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Вступление

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Как я уже успел упомянуть в одной из предыдущих статей, TaleWorlds Entertainment заслали мне ключи от своей новой игры Mount & Blade II: Bannerlord. Являясь участником закрытого бета-теста, я не упустил возможность протестировать свой Ryzen 7 2700 в игре, а на его основе "сделать" все самые распространенные процессоры, пусть и чисто "теоретические", так как память и кэш дают о себе знать.

Итак, давайте же запустим игру и начнем наше тестирование в мультиплеере (так как для бета-теста доступен только он).

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Тестовый стенд Тестирование Mount & Blade 2: Bannerlord проводилось на следующей конфигурации: реклама Процессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);

ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;

Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;

Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;

Термопаста: AMD;

Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;

Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);

Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;

Корпус: Thermaltake View 31 TG;

Монитор: Benq FP91G X, разрешение 800x600;

Операционная система: Windows 10 x64. Процессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;Термопаста: AMD;Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;Корпус: Thermaltake View 31 TG;Монитор: Benq FP91G X, разрешение 800x600;Операционная система: Windows 10 x64.

Ахтунг!

Все "типовые" процессоры были созданы при помощи Ryzen 7 2700 путем назначения через диспетчер задач тех ядер и потоков, которые будет использовать игра. Прошу принять во внимание частоту оперативной памяти и размер кэша процессора.

Тестирование процессорозависимости Mount & Blade 2: Bannerlord

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Тестирование игры проводилось на максимальных настройках графики в разрешении 800x600. Упора в видеокарту на момент тестирования не было. Игра тестировалась на сервере для Европы, количество игроков на сервере было 50/100.

Предлагаю вам для начала ознакомиться с моими впечатлениями от игры на различных "типовых" процессорах.