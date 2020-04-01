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Вступление

Как я понял, вам очень понравилась моя предыдущая статья с разбором видеокарты Radeon 7970 и ее техническим обслуживанием. И я снова решил порадовать вас контентом, где я что-то разбираю и показываю вам, попутно рассказывая о железе или каких-то хитростях, которые я использую при техническом обслуживании видеокарт.

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И сегодня я решил впервые за три года непрерывной эксплуатации разобрать свою GTX 1060 Xtreme Gaming 6G от Gigabyte. Вместе с вами посмотреть на ее состояние, в случае чего произвести небольшое техническое обслуживание и поделиться мнением о моей видеокарте, которую все читатели прекрасно помнят по моим статейкам (та, в которую вечно "упираются" все игры при тестировании в разрешении выше чем 640x350).

Что же, давайте посмотрим, что внутри у моей карты спустя 3 года жизни со мной.

Разбор и технический осмотр

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Итак, вот моя видеокарточка во всей красе и тот инструмент, при помощи которого мы будем производить вскрытие видеокарты.

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Для начала выкрутим три небольших винтика, прижимающих бэкплейт к плате с лицевой стороны, а далее крест-на-крест скрутим винты, отвечающие за прижим радиатора к кристаллу. Я как обычно советую крутить легонько и крест-на-крест, постепенно ослабляя прижим каждого винта. Особо боязливые могут крутить по полоборота, я же кручу полный оборот, иногда полтора, в общем, скручиваю все винты "с трех подходов".

Если вы скрутили все винты, а плата "не хочет" отсоединяться от радиатора, то внимательно осмотрите, не забыли ли вы еще какие-то винты. Если же на плате никаких винтиков больше не обнаружено, то пробуйте снять плату круговыми движениями, а в местах "сцепления" радиатора с термопастой или с термопрокладкой, постарайтесь легонько "выкорчевывать" плавными волнообразными движениями. И делайте это именно в ближайшем месте с тем самым "контактом", чтобы минимизировать вероятность сколоть кристалл или "отодрать его с корнем".

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И вот такое у людей случается, пусть это не GPU, но "кусок чипсета" на радиаторе тоже выглядит устрашающе :) Поэтому если что-то не идет, то лучше это место хорошенько прогреть утюгом, горелкой или феном. Но не перестарайтесь, градусов до 100 хватит, а дальше "само отвалится". Это уже актуально для старых карт, конечно, но не суть.

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Итак, вот она наша платка. Заметьте, что на ней нет ни грамма пыли, единственное, к чему можно придраться, это небольшие маслянистые пятна от термопрокладок.

Да, и не забываем отсоединять питание вентиляторов и подсветки от платы. Лучше сделать это заранее. Для этих целей отлично подходит пинцет. Также можно аккуратно потянуть за проводки, если "подковырнуть" не получается.

Только посмотрите, как текут эти прокладки, это натуральные капли на плате. Хотя ничего в этом страшного и нет.

Далее мы снимаем оставшиеся 3 винта уже с этой стороны платы, чтобы отсоединить бэкплейт.

Как мы уже могли заметить, на плате много отверстий, а под рукой выходит у нас приличная куча винтиков. И если вы боитесь забыть, что и откуда вы выкручивали, то советую регулярно делать фотографии. Также все винтики следует хранить по разным кучкам или рядам, чтобы ничего не перепутать.

Бэкплейт также может намертво прилипнуть к плате. Схема его снятия проста: сначала осматриваем на наличие "забытых креплений", а далее легонько пытаемся волнообразными движениями "отдирать" плату. Причем, делаем это именно в месте "склейки", чтобы не было лишнего рычага.

И вот мы наконец сняли бэкплейт, приступим к осмотру.

Под бэкплейтом все усеяно мелкой пылью, пройтись кистью не помешает, но будет малоэффективно .

Да, это абсолютно не принесло никаких результатов. Белые пятна на текстолите - это остатки термопрокладок скорее всего, так как на термопасту на ощупь это явно не похоже. О происхождении их я абсолютно ничего не знаю, так как в свое время брал эту видеокарту уже с рук.

Давайте же осмотрим бэкплейт карты, который, кстати, на ощупь похож на металлический, но при этом абсолютно несерьезный, он немного гнется, но при этом хрупкий.

Немного мелкой пыли и все в жирных подтеках. Текучие термопрокладки не пощадили и его.

Попробую его аккуратно протереть обезжиривателем.

Ну, по промежуточным итогам я легонько прошелся кисточкой по плате, удалил старую термопасту с кристалла и обезжирил его, прошелся неворсистым платком по чипам памяти и цепям питания, чтобы легонько убрать с них "лишний жир", и на этом с платой закончил.

Далее приступим к осмотру радиатора.

Пыли внутри радиатора не оказалось, я просто зачистил медную пластину от старой термопасты и обезжирил это место обезжиривателем. Вы также можете использовать любой спирт или ацетон. Ну, если вообще ничего нет, то пройдитесь стеркой, которая стирает ручку (синяя такая). Только не пытайтесь таким способом "обезжирить" кристалл, вероятность его повредить крайне высока!

Далее я просто почистил термопрокладки от прилипшей грязи.

Кстати говоря, система охлаждения этой видеокарты просто на высшем уровне. Эта модель от Gigabyte имеет лучшее исполнение охлаждения из всех тех карт, которые у меня были. Огромная медная пластина - это просто шикарное решение. Если в будущем я буду выбирать для себя новую видеокарту, то буду присматриваться к чему-то с подобным решением. Иногда лучше переплатить за качество исполнения, а не безумно брать продукт самого дешевого вендера.

Итак, специально для приверед демонстрирую чистоту радиатора:

Я не вижу никакого смысла вытаскивать радиатор из кожуха, радиатор чист. Тем более, что крепления его к кожуху достаточно "мерзкие". Это в том плане, что их достаточно сложно свинтить. Я действительно пытался, но хлипкие пластиковые пластины лишь прогибались , а винтики напрочь отказывались вращаться. За эту конструктивную особенность карта явно получает "дизлайк" от меня. Тут даже отвертка с тонким жалом не спасла.

Ну и вот, система охлаждения была очищена легким движением малярной кисти, а медная пластина, соответственно, отшлифована и обезжирена. Также вы можете как продувать радиаторы при помощи компрессора, так и промывать их с водой с последующей сушкой. Если у вас нет компрессора, то советую приобрести листодув. Стоит намного дешевле, а эффективности хватит за глаза.

Далее мы приступаем к намазыванию термопасты на кристалл. Распределять термопасту совсем не обязательно. Достаточно просто капнуть аккуратно и чуть-чуть пасты на кристалл. Под давлением все само распределится..

Да, тут я выдавил многовато пасты. Сами понимаете, неудобно одной рукой давить, а другой пытаться сделать качественный снимок в макросъемке.

Ну и по традиции я все это дело распределяю лопаточкой, так как являюсь "адептом культа тонкого слоя". Остатки также "снял" обратной стороной лопаточки.

Если вас не устраивает, что все вокруг кристалла в термопасте, то вы можете аккуратно все это дело счистить зубочисткой или обратной стороной стержня от шариковой ручки.

Итак, в заключение провожу "тест на отпечаток" специально для читателей (вам его повторять не обязательно).

О "ровности" или "кривизне" отпечатка судите сами. Я уверен, что эксперты в комментариях намного лучше смогут пояснить, ровный отпечаток получился или нет.

Я лишь хочу продемонстрировать вам результаты прогона в FurMark, тогда вы поймете, почему я приобрел именно эту видеокарту.

Температура просто отличная, с тем учетом, что я "выкрутил" лимит по температуре и мощности видеокарты, а вентиляторы крутятся настолько тихо, что я их даже и не слышу.

Заключение

Вот такая вот получилась своеобразная статейка. Надеюсь, что мои старания не были напрасны и все это поможет кому-то с разборкой своей видеокарты.

GTX 1060 Xtreme Gaming 6G все же отличная карта. Минусов у этой карты всего три: размеры и вытекающий из них вес (посчитаем за один), "мерзкие", как я выразился, крепления радиатора к кожуху, а также эти проклятые термопрокладки - бич всех видеокарт того времени.

Кто-то скажет, что такое охлаждение "избыточно" для столь "холодной" видеокарты, но тут скорее вопрос в качестве. Качестве исполнения продукта и качестве работы за компьютером. Уж поверьте, кайф от видеокарты не измеряется лишь в FPS. И когда вы берете видеокарту именно "для себя", вам стоит обращать внимания именно на такие решения, которые сделаны на совесть и будут приносить вам лишь удовольствие от каждодневного использования.

Друзья, если вам понравилась статья и вы хотите, чтобы я выпускал для вас материал в данном направлении, разгоняя всякие железяки и проводя ТО комплектующих, то проявите активность и не поленитесь оценить статейку по достоинству, а также отзывом в комментариях.

Обязательно ждите новых выпусков с ТО комплектующих и, конечно же, нового "Некроклокинга".