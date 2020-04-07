Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мои впечатления от нового блока питания AeroCool Aero white 700W

для раздела Блоги
4
Дешевая RTX 2070 MSI Ventus, надо брать
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидка на 2070 Super Asus Gaming - цена удивит
Слив RTX 2080 Super Gigabyte Gaming по цене рефа 2080 не супер
Скидки до 50% в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Вступление

реклама

В сети вы можете встретить великое множество "мифов и легенд" о блоках питания от AeroCool. Кто-то приписывает им статус "железного убийцы", кто-то сравнивает эти блоки питания с чем-то взрывоопасным... В общем, "в народе" укоренилось мнение о том, что AeroCool выпускает "опасные" блоки питания. А все из-за чего? Неудачная серия "VX" (не путать с "VX plus") запятнала имя компании AeroCool как производителя блоков питания.  И это клеймо до конца не смыто, люди вольно или невольно отождествляют потенциально опасные блоки питания с маркой AeroСool, легко забывая, что качественных БП у этой компании выпущено не мало.

Размышляя над этим, в моих руках оказался блок питания из новой линейки AeroCool - Aero White, причем, старшая модель на 700 Ватт. Попробую разобраться, что это за продукт и поделиться результатами подробного тестирования с вами...

Изучение комплекта поставки и первичный осмотр

реклама

Итак, блок питания поставляется вот в такой белой коробочке, выполненной из обычного не особо толстого картона. Все довольно типично.

С обратной стороны коробки изображены типично маркетинговые «преимущества» этого блока питания, то, чем компания AeroCool надеется привлечь потенциальных покупателей. Тут у нас присутствует высококачественный конденсатор японского производства. Имеется ввиду один 105 градусный конденсатор на 400 вольт и 390 микрофарад, остальные же конденсаторы производства Asia X (подробнее о "начинке" данного БП читайте в следующем выпуске). Также отмечается наличие твердотельных конденсаторов по 12-вольтовой линии. Подразумевается, что плоские кабели должны упростить жизнь любителям кабель-менеджмента и различного моддинга, поскольку такие кабеля занимают меньше места. Заключительным же плюсом выступает довольно тихая работа вентилятора блока питания.

реклама

После распаковки из коробки доносится слабый запах "свежего пластика". Глупо было бы как-то придираться к этому, потому что даже от моего Enermax Revolution D.F. 650W, который используется как блок питания для основного компьютера, был плотный запах пластика, и этот "аромат" не выветривался целых 2 дня. Тут же буквально на следующий день посторонние запахи испарились.

реклама

Вернемся же к комплекту поставки. Нас встречает достаточно скромная комплектация: сам блок питания, сетевой кабель, пакетик с четырьмя крепежными винтами и инструкция, выполненная на одном большом квадратном листе бумаги, сложенном в "книжечку".

Для меня, как для энтузиаста, не хватает колодки под 24-pin для проверки блока питания без подключения к плате, а также "удлинителя" под кабель питания CPU 4+4-pin. Я уверен, что для AeroCool эти "мелочи" обошлись бы в сущие копейки, а впечатления от комплектации были бы на совершенно ином уровне.

реклама


Кабеля у блока питания, к сожалению, не модульные и даже не полумодульные, что может доставить хлопот, если планируется аккуратная сборка. Все необходимые кабели питания присутствуют. Исходя из субъективных соображений скажу, что было бы лучше, если бы кабели были толстые и в оплетке, чисто эстетически меня они больше привлекают. Но это дело вкусов, кому-то плоские кабели покажутся отличным решением. Длина кабелей абсолютно "среднестатистическая", для средних и небольших корпусов будет в самый раз, но владельцам крупногабаритных корпусов все-таки стоит задуматься о приобретении "удлинителя" для кабеля питания CPU 4+4-pin.

Первичное тестирование блока питания AeroCool Aero white 700W

Итак, давайте же протестируем новый продукт от AeroCool на уровень шума, исходящий от вентилятора блока питания.

Чтобы тестирование проходило максимально честно, нам потребуется в абсолютной тишине запустить лишь один блок питания.

