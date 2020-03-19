Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

"Геймерская" диета - преображаемся, не вставая с компьютерного кресла

для раздела Блоги
+
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
<b>RTX 2080 дешевле чем по старой цене</b> - ХВАТАЙ
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
2080 Super в Регарде - дешевле ЛЮБОЙ обычной 2080
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.


Вступление

реклама

Итак, почему же я решил написать статью о здоровье на "железном" сайте? Все просто, пару недель назад я прочитал здесь же статейку о "геймерском обжорстве" от одного из своих комрадов и увидев, что народ активно комментирует и оценивает статью, мне показалось, что для многих энтузиастов и геймеров данная тема является актуальной и близкой.

Поэтому в этой статье я расскажу вам, как реально похудеть, прям со 100% гарантией, при этом не вставая с компьютерного кресла и "пожирая" пищу вдоволь, если у вас есть на нее деньги, конечно.

реклама

Итак, кто такой я, чтобы вам что-то рассказывать? Я парень, мой возраст составляет 21 год, а вес 75 кг при росте 187 см.

Что же со мной не так? Каких-то два года назад мой вес составлял 115 кг. По-моему, я в этой теме что-то да понимаю и могу вас чему-то научить.

реклама

Расслабьтесь, вас голодать никто не заставит, как и бегать по залам. Вы просто будете сидеть возле своего "железного друга" и точно также играть в свои любимые игры/работать в интернете.

Итак, вы готовы изменить себя, не изменяя своим геймерским принципам?

Что есть? Сколько есть? Когда есть?

реклама

Итак, вот они, три основных вопроса новичка. Отвечу на них поочередно.

Что есть? В основном овощи, мясо и молочные обезжиренные продукты.

реклама


Овощи - практически любые, кроме картофеля. Но если вы его едите сырым, то тогда можно, так как чем меньше обрабатывается продукт, тем сложнее организму его "переварить", и тем меньше усваивается питательных элементов. Рекомендую "налегать" на капусту. Наша традиционная пища, тушеная или сырая, но очень вкусная. Более "европейский" вариант - тушеная квашеная капуста, она еще вкуснее. Если играете в какую-то игру про средневековье, например, в Kingdom Come: Deliverance или Stronghold, то такое блюдо только придаст атмосферности. Также рекомендую стручковую фасоль, лично мне очень нравится, готовится быстро, стоит копейки.

Мясо - "классическое" куриное филе и говядина без жира. Любой способ приготовления, главное, что без масла. Жарить. парить, тушить варить -разницы нет, это ваше дело. Также из рыбы следует есть тунец, а также рекомендую налегать на сушеную корюшку, в ней очень много белка, но она соленая, так как обычно под пивас уплетается.

Молочные обезжиренные продукты - обезжиренный творог, его можно потреблять с какими-то ягодами типа клюквы. Лично я обезжиренным кефиром разбавляю творог, чтобы он не был сильно сухим и легче перемешивался.

С крупами, макаронными изделиями и хлебобулочными изделиями будьте осторожны и ориентируйтесь только на потребности своего организма, это касается и фруктов, так как некоторые из них в несколько раз более калорийны, чем овощи. Лично я все это могу скушать, если чувствую потребность организма, хотя с хлебом не чаще пары раз в неделю, а что-то вроде макарон или гречки где-то раз в месяц.

Сколько есть? Калории считать придется хотя бы для начала. Оптимально потреблять 1500 калорий в день, это без учета белка, так как белок либо выходит с мочой, либо участвует в образовании мышц. Но я вас уверяю, что вы не сможете употребить столько еды, если будете есть строго по моим рекомендациям. А теперь по отдельным продуктам.

Мясо, если это постная говядина или куриное филе (без жира и кожи), то в любом количестве. К примеру, я спокойно съедал по 3 больших говяжьих стейка в день (когда у меня были деньги на еду) и стремительно терял в весе. Также учитывайте, что белка усваивается лишь до 80%, это в идеале, если вы здоровый человек. Да, и если вам религия не позволяет употреблять мясо, то ешьте больше соевого белка. Что касается соленой корюшки, которую я порекомендовал, с этой рыбкой будьте аккуратнее, так как избыток натрия повышает артериальное давление, а также приводит к отекам.

Овощи и ягоды рекомендую потреблять до 60% от всего рациона. Ешьте низкокалорийные овощи и ягоды, не забывайте о разнообразии для получения необходимых витаминов.

Обезжиренный творог можете также есть в любом количестве, так как из него стоит учитывать лишь те 0.47 г жира, которые в нем содержатся, и 2.75 углеводов на 100 грамм продукта, что выходит в реальных лишь почти 12 Ккал от углеводов на 100 грамм и около 4.5 Ккал от жиров, всего выходит около 16.5 Ккал, которые могут "отложиться в жир", если вы съедите этого творога 15 кг за день. Хотя я категорически не рекомендую питаться одним белком, это может плохо сказаться на здоровье почек.

