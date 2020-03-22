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Вступление

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Итак, в 2020 году, когда даже самые бюджетные актуальные процессоры имеют отличную производительность на ядро, которой хватит на все старые игры, нас, энтузиастов, маркетологи заставляют скупать процессоры с разблокированным множителем, монструозные кулеры, мощнейшие платы с питальником, которого хватит с избытком на любой процессор, "оверклокерские" модули памяти, какие-то СВО, огромные и тяжелые видеокарты, а все это под "разгон", которым не пользуются 95% от всех ПК-юзеров, включая тех, кто имеет платы под разгон и "камни" с разблокированным множителем.

Слово "разгон" стало брендовым. Если тебе предлагают плату под разгон, то ты доплачивай (иногда даже за разгон памяти); хочешь разогнать процессор - доплачивай, для оверклокеров вот - специальные "отборные" кристаллы; "оверклокер, мы даже отобрали из "отборных" кристаллов еще более "отборные" кристаллы ,и за дополнительную плату наши умные маркетологи тебе предоставят "гарантию" на гигагерцы твоего процессора"; за заводской "разгон" памяти ты тоже доплачивай; стань модным "оверклокером", активируй "XMP" и не мучайся в BIOS; эта память с радиаторами - доплачивай и за них; а вот блок питания "под разгон", у него кабеля в оплетке и подсветка, ну ты за них тоже рубль не пожалей...

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Вам не кажется, что это уже слишком? Маркетологи пытаются уже заработать и на простом хобби редкого пользователя, да еще и пиарят этот самый "разгон" в массах.

Вот куда вам разгонять? Эра однопотока закончилась. Я в эпоху однопоточных игр имел Intel P4, а затем core i7 920, который работал и работает до сих пор на частоте 2.66 GHz. И на всем этом я прошел все хиты нулевых и десятых годов и не жаловался на какие-то там статтеры и фризы. А в то время я помню, какие фризы выдавал сталкер, особенно на P4... Владельцы всяких I5 третьего поколения и всяких там хасвелов смеялись над частотой моего процессора, вот только он всех пережил, даже мой сандик пережил, ну потому что я от него избавился. Так вот, я скажу вам, что 3.5 Ггц на сегодняшний день - это все что вам надо, если у вас хороший процессор (хотя бы 4 ядра и 8 потоков), а если вы не играете, то и 2 GHz будет достаточно для бытовых нужд.

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Итак, я предлагаю вам изучить из моей статьи явление под названием даунклокинг (андерклокинг) и показать всем этим маркетологам, что мы больше не нуждаемся в их коммерческом оверклокинге, так как они убили в своем желании заработать в нас весь энтузиазм разгонять все, что разгоняется.

Я предлагаю настоящий "антихайп" в мире энтузиастов - разумный даунклокинг (андерклокинг), как протест против коммерциализации хобби малого количества людей.

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Меняем девиз с "быстрее, тише, холоднее" на "экономней, тише, холоднее, надежней, разумней и долговечней"!

Вы готовы навсегда изменить свой подход к компьютерному энтузиазму? Тогда добро пожаловать в мир даунклокинга (андерклокинга)!

Что же такое даунклокинг (андерклокинг)?

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Даунклокинг (андерклокинг)

- это намеренное понижение частот и вольтажа работы оборудования. У данной процедуры есть следующие цели:

- снижение тепловыделения;

- снижение энергопотребление;

- снижение уровня шума;

- избавление от нестабильности в работе.

Сравнение затрат на оверклокинг и даунклокинг (андерклокинг)

Я вам предлагаю для сравнения две сборки, одна для энтузиаста-даунклокера-минималиста, другая для энтузиаста-оверклокера-максималиста, и мы сравним их затраты и выигрыш в FPS. Важны не сами цены на комплектующие в магазинах сейчас, а именно разница в ценах и как она окупается в играх, потому что на сегодняшний день ни один здравомыслящий человек не будет собирать ПК, тем более в магазине, только барахолка и только по нужде:

Да, и сравнительные сборки будут проводиться на Intel, это для большей наглядности.



