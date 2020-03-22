Оверклокинг vs даунклокинг (андерклокинг) - изучаем плюсы и минусы и выясняем, что актуальней в 2020 году
Вступление
рекламаИтак, в 2020 году, когда даже самые бюджетные актуальные процессоры имеют отличную производительность на ядро, которой хватит на все старые игры, нас, энтузиастов, маркетологи заставляют скупать процессоры с разблокированным множителем, монструозные кулеры, мощнейшие платы с питальником, которого хватит с избытком на любой процессор, "оверклокерские" модули памяти, какие-то СВО, огромные и тяжелые видеокарты, а все это под "разгон", которым не пользуются 95% от всех ПК-юзеров, включая тех, кто имеет платы под разгон и "камни" с разблокированным множителем.
Слово "разгон" стало брендовым. Если тебе предлагают плату под разгон, то ты доплачивай (иногда даже за разгон памяти); хочешь разогнать процессор - доплачивай, для оверклокеров вот - специальные "отборные" кристаллы; "оверклокер, мы даже отобрали из "отборных" кристаллов еще более "отборные" кристаллы ,и за дополнительную плату наши умные маркетологи тебе предоставят "гарантию" на гигагерцы твоего процессора"; за заводской "разгон" памяти ты тоже доплачивай; стань модным "оверклокером", активируй "XMP" и не мучайся в BIOS; эта память с радиаторами - доплачивай и за них; а вот блок питания "под разгон", у него кабеля в оплетке и подсветка, ну ты за них тоже рубль не пожалей...
рекламаВам не кажется, что это уже слишком? Маркетологи пытаются уже заработать и на простом хобби редкого пользователя, да еще и пиарят этот самый "разгон" в массах.
Вот куда вам разгонять? Эра однопотока закончилась. Я в эпоху однопоточных игр имел Intel P4, а затем core i7 920, который работал и работает до сих пор на частоте 2.66 GHz. И на всем этом я прошел все хиты нулевых и десятых годов и не жаловался на какие-то там статтеры и фризы. А в то время я помню, какие фризы выдавал сталкер, особенно на P4... Владельцы всяких I5 третьего поколения и всяких там хасвелов смеялись над частотой моего процессора, вот только он всех пережил, даже мой сандик пережил, ну потому что я от него избавился. Так вот, я скажу вам, что 3.5 Ггц на сегодняшний день - это все что вам надо, если у вас хороший процессор (хотя бы 4 ядра и 8 потоков), а если вы не играете, то и 2 GHz будет достаточно для бытовых нужд.
рекламаИтак, я предлагаю вам изучить из моей статьи явление под названием даунклокинг (андерклокинг) и показать всем этим маркетологам, что мы больше не нуждаемся в их коммерческом оверклокинге, так как они убили в своем желании заработать в нас весь энтузиазм разгонять все, что разгоняется.
Я предлагаю настоящий "антихайп" в мире энтузиастов - разумный даунклокинг (андерклокинг), как протест против коммерциализации хобби малого количества людей.
рекламаМеняем девиз с "быстрее, тише, холоднее" на "экономней, тише, холоднее, надежней, разумней и долговечней"!
Вы готовы навсегда изменить свой подход к компьютерному энтузиазму? Тогда добро пожаловать в мир даунклокинга (андерклокинга)!
Что же такое даунклокинг (андерклокинг)?
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Даунклокинг (андерклокинг) - это намеренное понижение частот и вольтажа работы оборудования. У данной процедуры есть следующие цели:
- снижение тепловыделения;
- снижение энергопотребление;
- снижение уровня шума;
- избавление от нестабильности в работе.
Сравнение затрат на оверклокинг и даунклокинг (андерклокинг)
Я вам предлагаю для сравнения две сборки, одна для энтузиаста-даунклокера-минималиста, другая для энтузиаста-оверклокера-максималиста, и мы сравним их затраты и выигрыш в FPS. Важны не сами цены на комплектующие в магазинах сейчас, а именно разница в ценах и как она окупается в играх, потому что на сегодняшний день ни один здравомыслящий человек не будет собирать ПК, тем более в магазине, только барахолка и только по нужде:
Да, и сравнительные сборки будут проводиться на Intel, это для большей наглядности.
Разница между этими сборками составляет более 13000 рублей, которые можно было бы вложить в видеокарту! Причем наш теоретический разумный даунклокер взял хороший кулер для тихой работы, плату под разгон оперативной памяти и с вменяемым питальником, а теоретический оверклокер обзавелся не самой дорогой и крутой "мамкой", а также обошелся без СВО. При сравнении крайностей,разница между ними была бы уже в два или три десятка тысяч.
Но какая разница будет в FPS ?
А разница составляет жалких 10 кадров! А стоит ли переплачивать более 10 тысяч за 10-11 кадров разницы, когда FPS уходит за 120 кадров? Эта разница даже не стоит тех денег, которые просят за процессор с разблокированным множителем.
Где кончается разумный даунклокинг (андерклокинг) и начинается безумие?
Разумный даунклокинг состоит в том, чтобы найти баланс между тишиной, оптимальной производительностью и минимальным энергопотреблением с тепловыделением.
То есть, задача даунклокера состоит в том, чтобы сэкономить на сборке ПК, при этом собрав оптимальный компьютер под свои задачи с минимальным уровнем шума и энергопотреблением. То есть, если вы купили процессор с избыточной для вас мощностью, то стоит подобрать оптимальную для вас тактовую частоту на минимальном для нее напряжении. А если заданная частота перестала быть оптимальной, то мы снова ищем оптимальную частоту из запаса и находим минимальное для этой частоты напряжение.
Одной из разновидностей безумия является даунклокинг оперативной памяти. Память бесшумная и не особо греется, поэтому даунклокинг ее бесполезен в большинстве случаев, и полезен лишь тогда, когда память нестабильна.
Заключение
Так как производители комплектующих сделали оверклокинг увлечением для тех, у кого есть дополнительные деньги, а сами разгонные возможности жестко урезали (но не везде), я предлагаю вам новое увлечение - мериться не гигагерцами, а минимальным вольтажом, тепловыделением/энергопотреблением и уровнем шума.
Но да, "заботливые" производители уже и это отчасти сделали за нас, добавив в Bios кучу "энергосберегаек", а современные видеокарты не запускают вентиляторы до достижения определенной температуры.
В общем, весь смысл был в том, что если раньше оверклокинг был способом сэкономить на компьютере, получить максимальную производительность за минимальные деньги, то сейчас маркетологи просто так не отдадут никакие дополнительные мощности, и оверклокинг стал увлечением для тех, у кого есть дополнительные деньги. Поэтому сейчас хвастовство между оверклокерами (в разгоне большинства комплектующих) - это лишь сравнение толщины кошельков, так как сам "разгон" стал отдельным "критерием" за который надо обязательно хотя бы немного доплатить (а с каждой железки "немного доплатить" и выходит уже "доплатить" прилично). Поэтому всем тем, кто против всего этого, я советую собирать адекватные по деньгам компьютеры под собственные задачи, а все "радикальные" оверклокеры пусть ограничат свой процессор тактовой частотой в 3.5 GHz и будем мериться минимальным уровнем шума, вольтажом и энергопотреблением/тепловыделением.
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