Когда есть? Этот вопрос не имеет значения. Хоть ночью, хоть днем, хоть 1 раз в день, хоть 16. Ответы на первые два вопроса делают третий вопрос бессмысленным, так как дневная калорийность - это основа всего (именно калорийность за счет жиров и углеводов).

15 лайфхаков геймеру и энтузиасту для ускоренного  похудения

1. Избавляйся от привычки что-то есть за компьютером. Мы очень часто переедаем, когда потребляем что-то в процессе деятельности, так как забываем о том что и сколько мы съели. Тем более поедание чего-либо за компьютером - это дополнительные грязь и мусор, а также засаленные клавиатура и мышь.

2. Надоело пить простую воду? Покупай газировку без сахара! Заменив какую-нибудь колу "колой зеро", вы не будете получать калории из сахара. На все вкусы газировок возможно найти альтернативу без сахара.

3. Замени сахар сахарозаменителем. Лично я предпочитаю сахарин натрия, кто-то любит стевию. Советую попробовать оба сахарозаменителя и выбрать себе что-то по вкусу.

4. Хотя бы первое время контролируйте все, что вы съедаете при помощи кухонных весов и калькуляторов. Не верьте своим глазам, нам свойственно даже перед самим собой преувеличивать или преуменьшать, пользуйтесь лишь точными расчетами.

5. Замени чипсы, сухарики и орешки вяленым постным мясом или сушеной рыбой (корюшка - дешево и сердито). Уж если вам и нравится постоянно что-то такое хомячить, то грызите сушеные мясо и рыбку. Не забывайте все это дело обильно запивать, чтобы лишняя соль выходила. Да и от сушеного мяса руки не будут в жире и можно будет не бояться, что стол и периферия будут в отпечатках.

6. Замени энергетики на кофе без сахара. Отличный способ стать более здоровым, а вообще, лучше отказаться от кофеина и прочих стимуляторов, чтобы сон был более здоровым. Также советую поискать какого-нибудь "белого монстра", это для тех, кто жить не может без энергетиков.

7. Меньше "жидких" калорий. Возьмите за правило, что насыщаетесь калориями вы только через еду. От соков стоит отказаться вообще. Хотите сока - съешьте фрукт, в нем хотя бы не будет дополнительного сахара помимо фруктозы.

8. Не можешь жить без пельменей? Замени майонез или сметану к ним полезным продуктом мацони. Если вы очень любите есть пельмеши, то не налегайте на сметану или мазик. Лучше заправьте их мацони. Попробуйте, вам понравится.

9. Ешьте больше необработанных овощей, ягод и фруктов. Даже кожуру с яблок не стоит счищать, ешьте все в первозданном виде, так вы будете потреблять дополнительную клетчатку, а калорий при переваривании усвоится на порядок меньше, так как что-то необработанное сложнее переварить, чем то, что не подверглось термической и иной обработке.

10. Если вы курите и при этом собираетесь как похудеть, так и бросить курить, то для начала просто похудейте. Никотин обладает не только стимулирующим воздействием, он еще и снижает чувство голода. Если вы в данный момент употребляете каким-либо образом никотин, то я вам не советую бросать это дело вместе с процессом похудения, так как никотин неплохо помогает побороть чувство голода.

11. Взвешивайтесь каждый день и вносите результаты в любой текстовый документ, тетрадь или приложение. Желательно это делать в одно и то же время (можно натощак с утра). Это необходимо, чтобы вносить различные корректировки в свою диету.

12. Найдите себе занятие. Чтобы в принципе меньше есть, я советую вам играть в интересные игры, заниматься оверклокингом, работать - да что угодно. Но так как все мы геймеры и энтузиасты в разной степени, то хороший вариант - начать интересную и затягивающую игру, чтобы она так затянула, что вы забудете о своем чувстве голода.

13. Мотивируйте себя сэкономленными на продуктах питания деньгами. Хороший вариант - покупать себе на сэкономленные деньги какие-то игры или вкладывать эти деньги в апгрейд компьютера.

14. Замени конфеты черносливом. Если вы жить без сладкого не можете, то кушайте хотя бы чернослив, он богат клетчаткой и улучшает пищеварение.

15. Хочешь жевать что-то сладкое и не набирать вес? Ешь специальное желе! Умеешь готовить желе? Если нет, то учись, либо проси жену, маму, бабушку, сестру, кого угодно. Вместо сока в желе просто используй какую-нибудь "колу зеро" или любую другую газировку без сахара. Свари себе этого желе хоть тазик, порежь его на кубики, когда оно застынет, и можешь вилочкой или "китайскими" палочками уплетать его, когда сидишь за своим компьютером. Главное, будь осторожен с нагреванием напитков с аспартамом. Лучше используй "пепси-лайт" вместо "колы зеро", так как в ней используется другой сахарозаменитель.

Заключение

Вот такой получился гайд на немного отвлеченную тему, пусть и актуальную для многих посетителей этого сайта.