Для этого я предлагаю воспользоваться обычной скрепкой. Я по-старинке замыкаю "зеленый и черный", как это было на старых блоках питания. При этом предварительно отключив питание на блоке.

И вот блок питания "заводится". При этом вентилятор вращается достаточно медленно и практически бесшумно. У меня, к сожалению, нет никаких шумоизмерительных приборов, чтобы продемонстрировать вам сколько шума издает этот блок питания, но можете поверить мне на слово, вы его не услышите, по крайней мере без нагрузки.

И раз уж мы смогли "завести" блок питания и обеспечили ему абсолютно "идеальные условия", при которых блок ничем не нагружен, предлагаю измерить напряжения по основным линиям питания, чтобы понять, насколько этот блок питания может быть якобы опасен.

Все измерения проводились при помощи мультиметра от MASTECH, модель MAS830L.

Итак, давайте же проверим линию 12 вольт. Напряжение чуть больше 12 вольт, но оно находится в пределах допустимого диапазона. Также стоит учитывать, что при подаче нагрузки на блок питания, напряжение просядет.

Следующей на проверке окажется линия 3.3 вольта. Опять напряжение чуть завышено, но все в допустимых пределах, и оно также должно просесть под  нагрузкой. Напомню вам, что "плохим" напряжением по этой линии является напряжение от 3.47 вольт и выше.

И последней на проверке оказывается пяти-вольтовая линия. Тут опять же напряжение чуть завышено, но все в пределах нормы и оно также просядет под нагрузкой. 

В общем, вам совершенно не стоит бояться, что этот блок питания "согласно легендам об AeroCool сожжет ваш компьютер, как только вы его запустите". Нет, по напряжениям AeroCool Aero white 700W абсолютно соответствует всем нормативам.

Давайте же приступим к сборке компьютера с этим блоком питания.

Сборка и впечатления

Я решил заменить блок питания в своем компьютере на сокете 1366. "Почему?" спросите вы, а дело все в том, что мой старый Thermaltake TR2 600W должен отправиться в другой компьютер с менее "прожорливой" и более новой видеокартой. Ему не хватало контактов в кабеле питания, чтобы обеспечить мою "пожилую" HD 7970 16-пиновым питанием. А новый AeroCool Aero white 700W отлично подойдет для этой сборки и моих будущих экспериментов, которые я планирую проводить.

Каких-либо негативных моментов в установке блока питания в компьютер не наблюдалось. К великому сожалению какая-либо "скрытая" укладка кабелей в этом корпусе просто невозможна, поэтому проверить "удобность" кабель-менеджмента у меня не вышло. Зато такие кабели лучше гнутся, их удобней стягивать хомутами и они по итогу занимают меньше места.

И вот, использовав всего несколько стяжек, сборка стала выглядеть намного аккуратней даже без какого-либо кабель-менеджмента за задней стенкой корпуса. И благодаря тому, что кабеля плоские, можно не бояться, что они пострадают от перегибов.

Просто сравните это и тот ворох кабелей, который был раньше:

Как по мне, такой "угол" из кабелей смотрится очень "олдскульно" в наше время. Если "включить" фантазию, то, как могло показаться с первого взгляда, "минус" нового блока питания от AeroCool (имеется ввиду его не отстегивающиеся кабели) в сочетании с особенностью в виде плоских проводов можно превратить во что-то аккуратное и приятное глазу.

Заключение

В принципе, блок питания AeroCool Aero white 700W оставил у меня о себе положительные впечатления от простоты сборки с ним и тишины его работы. На этом окончена первая часть обзора нового продукта от AeroCool.

