Тестирование процессорозависимости Mount & Blade 2: Bannerlord (Beta, мультиплеер) - старые i5 и современные i3 "задыхаются"
Вступление
рекламаКак я уже успел упомянуть в одной из предыдущих статей, TaleWorlds Entertainment заслали мне ключи от своей новой игры Mount & Blade II: Bannerlord. Являясь участником закрытого бета-теста, я не упустил возможность протестировать свой Ryzen 7 2700 в игре, а на его основе "сделать" все самые распространенные процессоры, пусть и чисто "теоретические", так как память и кэш дают о себе знать.
Итак, давайте же запустим игру и начнем наше тестирование в мультиплеере (так как для бета-теста доступен только он).
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Тестовый стенд
Тестирование Mount & Blade 2: Bannerlord проводилось на следующей конфигурации:
рекламаПроцессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);
ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;
Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;
Термопаста: AMD;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: Benq FP91G X, разрешение 800x600;
Операционная система: Windows 10 x64.
Ахтунг!
Все "типовые" процессоры были созданы при помощи Ryzen 7 2700 путем назначения через диспетчер задач тех ядер и потоков, которые будет использовать игра. Прошу принять во внимание частоту оперативной памяти и размер кэша процессора.
Тестирование процессорозависимости Mount & Blade 2: Bannerlord
рекламаТестирование игры проводилось на максимальных настройках графики в разрешении 800x600. Упора в видеокарту на момент тестирования не было. Игра тестировалась на сервере для Европы, количество игроков на сервере было 50/100.
Предлагаю вам для начала ознакомиться с моими впечатлениями от игры на различных "типовых" процессорах.
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На "оригинальном" Ryzen 7 2700 Mount & Blade 2: Bannerlord идет абсолютно плавно, проблем с управлением нет, ядра загружены более-менее равномерно, игра отлично "справляется" с многопоточным процессором. Сразу видно, что оптимизация под полиядерные процессоры на высшем уровне. Понятное дело, что у владельцев процессоров более чем с 8 ядрами никаких проблем с игрой не возникнет
На восьмиядерном процессоре без технологии SMT (HT) игра идет чуть лучше, чем на "полных" 16 потоках. Но если отключить мониторинг FPS, то разницы с "оригинальным" Ryzen 7 2700 вы не увидите. Заметно лишь то, что нагрузка на ядр значительно выросла и абсолютно все ядра загружены более чем на 50%, что опять же говорит об отличной оптимизации игры.
Но в менее нагруженных сценах на открытом пространстве игра практически равномерно распределяет нагрузку по ядрам.
На 6 ядерном процессоре с технологией SMT (HT) (на каком-нибудь теоретическом Ryzen 5 или будущем I5) Mount & Blade 2: Bannerlord идет все также комфортно, управление отзывчивое, каких-либо статтеров не наблюдается.
FPS немного ниже, чем на восьмиядерном процессоре, но если не "играть в мониторинг кадров", а играть в саму игру, то все абсолютно идентично.
А вот теоретический шестиядерник (i5, Ryzen 5 3500/3500X) уже ощущается не так комфортно, проглядываются малозаметные статтеры, пара ядер всегда загружена под 100%. В принципе, играть можно. А кто боится статтеров - снижайте настройки графики.
На "традиционных" четырех ядрах с 8 потоками (младшие Ryzen 5, xeon'ы, старые i7, особенно без разгона, будущие I3) Mount & Blade 2: Bannerlord ощущается очень "погранично". Это вроде и можно назвать играбельным, но все крайне плохо в плане плавности, хотя проблем с отзывчивостью управления не возникает.
Как будет идти игра для традиционных для нее "маминых ноутбуках" я вообще молчу. Тут 4 ядра с довольно неплохой частотой "не вывозят", а про 2 ядра тут и говорить не о чем.
Скриншотов с "теоретическим" четырехядерником не будет на максимальных настройках графики, так как игра фризит даже во время загрузки сервера.
Теперь перейдем к любимым всеми диаграммам.
Из всего этого напрашиваются следующие выводы:
1. Игры уже сегодня отлично работают с 8 ядрами и именно такие системы обеспечивают наилучшую производительность, в том числе и в данной игре.
2. Шестиядерные процессоры со временем перейдут из разряда "народных" в разряд начальных, по-настоящему народными процессорами для игр станут восьмиядерные модели. По среднему FPS, быть может, шестиядерники и близки к восьмиядерникам, но по показателю 0.1 FPS они отличаются практически в два раза. И эта игра отличное тому подтверждение.
3. Четырехъядерные процессоры перестали справляться с современными играми. "Минимальную планку" в 30 кадров пробил даже наш "теоретический I7" (или xeon, хотя на них будет вообще тьма на максимальных настройках графики). Всем тем, кто хочет с комфортом играть в новый Mount & Blade 2: Bannerlord, я советую приобрести минимум I7, если под ваш сокет отсутствуют процессоры более чем с 4 ядрами. А какой-нибудь LGA775 мертв, хотя это ни для кого не секрет.
Возможно ли с комфортом поиграть в Mount & Blade 2: Bannerlord на четырехъядерном процессоре без SMT или HT?
Итак, специально для вас я тестирую игру на минимальных настройках графики в разрешении 800x600, при этом имитирую средний четырехъядерный процессор без разгона и технологии HT/SMT.
Итак, процессор почти всегда загружен под завязку, Mount & Blade 2: Bannerlord продолжает статтерить, но все намного лучше, чем при максимальных настройках графики, в принципе, играть можно, но в одиночной компании стоит ограничить размеры сражений до минимального числа ботов. Также поможет ограничить частоту кадров до 60, чтобы немного разгрузить ядра процессора.
Заключение
Mount & Blade 2: Bannerlord имеет достаточно неплохую оптимизацию даже не смотря на то, что игра находится в состоянии закрытого бета-теста и выйдет лишь в раннем доступе.
Оптимизация в игре, конечно, со временем улучшится, но даже сейчас владельцы всяких cтарых i5 и современных i3 могут спать спокойно - Mount & Blade 2: Bannerlord уже на момент релиза будет доступен вам, пусть вы и будете играть не на максимальных настройках графики.
А вот всем тем, кто надеялся, что игра так и останется "ноутбучным хитом", стоит задуматься о покупке нового ноутбука, так как ни о каких двух ядрах для этой игры не может быть и речи.
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