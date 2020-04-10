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Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели

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Вступление


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Многие мои постоянные читатели уже давно знают, что я являюсь обладателем весьма премиальной модели корпуса, выполненной из толстой стали и каленого стекла. Однако, мало кто подозревает, с какими проблемами и недочетами я столкнулся при покупке Thermaltake View 31 TG. И именно поэтому я решил написать для вас весьма нетипичный обзор корпуса, заостряя внимание лишь на его минусах, о которых мало кто говорит, но они есть.

Внимание, я не хочу сказать, что этот корпус ни в коем случае нельзя покупать и что компания Thermaltake выпустила неудачную модель кейса. Совсем нет, корпус действительно шикарен с виду, качество его материалов находится на высшем уровне, а проделывать укладку кабелей и просто "копаться" внутри него одно удовольствие, да и цена на момент покупки была просто сказочной (мне он достался за цену около 5000 рублей).

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Я просто решил рассказать вам о тех неудобствах и недостатках Thermaltake View 31 TG, с которыми мне пришлось столкнуться за  2.5 года эксплуатации. Будут перечислены как объективные недостатки данной модели, так и мои субъективные придирки, так как мои вкусы в корпусах весьма специфичны.

Что же, когда все нюансы обзора оговорены, предлагаю приступить к жесткой критике по всем пунктам.

Передняя панель

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Начнем с того, что это пластик. Вес-не-вес, сложность изгиба, я все понимаю, но когда корпус выполнен из толстой стали и толстого каленого стекла, сделать его переднюю часть пластиковой - это просто кощунство!

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Я прекрасно понимаю, сам виноват, что купил именно эту модель корпуса, но я еще раз напомню, что тут высказываются также субъективные недовольства. Так вот, меня не устраивает, что передняя панель просвечивает. Поэтому я и заклеил "морду" корпуса наклейками. Также хочется выделить не самую лучшую реализацию в плане продуваемости. От вентилятора до собственно стенки совсем небольшое расстояние. Забор воздуха осуществляется через перфорацию сбоку.

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Этот фильтр несъемный. В нем скапливается пыль и приходится вычищать ее зубной щеткой. Да и фильтром это сложно назвать, так как зерно сетки слишком крупное.

Также стоит отметить достаточно неудачное крепление передней панели к каркасу корпуса. Было бы более долговечно, если бы крепление производилось при помощи винтов. Но производитель выбрал пластиковые стержни, один из которых я благополучно сшиб, когда "выдавливал" переднюю панель.

Ну и не лишним будет отметить, что с такой передней панелью нельзя установить реобас. Мне он, конечно, раньше был не нужен, но сейчас у моей текущей материнской платы всего 3 разъема для подключения вентиляторов и установка реобаса могла бы решить эту броблему.

Стекло...

Обе боковые стенки выполнены из него. Опять же, это глупая придирка, но меня реально бесит, что стенки стеклянные. Вам, возможно, сложно это понять, как каленое стекло может быть недостатком, ведь, мол, корпус позиционировался как модинговый и под High-End сборки.... Но я вам скажу, что толстое каленое стекло - это большой вес. Толстое каленое стекло - это хрупкость. Стекло - это свечение, а также необходимость заниматься кабель-менеджментом, чтобы все выглядело красиво. Если с последним можно "справиться" достаточно легко, просто заклеив стенки корпуса наклейками, что я постепенно и делаю, то с хрупкостью и тяжестью ничего не сделаешь.

Комплектные вентиляторы

Я официально заявляю, что комплектные вентиляторы Thermaltake Riing blue 14 - это просто отвратительный продукт.

Начнем с субъективного - они светятся. И эту подсветку нельзя никак отключить. "Благодаря" этим вентиляторам мне сложно засыпать с включенным компьютером.

Их обороты нельзя регулировать. Они питаются от 3-pin, а с виду такие качественные и "премиальные" вентиляторы...

Да, и эти вентиляторы, опять же, "необслуживаемые", в принципе, это скорее логично вытекающее, так как в их основе лежит гидродинамический подшипник... Но почему же, спросите вы, тогда меня раздражает этот нюанс? 

А все дело в том, что эти вентиляторы крайне шумные. Да, шум на 140-мм вентиляторах, именно так. Чтобы вам это продемонстрировать, я специально установил на свой телефон шумомер, так как не придумал ничего лучше, чтобы показать вам, насколько шумные эти вентиляторы.

Да, эти вентиляторы уже 2.5 года ежедневно и непрерывно вращаются. И возможно, что шум появился со временем или мне попался брак. Но я намерен поделиться с вами именно собственным опытом использования.

Итак, вот замеры "окружающей среды", компьютер при этом выключен. Естественно, это никакие не лабораторные тестирования, все происходит в домашних условиях. Ориентируйтесь на минимальный показатель.

Далее я запускаю компьютер. Работает лишь процессорный кулер AMD Wraith SPIRE и вентилятор на блоке питания.

Далее ко всему этому я подключаю два комплектных кулера. Один расположен на лицевой панели на вдув, а другой - на задней сиенке на выдув.

Стоит заметить, что тестирование проводилось с открытым корпусом. Были сняты обе боковые стенки.

Далее я просто закрепил оба вентилятора на нижней стенке корпуса (чтобы ночью в глаза меньше светило), сел как обычно работать. И вы только вслушайтесь... Это закрытый корпус.

Плюс ко всему время от времени возникает раздражающее дребезжание. Я понятия не имею, за что в этом положении "умудряются" зацепляться лопасти вентиляторов.

Верхний "пылевой фильтр"

Лучше бы его вообще не было. Это просто сеточка с крупным зерном, которая никак не защищает от пыли. Она лишь скрывает винтики, которыми вы будете крепить  что-либо в верхней части корпуса.

"Нормальный" фильтр в этом корпусе всего один и расположен он в нижней части.

Отсеки под 3.5/2.5 накопители

И напоследок самый "заезженный" минус этого корпуса...

И да, дело не в качестве данных отсеков. Их качество на высшем уровне. Удобство на высоте, легчайший крепеж и максимальная мобильность!

Все дело в количестве. Иметь возможность установить лишь три жестких диска в 2020 году - это недопустимо мало! В моем компьютере есть SSD, два внутренних и один внешний жесткий диск. И мне осталось приобрести лишь еще один внутренний жесткий диск, чтобы заполнить  все слоты.

Так что, если вы собираетесь хранить большой объем данных на своем ПК, то этот корпус точно не ваш выбор.

Заключение

В общем, основные выявленные минусы этого корпуса я вам описал.

Мораль всего "обзора" такова: выбирайте корпус под свои задачи и вкусы. И чтобы не обидеть компанию Thermaltake, я порекомендую вам присмотреться лучше к корпусу Thermaltake Core V51 TG. Он исключает многие недостатки моей модели, но стоит чуть дороже. Как по мне, это лучший баланс между ценой, качеством, продуваемостью, функционалом и красотой.

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