Большой технический осмотр и всевозможные тестирования блока питания ожидайте в одной из следующих статей.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
19
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
5
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
57
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
70
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
32
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
20
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
27

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 70
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 48
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 57
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 27
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i7-9700K оказался на 17% медленнее AMD Ryzen 7 4800U на ОЗУ 4266 МГц
51
Microsoft полностью переработала «Экран смерти» – новый дизайн и продвинутая функциональность
55
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 – лучшая видеокарта весны 2020 года по версии Нardwaretimes
37
Core i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K скоро поступят в продажу, они получат 10, 8 и 6 ядер и частоты в 5GHz
59
Polaris – всё: NVIDIA заявила, что GDDR5 не хватает всем
19
Переход на 4К-мониторы состоится нескоро – статистика Steam подтверждает бессмысленность покупки дорогих 2-К и 4К-дисплеев в 2020 году
144
Только мышь и клавиатура: Half-Life Alyx уже можно пройти без VR шлема
9
Компания Microsoft начала бесплатную раздачу игр, общая стоимость которых превышает 7000$
14
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
73
Специалисты рассчитали влияние частоты и режима работы оперативной памяти на производительность настольного Ryzen 9 3900X и мобильного Ryzen 9 4900HS
3
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
25
Rockstar утверждает, что все слухи о GTA VI ложные – подробностей про игру не будет до официального анонса
12
Уникальная видеокарта GeForce RTX 2080 Ti «Cyberpunk 2077 Edition» была продана с аукциона за 6129 долларов
34
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X против системы водяного охлаждения – есть ли смысл владельцам процессоров Ryzen покупать дорогую «водянку» по мнению Нardwaretimes
38
Windows 10 20H1: всё, что известно на данный момент
8
SK Hynix запустит полномасштабное производство памяти DDR5 с 8400 МГц и 64Gb
11
Xiaomi запускает продажу недорогих и мощных RedmiBook 14 Ryzen Edition с ценой всего от $465
3
Переиздания Mafia II и Mafia III заметили и на Тайване
3
Microsoft успокоила фанатов Xbox Series X, рассказав о "гибком" ценнике на игровую приставку
9
Samsung готовит конкурента AirPods - анонс ожидается в августе
2

Популярные статьи

В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
57
Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%
29
Сказ о том, как инженеры ASUS жидкий металл приручили
25
Kodi 18: Авторизация в Youtube (пошаговое руководство)
10
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
19
Лучшие графики и статистика для отслеживания пандемии коронавируса
9
Коронавирус убивает не только людей: как пандемия влияет на производителей электроники
7
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
5
Мои впечатления от нового блока питания AeroCool Aero white 700W
4

Сейчас обсуждают

RadeoForce
16:10
Нет ничего невозможного в экселе!
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Kasyan
16:09
Их дочерняя компания помогала делать игру! Resident Evil 3 находился в разработке в течение примерно трех лет до его объявления в 2019 году. [5] [6] [7] Разработка осуществлялась Capcom и ее дочерней...
Capcom интересуется у игроков, не хотят ли они видеть ещё один ремейк Resident Evil
warmuza
16:08
На чёрный день.
Правительство Российской Федерации введёт эмбарго на импорт дешёвого бензина
RadeoForce
16:08
Переключаешь облака на "высоко", получаешь такой же фпс в 1440р. А сглаживание на "низко", получаешь 45+ фпс на разогнанной веге в 4К в самой сложной локации - Афины. То есть на 2080 супер будет ближе...
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
kilobait3
16:07
скоро только это и будет основной тематикой потенциальных покойников.
Лучшие графики и статистика для отслеживания пандемии коронавируса
warmuza
16:07
Переговоров ещё не было, но уже не договорились. Инсайды из твиттора, от экспертов.
Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о сокращении объёмов нефтедобычи
Илья Смоляков
16:05
Ну менюшки переделали. Это же капец как трудно новые настройки запомнить. А ещё десятка следит за нами. Майкрософт же хочет знать какое порно мы смотрим и с чьими мамками ходим в кино.
Windows 10 20H1: всё, что известно на данный момент
kilobait3
16:05
3555m хлам. лично по мне, дырявые ключи с рождения. инф всегда стараюсь обходить стороной.
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
Kasyan
16:05
Про Бузову не интересно лучше про Белль Дельфин или Кэтлин Сирагузу!
Правительство Российской Федерации введёт эмбарго на импорт дешёвого бензина
ffe
16:03
аравия-маравия... Ну его к черту! Все это выдумка. Нет никакого Рио-де-Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще, последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантич...
Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о сокращении объёмов нефтедобычи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем