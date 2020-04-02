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Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление

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Вступление


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 Итак, я много раз уже говорил, что у меня есть ПК из 2009 года на платформе 1366. И вот сегодня я решил сделать детальный анализ моего компьютера из прошлого и продемонстрировать вам чек, где отражены цены тех лет.

И да, мой ПК на тот момент действительно стоил больше 1000$, если быть точным, то около 1200$, что в те времена было эквивалентно 36000 рублей, которые были отданы за эту сборку.

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Да, тут в чеке черным по белому написана итоговая сумма к оплате 32,705 рублей. Но. В то время никто, естественно, не довольствовался одной плашкой на 2 Gb оперативной памяти. Так как 1366 славится трехканалом, то и модулей памяти было три. Поэтому прибавляем еще 4000 рублей, вот и выходят те самые примерные 1200 долларов.

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Что же, давайте приступим к детальному обзору моего компьютера из конца нулевых, а также займемся любимой всеми пересборкой и техническим обслуживанием.

Видеокарта

Большинству здесь нравится смотреть исключительно на видеокарты, поэтому для самых нетерпеливых я показываю свою легендарную GTX 260 от Palit. Разгон и тестирование ее уже были в рубрике "Некроклокинг", советую посмотреть всем тем, кто пропустил. В общем, я ее специально засунул обратно в коробку, чтобы показать вам всю эту красоту тех лет.

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Вы только посмотрите, какие качественные и красивые коробки были тогда. На нее даже сейчас можно просто смотреть и любоваться. И выглядит она почти как новая, вы только сравните ее и вот этот вот мусор (в плане коробки, сама-то карта просто отличная, технический осмотр этой карты был совсем недавно ).

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Выцветшая и разваливающаяся по швам. А ей всего 3 года, пустая пролежала на полке.

Ну, что мы о коробках да о коробках, давайте же взглянем на видеокарту.

И вот он! Тот самый легендарный Palit ! Просто мега-крутая видеокарта, которая тащила в моем компьютере до 2012 года.

Наклейка посередине платы - это не тот самый магазин и я не брал данную карту с рук. Вам проще прочитать прошлый выпуск "Некроклокинга" с разгоном этой видеокарты, там вся эта история уже была рассказана.

Ну и, конечно же, давайте в первый раз "на волнах ностальгии" посмотрим брошюрку с логотипом Nvidia.

Прошу заметить, что раньше в таких брошюрках писали емко и по делу.

И это все, что можно прочитать из такого небольшого гайда. На всех остальных страницах указана та же самая информация на других языках.

Стоимость Palit GTX 260 была на тот момент 6965 рублей. Куплена в обычном провинциальном магазине, отлично работает до сих пор и прекрасно разгоняется.

Ну, больше у меня ничего не осталось из того, что шло в комплекте с видеокартой. Надеюсь, вы вдоволь насмотрелись на эту красоту, кто-то даже успел поностальгировать о своем первом "игровом" ПК, а мы же "перемещаемся" к самому "вкусному" в моем ПК.

Материнская плата

Представляю вам мою гордость - Asus P6T SE. Легендарная материнская плата на сокете для энтузиастов своего времени - 1366. На процессорах того времени, кстати говоря, можно до сих пор играть во все игры, а разогнанные шестиядерные Xeon с быстрой памятью в трехканале могут до сих пор посоревноваться с современными младшими i5 и какими-нибудь новыми i3 .

Вы только посмотрите, какая красотка! Даже и не верится, что в те времена за 6965 можно было купить что-то подобное. Согласитесь, раньше даже коробки было приятно рассматривать, я уж молчу о качестве материалов, из которых эти коробки производились. А сейчас просто тотальное удешевление всего, чего уж говорить, если даже желанная и обожаемая мною X470 Taichi, плата премиального сегмента, продается в тонюсенькой коробочке.

Для всех ностальгирующих по всякому комплектному "мусору": я решил показать вам все, что сохранилось в коробке из-под материнской платы.


Шлейф IDE

 


Диск с драйверами на чипсет

 Ну а теперь можно рассматривать конкретно мою плату.



Не смотря на более-менее сносный внешний вид, у этой платы с возрастом появились "глюки" с оперативной памятью, "отвалились" несколько USB, LAN, некоторые SATA, один из разъемов PCI-E, один из слотов под память. В общем, плата - инвалид консольных войн. 

Да, и отломано "крыло" от PCI-E слота, но на его работоспособности это никак не отразилось.

Но и это еще не все...

На 24-контактном питании два "черных" горелых пина. В общем, ужас, как жизнь ее потрепала, но спасибо, что живая.

А теперь приготовьтесь к шок-контенту. Я впервые за все эти годы сниму CPU-кулер с этой мамки...

Это термопаста прямиком из 2009 года, как и слой пыли. Подумать только, позапрошлое десятилетие!

Ну, благо, я быстро все отчистил кисточкой. Кстати говоря, эта белая пыль прям "зацементировалась" (и я не о термопасте), пылесос ее просто так не всасывает, приходится кисточкой создавать "пыльную бурю", а трубу пылесоса держать на постоянном "подсосе" на околосокетном пространстве.

Вот, теперь все почти как новенькое. А в сокете тоже была пыл. Только уже "ватообразная". Я прочистил сокет тонким пинцетом, благо, что пыль была по краям и легко снималась кусками, как бы странно это не звучало.

Ну, с платой мы, собственно, закончили, она особо грязной и не была, если не считать того, что творилось под кулером.

Процессор

Представляю вам самый младшенький и самый древний процессор линейки I7. I7 920, прямиком из позапрошлого десятилетия, когда еще не существовало всех этих "индексов", а разгон был для всех. Шина 133,  частота 2.66 GHz! Владельцы I5 процессоров смеялись над моим камнем в году так 12-13-14-15...А сейчас этот процессор всех их пережил.

Как ни странно, этот процессор обесценился даже сильнее, чем моя GTX260. Средняя адекватная цена этого процессора - 100-200 рублей на "вторичке", а в свое время он покупался за 10115 рублей, это было примерно 300$.

Я слышал, что многие владельцы этих I7 просто просверливали в них отверстие и вешали как брелок на ключи. Но процессор есть процессор и просто убить его, потому что он обесценился - это как минимум глупо, тем более, когда нет другого процессора под эту материнскую плату.

И вот я вставил свой "камень" обратно в сокет, а легким движением пластиковой карточки создал ровный слой термопасты на процессоре. Мой внутренний "адепт тонкого слоя" счастлив.

С процессором закончили.

Кулер

Кулер, значит, был ASUS PM007-8LB4W. В чеке почему-то его именовали "процессорный вентилятор". Вот таким он стал после более 10 лет эксплуатации.

Спирт, малярная кисть и зубная щетка сделают свое дело...

Этот пятисот граммовый кулер с медным сердечником выглядит просто завораживающе, просто всмотритесь в эту форму. Но такая красота требует жертв. Во-первых, чистить его больно, это в прямом смысле слова. Он острый и впивается в руки. А еще он крайне шумный. Вентилятор на 80 миллиметров дает о себе знать. Но и это еще не все... Клипсы! Это просто ужас....

Практически идеально чистый.

Давайте же теперь рассмотрим медный сердечник этого кулера.

Вот это красота! Клали бы такой современным Ryzen, только с вертушкой побольше, вот это бы было бы дело.

Если хорошо попросите в комментариях, то я могу для вас попробовать испытать этот кулер в разгоне, но сравнивать, правда, его не с чем.

Да, и цена этого кулера была 495 рублей.

Оперативная память

Простые модули памяти от Samsung по 2 Gb, частота 1333 MHz. Я даже не знаю, что про них сказать :)

Разгонять не пробовал.

Цена конская - 6000 рублей.

Жесткий диск (HDD)

Был неплохой такой диск от Seagate, правда назывался Maxtor STM3500418AS, а на тот момент, по факту, этой компании уже и не было. Достаточно тонкий. Шустрый был когда-то, но сейчас убит, очень сильно тормозной, зато тихий.

Цена - 1965 рублей.

Корпус

Напоследок у нас осталось кое-что очень интересное. Кто-то из вас еще помнит отечественный фильм "На игре" 2009 года? Я его тоже никогда не смотрел, но этот фильм очень часто рекламировали по телевизору, а в рекламе показывали вот это...

Только представьте! Копия корпуса из фильма, только мой корпус черный. Я смотрел на этот ПК в те далекие годы и понимал, на сколько он крут... Модель корпуса - Krauler M4803.

Минусов у этого корпуса крайне много - это и невозможность какого-либо кабель-менеджмента, отсутствие антивибрационных креплений 3.5 жестких дисков и отсутствие защиты от пыли, верхнее расположение блока питания, ну и всего один вентилятор на вдув спереди, и то 120-ка .

Но это старая школа. Мне безумно нравится качество его сборки, большой вес и вместительность, очень много отсеков под жесткие диски, а также отсутствие "окон", что дает возможность даже спать с включенным компьютером. А в свое время мне нравилось то, что у него есть та самая легендарная "дверца". Ни у кого тогда не было такого классного корпуса в моем окружении.

А цена этого добра была всего 960 рублей! За такие деньги сейчас ничего приличного купить нельзя.

А теперь давайте приступим к "прокачке" моего "старика".

Небольшой "колхоз" и пересборка

Итак, изначально все это выглядело вот так:

У меня не было винтов под крепление вентилятора и я стяжками закрепил его на передней панели.

Видеокарта была заменена на мою Radeon HD 7970 от Sapphire, ее максимальный разгон вы можете посмотреть в одном из предыдущих выпусков "Некроклокинга", а ее полное техническое обслуживание и ремонт кулера вы можете посмотреть в одной из предыдущих статей о ТО.

Провода блока питания были перевязаны как по мне, так более аккуратно.

Корпус, естественно, был вымыт. А остальные работы вы наблюдали в течение статьи. Получилось как-то так.

Заключение

Вот такая вот получилась статейка о моем дремучем "ПК за тыщу баксов". Надеюсь, что статья оправдала ваши ожидания, вы смогли освежить в своей памяти цены на комплектующие тех лет и немного поностальгировать.

Хочется отметить, что для того, чтобы до конца "прокачать" этот ПК, край необходимы более эффективные вентиляторы в корпус, SSD, процессор что-то вроде шестиядерного Xeon под разгон, более эффективный и тихий кулер или СЖО, ну и, конечно, больше оперативной памяти, и обязательно тремя плашками. Три плашки по 4Gb Samsung было бы в самый раз, чтобы под разгон. Но всего этого у меня, к сожалению, нет.

Друзья, если вам понравилась статья и вы хотите, чтобы я выпускал для вас материал в данном направлении, разгоняя всякие железяки и проводя ТО комплектующих,  то проявите активность и не поленитесь оценить статейку по достоинству, а также отзывом в комментариях.

Если вы захотите посмотреть, на что способен эта система в современных играх и в разгоне, то напишите об этом мне в комментариях. Но есть одна проблема - убитые жесткие диски, которые испортят результат при любом раскладе .

Обязательно ждите новых выпусков с ТО комплектующих и, конечно же, нового "Некроклокинга".

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