вам не обойтись.

Metro Exodus

Настройки графики

В Metro Exodus процессор показал себя просто отлично, особенно, если учитывать его преклонный возраст. Да, тут видеокарта даже с таким низким разрешением была нагружена под завязку, но загрузка процессора тоже доходила местами до 100%.

К сожалению, у меня нет более производительной видеокарты, но я готов принять такую в дар от тех, кто будет высказываться в комментариях о том, что "тест Метро был зафейлен" :)

Я протестировал процессор в локации Тайга, побегал, пострелялся с бандитами местными. В общем, достаточно стандартный геймплей.

Игра показала себя просто отлично и FPS ниже 30 кадров не опускался.

Red Dead Redemption 2

Настройки графики

Тестирование проходило во второй главе компании. Тестовый геймплей - перестрелка в городке.

Что и следовало ожидать: Red Dead Redemption 2 обладает потрясающей оптимизацией и отлично играется даже на таком старом процессоре, возраст которого приближается к 12 годам.

Показатель 0.1% FPS в данном случае рассматривать не стоит. Red Dead Redemption 2 проходится на i7-920 просто отлично и всяко лучше, чем на любой из консолей.

Заключение

В общем, вы хотели увидеть, на что способен мой ПК за 1200$ из конца нулевых - вы увидели.

Тащит I7-920 или нет, решайте сами. Но хочется поздравить всех энтузиастов, которые в свое время обзавелись платформой на 1366. С 2008 года и до сегодняшнего дня не было никакого смысла обновлять платформу. Если кто-то из читателей до сих пор "сидит" на LGA1366, то потенциала этой платформы хватит до того самого Next Gen и DDR5. Сейчас же можно посоветовать вам лишь заменить процессор на Xeon с 6 ядрами, немного его подразогнать, добавить оперативной памяти, 12 Gb тремя планками будет оптимально с точки зрения вложения средств/получения производительности, и спокойно продолжать играть во все новинки, пусть и кое-где не на максимальных настройках графики.

Естественно, сборка компьютера платформе 1366 в наши дни лишена какого-либо смысла и я никому не советую здесь и сейчас собирать такую систему.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.7 из 5
голосов: 11
Добавить в закладки

Теги

metro exodus red dead redemption 2 assassin's creed odyssey mount & blade ii: bannerlord i7 920
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
3
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
30
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
35
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
53
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
169
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
90
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
23
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
66
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
62
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 66
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 169
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 90
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
14 апреля 2020 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Настольная версия Windows 10 стала доступна на многих смартфонах на ОС Android
18
Nvidia и AMD заинтересованы в выпуске супермощных видеокарт на базе новой технологии TSMC CoWoS
54
AMD Radeon RX 5700 XT оказалась на 8-9% производительнее в играх, чем NVIDIA GeForce RTX 2060s в новом масштабном тестировании TechSpot
27
PlayStation 4 Pro за 4 000 рублей в месяц – «Связной» устраивает временную акцию
16
В Steam вовсю идёт бесплатная раздача приключенческой игры The Search
23
Новый мод для The Witcher 3 вводит в игру переключатель на экстремальное качество графики
19
NVIDIA и Microsoft подшутили над несостоявшимся анонсом неизвестного проекта во вселенной Crysis
16
Редактор Anandtech рассказал о заговоре крупных производителей ПК и Intel против процессоров AMD
31
Названы 5 невыпущенных игр Rockstar Games, которые отложили из-за восхождения GTA
5
Fallout 76 настолько провалился в Steam, что Bethesda продлевает бесплатную раздачу игры до 28 апреля (для тех, у кого уже была игра)
34
Официальный Twitter-аккаунт серии Crysis впервые за 3,5 года подал признаки жизни (обновлено)
35
Праздник геймера - Ubisoft начала бесплатную раздачу лучшей части серии Assassin's Creed
26
Nvidia GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 XT – выбираем самую производительную видеокарту за 400 долларов с экспертами Тechspot
51
Глобальная стратегия 10 Crowns от ведущего дизайнера Civilization IV переименована в Old World и готовится к выходу в EGS
1
Что немцу хорошо: GeForce RTX 2070 SUPER и Radeon RX 5700 XT
2
XCOM Chimera Squad — ответвление серии, которое выйдет уже на следующей неделе
5
Ноутбуки с 15-ваттным AMD Ryzen 9 4900U 8/16 и частотой до 4,3 ГГц потеснят Intel на рынке мейнстрима
23
Half-Life: Alyx теперь и в Minecraft – энтузиасты добились практически полного сходства между играми
2
Ubisoft дарит всем Assassin’s Creed II
7
Splave взялся за четыре GeForce GTX 1080 Ti, чтобы снова победить
6

Популярные статьи

Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
53
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
30
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
203
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
36
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
35
Фриланс во время самоизоляции - положение дел на март-апрель 2020
8
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
3
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
14

Сейчас обсуждают

E1nher1
19:39
А у меня все процессоры просто покупались по уму и были легендарными : i7 920, i7 2700К, R7 2700, Fx8320e Как видите, все легендарные и во всех есть цифры 2 и 0.
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
Тролль Толстый
19:38
Пиндосы пустые гробы закапывают, изображая из себя жертву, чтобы потом Китаю предъявить (уже вроде какие-то иски поданы)
В России нашли нулевого пациента с коронавирусом
Максим Грув
19:37
Да это типичный навальненок, у которого власть виновата даже в его диарее
В России нашли нулевого пациента с коронавирусом
stabr
19:37
Asus Rampage 2 extreme (1366) X5660 4Ghz (990x) 3х4gb Kingston HiperX Beast 2400mhz ~вышло в 8тыс в далеком 2013 когда еще не было 6ядер у интела в i7ых. 1080Ti lightning бед не знаю, конечно 1\3прос...
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
enot52rus
19:36
это не ответ, с таким успехом легендарным можно назвать мой правый кроссовок. Легендарными вещи делают сообщества, а не деревенщина единолично
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
E1nher1
19:36
Ну, 1200 долларов на ПК была в 00-х, а сейчас даже райзен на боксе . Не могу даже ддр3 позволить себе купить.
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
smash526
19:34
скандал как и новость, ни о чём Red никогда не позиционировались для серверов самим производителем, "WD Red NAS" как бы намекает но всё же интересно почему-же так "категорически" не подходят :)
Western Digital продавала партнёрам медленные жёсткие диски вместо быстрых, не сообщая об этом
E1nher1
19:34
Легендарный 2700К у меня тоже был. Первые статьи писались как раз о нем и на нем. Но мне бы хватило и 1366, не был бы я энтузиастом .
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
Александр Дедок
19:33
Не понял Вас. Магазин рекламирует себя как дискаунтер, это даже в рекламе есть. На деле же давно не дискаунтер, цена на моторе выше средней по ямаркету. То есть получается ложь.
Оборот Ситилинк превысил 100 млрд рублей
enot52rus
19:32
а чё, с 1200$ сраные 20 на перформу не нашлось?))
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем