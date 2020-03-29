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Вступление

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Читал как-то я отзывы на демо-версию нового Resident Evil 3 в Steam и заметил, что огромное количество пользователей пишет лестные комментарии к этой игры, описывая "отличную оптимизацию".

Ну, раз демка-то бесплатная, думаю, скачаю да протестирую на своем полиядерном, простите, многоядерном Ryzen 7 2700, посмотрю по традиции, как игра будет себя чувствовать на 4 ядрах без SMT и других "типичных" сочетаниях ядер. Сам я вселенной RE до этого момента не интересовался, я как-то больше по SH, но пройдя демку, мне все очень даже понравилось.

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Тестовый стенд

Ну, ладно, не будем о вкусах и вселенных, не забываем, зачем мы тут собираемся и переходим быстренько к ознакомительной информации о тестовом стенде и методике тестирования.

Тестирование Resident Evil 3 Remake проводилось на следующей конфигурации:

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Процессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;Термопаста: AMD;Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;Корпус: Thermaltake View 31 TG;Монитор: Benq FP91G X, разрешение 640x350;Операционная система: Windows 10 x64.

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты Fraps и MSI Afterburner, а для построения графиков и диаграмм использовался типичный Excel.

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Первые

исследования влияния количества ядер и SMT проводились при помощи Ryzen 7 2700 путем назначения через диспетчер задач тех ядер и потоков, которые будет использовать игра. Прошу принять во внимание частоту оперативной памяти и размер кэша процессора.

Повторные же исследования проводились с отключением ядер и SMT через BIOS.

Тестирование, отключаем ядра и потоки через диспетчер задач

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Тестирование игры производилось на максимальных настройках графики, влияющих на загрузку процессора. Все графические настройки, влияющие на загрузку видеокарты и не влияющие на нагрузку процессора, были сведены к минимуму, чтобы лишний раз "не грузить" мою немощную GTX1060. Естественно, тестирование проводилось в разрешении 640x350.

В качестве тестового отрезка была выбрана начальная локация, проходы через несколько коридоров. Все действия повторялись идентично, а результаты автоматически вносились в таблицы программным методом.





Начало тестового отрезка Стоит отметить, что даже с такой "извращенной" картинкой игра смотрится очень даже стильно. Итак, давайте же для начала взглянем на графики FPS, выявленные для разных сочетаний ядер и потоков. Отмечу, что тестовый отрезок был всего 30 секунд, в связи с тем, что локация довольно короткая, а точнее, та ее часть, где моя видеокарта не нагружается полностью и где есть возможность повторять абсолютно идентичные действия.

Частота 3.4 GHz Как мы можем заметить, игра одинаково хорошо себя чувствует на всех сочетаниях ядер и SMT. Проблемы возникают лишь тогда, когда SMT-потоки отключаются. "Рандомный фриз" могут "словить" даже 8 физических ядер без SMT, у 6 ядер без SMT эти "фризы" проявляются в 2 раза чаще, точнее, их вероятность, так как в зависимости от прогона "фриз" может приключиться, а может "пронести". Причем фризы эти не очень и длинные, буквально на 1.5 секунды, если вообще случаются.

Но хуже всего дела обстоят у четырех ядер без SMT. Мало того, что FPS значительно ниже, так еще и фризит такое сочетание ядер в 100% случаев и очень жестко, мне во всех случаях приходилось быстро "добавлять ядра", чтобы игру "отпустило от зависания". Перейдем же к диаграмме с 1% FPS.

Частота 3.4 GHz Вот вам, кстати, небольшая статистика "неудачных" прогонов для 6 ядер без SMT.

У меня лишь на третий раз получилось "пробежать" без фризов. Я не пытаюсь вас обмануть, просто фризы портят показатель 1% FPS и "неудачные" прогоны я не вношу в итоговую диаграмму, хотя вам же демонстрирую, что активированная технология SMT очень сильно спасает процессор от фризов, хоть какое сочетание ядер у него будет.

И тут я посчитал все это крайне странным. Еще с Bannerlord мне показалось нелепым, что 8 ядер имеют такие фризы, которых нет на четырех ядрах и восьми потоках. Я решил пересмотреть всю методику тестирования и в тесте Resident Evil сравнить все результаты двух разных методик.

Повторное тестирование, отключаем ядра и SMT через BIOS

Итак, методика тестирования абсолютно идентичная.

Я для начала вам приведу "голые" данные без каких-либо диаграмм и таблиц.

Встречаем результаты трехкратного прогона восьми ядер без SMT.

8 ядер без SMT Почему есть значение с меньшим количеством секунд замера на треть? Ради эксперимента я использовал бег, чтобы проверить, как это скажется на производительности. В чем смысл трех прогонов? Я пытался "выловить" те самые случайные фризы на несколько секунд, которые проявлялись при отключении SMT через диспетчер задач, но "выловить" их так и не удалось. Вот все и встало на свои места. В случайных фризах при отключении SMT через диспетчер задач была виновна Windows, а не "чистые ядра". Выходит, что тесты Bannerlord оказались не очень-то и справедливы и, значит, ожидайте на выходе глобального "перетеста" Bannerlord.

Ну, опустим же пока что рассуждения о изначально неправильной методики тестирования с отключением SMT через диспетчер задач и проверим, какие результаты вышли у "правильных" шести ядер.