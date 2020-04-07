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Вступление

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В сети вы можете встретить великое множество "мифов и легенд" о блоках питания от AeroCool. Кто-то приписывает им статус "железного убийцы", кто-то сравнивает эти блоки питания с чем-то взрывоопасным... В общем, "в народе" укоренилось мнение о том, что AeroCool выпускает "опасные" блоки питания. А все из-за чего? Неудачная серия "VX" (не путать с "VX plus") запятнала имя компании AeroCool как производителя блоков питания. И это клеймо до конца не смыто, люди вольно или невольно отождествляют потенциально опасные блоки питания с маркой AeroСool, легко забывая, что качественных БП у этой компании выпущено не мало.

Размышляя над этим, в моих руках оказался блок питания из новой линейки AeroCool - Aero White, причем, старшая модель на 700 Ватт. Попробую разобраться, что это за продукт и поделиться результатами подробного тестирования с вами...

Изучение комплекта поставки и первичный осмотр

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Итак, блок питания поставляется вот в такой белой коробочке, выполненной из обычного не особо толстого картона. Все довольно типично.

С обратной стороны коробки изображены типично маркетинговые «преимущества» этого блока питания, то, чем компания AeroCool надеется привлечь потенциальных покупателей. Тут у нас присутствует высококачественный конденсатор японского производства. Имеется ввиду один 105 градусный конденсатор на 400 вольт и 390 микрофарад, остальные же конденсаторы производства Asia X (подробнее о "начинке" данного БП читайте в следующем выпуске). Также отмечается наличие твердотельных конденсаторов по 12-вольтовой линии. Подразумевается, что плоские кабели должны упростить жизнь любителям кабель-менеджмента и различного моддинга, поскольку такие кабеля занимают меньше места. Заключительным же плюсом выступает довольно тихая работа вентилятора блока питания.

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После распаковки из коробки доносится слабый запах "свежего пластика". Глупо было бы как-то придираться к этому, потому что даже от моего Enermax Revolution D.F. 650W, который используется как блок питания для основного компьютера, был плотный запах пластика, и этот "аромат" не выветривался целых 2 дня. Тут же буквально на следующий день посторонние запахи испарились.

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Вернемся же к комплекту поставки. Нас встречает достаточно скромная комплектация: сам блок питания, сетевой кабель, пакетик с четырьмя крепежными винтами и инструкция, выполненная на одном большом квадратном листе бумаги, сложенном в "книжечку".

Для меня, как для энтузиаста, не хватает колодки под 24-pin для проверки блока питания без подключения к плате, а также "удлинителя" под кабель питания CPU 4+4-pin. Я уверен, что для AeroCool эти "мелочи" обошлись бы в сущие копейки, а впечатления от комплектации были бы на совершенно ином уровне.

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Кабеля у блока питания, к сожалению, не модульные и даже не полумодульные, что может доставить хлопот, если планируется аккуратная сборка. Все необходимые кабели питания присутствуют. Исходя из субъективных соображений скажу, что было бы лучше, если бы кабели были толстые и в оплетке, чисто эстетически меня они больше привлекают. Но это дело вкусов, кому-то плоские кабели покажутся отличным решением. Длина кабелей абсолютно "среднестатистическая", для средних и небольших корпусов будет в самый раз, но владельцам крупногабаритных корпусов все-таки стоит задуматься о приобретении "удлинителя" для кабеля питания CPU 4+4-pin.

Первичное тестирование блока питания AeroCool Aero white 700W

Итак, давайте же протестируем новый продукт от AeroCool на уровень шума, исходящий от вентилятора блока питания.

Чтобы тестирование проходило максимально честно, нам потребуется в абсолютной тишине запустить лишь один блок питания.

Для этого я предлагаю воспользоваться обычной скрепкой. Я по-старинке замыкаю "зеленый и черный", как это было на старых блоках питания. При этом предварительно отключив питание на блоке.



И вот блок питания "заводится". При этом вентилятор вращается достаточно медленно и практически бесшумно. У меня, к сожалению, нет никаких шумоизмерительных приборов, чтобы продемонстрировать вам сколько шума издает этот блок питания, но можете поверить мне на слово, вы его не услышите, по крайней мере без нагрузки.

И раз уж мы смогли "завести" блок питания и обеспечили ему абсолютно "идеальные условия", при которых блок ничем не нагружен, предлагаю измерить напряжения по основным линиям питания, чтобы понять, насколько этот блок питания может быть якобы опасен.

Все измерения проводились при помощи мультиметра от MASTECH, модель MAS830L.

Итак, давайте же проверим линию 12 вольт. Напряжение чуть больше 12 вольт, но оно находится в пределах допустимого диапазона. Также стоит учитывать, что при подаче нагрузки на блок питания, напряжение просядет.

Следующей на проверке окажется линия 3.3 вольта. Опять напряжение чуть завышено, но все в допустимых пределах, и оно также должно просесть под нагрузкой. Напомню вам, что "плохим" напряжением по этой линии является напряжение от 3.47 вольт и выше.

И последней на проверке оказывается пяти-вольтовая линия. Тут опять же напряжение чуть завышено, но все в пределах нормы и оно также просядет под нагрузкой.

В общем, вам совершенно не стоит бояться, что этот блок питания "согласно легендам об AeroCool сожжет ваш компьютер, как только вы его запустите". Нет, по напряжениям AeroCool Aero white 700W абсолютно соответствует всем нормативам.

Давайте же приступим к сборке компьютера с этим блоком питания.

Сборка и впечатления

Я решил заменить блок питания в своем компьютере на сокете 1366. "Почему?" спросите вы, а дело все в том, что мой старый Thermaltake TR2 600W должен отправиться в другой компьютер с менее "прожорливой" и более новой видеокартой. Ему не хватало контактов в кабеле питания, чтобы обеспечить мою "пожилую" HD 7970 16-пиновым питанием. А новый AeroCool Aero white 700W отлично подойдет для этой сборки и моих будущих экспериментов, которые я планирую проводить.

Каких-либо негативных моментов в установке блока питания в компьютер не наблюдалось. К великому сожалению какая-либо "скрытая" укладка кабелей в этом корпусе просто невозможна, поэтому проверить "удобность" кабель-менеджмента у меня не вышло. Зато такие кабели лучше гнутся, их удобней стягивать хомутами и они по итогу занимают меньше места.

И вот, использовав всего несколько стяжек, сборка стала выглядеть намного аккуратней даже без какого-либо кабель-менеджмента за задней стенкой корпуса. И благодаря тому, что кабеля плоские, можно не бояться, что они пострадают от перегибов.

Просто сравните это и тот ворох кабелей, который был раньше:

Как по мне, такой "угол" из кабелей смотрится очень "олдскульно" в наше время. Если "включить" фантазию, то, как могло показаться с первого взгляда, "минус" нового блока питания от AeroCool (имеется ввиду его не отстегивающиеся кабели) в сочетании с особенностью в виде плоских проводов можно превратить во что-то аккуратное и приятное глазу.

Заключение

В принципе, блок питания AeroCool Aero white 700W оставил у меня о себе положительные впечатления от простоты сборки с ним и тишины его работы. На этом окончена первая часть обзора нового продукта от AeroCool.

Большой технический осмотр и всевозможные тестирования блока питания ожидайте в одной из следующих статей.