В общем, можете смело делиться результатами в комментариях. Следите не только за здоровьем ПК, но и за своим собственным.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

лайфхак лайфхаки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
14
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
30
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
14
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
43
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тест видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT (ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming)
7
Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
28
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
39
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
23

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 96
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 22
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 205
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 43
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Все актуальные видеокарты AMD Radeon получат трассировку лучей в реальном времени
49
API Vulkan - трассировка лучей больше не требует видеокарт серии RTX от Nvidia
90
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10600K смог обойти AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарках Time Spy и Fire Strike
105
Sony PlayStation 5 получит самое мощное железо за последние 20 лет
50
Самый доступный OLED-телевизор LG 2020 года оценён в 1500 долларов – все цены
12
Новые обновления Windows 10 испортили жизнь геймерам, снизив производительность ПК
19
Впервые в истории: компьютерная игра SiN удалена из библиотеки пользователей Steam (обновлено)
25
Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD
116
В Path of Exile был зафиксирован новый рекорд пикового «онлайна»
21
Игровая приставка Sony PlayStation 5 разочаровывает, уступая Xbox Series X по многим параметрам
34
SONY завтра представит Play Station 5
11
GeForce RTX 3080 Ti Ampere пока не будет – NVIDIA отменила пресс-конференцию и все ближайшие анонсы из-за коронавируса
10
Идеальное продолжение серии: пресса в восторге от DOOM Eternal
31
Core i5-10500T и Core i7-10700T потребляют под нагрузкой 92 Вт и 123 Вт
23
AMD перестаёт тратиться на разработку малых ядер
12
Бестселлер Samsung Galaxy A50 получил Android 10
3
Лучший бюджетный процессорный кулер на начало 2020 года по версии PCLab
24
Состоялся релиз «дипломатического» дополнения Federations для Stellaris
4
Vulkan API отныне поддерживает трассировку лучей
24
AliExpress вводит новые правила торговли в связи с эпидемией коронавируса
13

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
30
Флешбэк: Sony Xperia S – первый смартфон Sony после «развода» с Ericsson
12
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
14
Дефицита не будет – новинки компьютерных магазинов РФ в марте 2020 года: Zalman, Aorus, Phanteks, Nanoxia и другие
40
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
14
Рынок игровых видеокарт за март 2020 - лучшие предложения на любой кошелек
19
"Геймерская" диета - преображаемся, не вставая с компьютерного кресла
+

Сейчас обсуждают

Ацкий Сотона
07:08
Так давно известно - что драйвера АМД , работают плохо , только на картах Нвидиа ...
Intel признала, что лучшие драйверы для её процессоров делает AMD
Ацкий Сотона
07:04
АТИ даст ? Прям из прошлого ? Есть АМД Радеон , АТИ уж как больше 10 лет нет . И да Сунь Ху**н хочет продавать 3050 как 3070 , с ценой 3080ти , все равно же нефонаты купят .
Фанатам NVIDIA придется долго ждать – процессоры Ampere выйдут только в конце 2020 года
Kommunist7304
06:59
Вы сначала сравните количество игр на винде на вулкане и на DX12 прежде чем предрекать смерть DX12. Вроде как на "мертвом DX9" до сих пор игры выходят. "Открытый кроссплатформенный улучшенный аналог" ...
API Vulkan - трассировка лучей больше не требует видеокарт серии RTX от Nvidia
Kommunist7304
06:48
Аптечные хирургические маски бесполезны в борьбе с коронавирусом. Ищите полумаски/респираторы стандарта FFP3 / N95 / KN95 с обратным клапаном (клапан выдоха). Я вот нашел дешевый респиратор НЕВА-310, ...
AliExpress вводит новые правила торговли в связи с эпидемией коронавируса
Алекс Жмышенко
06:38
Ура, тюринги начнут замедлять позже!!!
Фанатам NVIDIA придется долго ждать – процессоры Ampere выйдут только в конце 2020 года
Алексей
06:38
мало того что обосрался так еще и руками размазал обезьяна есть обезьяна
Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD
mining-easy
06:37
Такое ощущение, что наши магазины просто оборзели. В настоящий момент покупать на computeruniverse стало ещё интереснее, т.к. местные цены скаканули сильнее курса.
Дефицита не будет – новинки компьютерных магазинов РФ в марте 2020 года: Zalman, Aorus, Phanteks, Nanoxia и другие
Алексей
06:37
обезьяна ты не умеешь разбираться в людях неудачник блохастый...
Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD
RuZoO
06:37
Как-то Hardwaretimes (USA) и "Антикризисный Вариант" вообще у меня в голове не получается переварить! Развод на срач в комментах? =/ А так да, 3600 без икса ТОБЩЕК!
Выбор лучшего игрового процессора – антикризисный вариант для любого кошелька от Нardwaretimes
RuZoO
06:31
Вот только для АМД не надо вовсе X чипсет брать для разгона памяти или цпу + сток кулер овер чем хватает... Смотрю хомячки тесты в 480р уже показывают, ну давайте, жгите =) когда 360р ждать? Когда Zen...
Выбор лучшего игрового процессора – антикризисный вариант для любого кошелька от Нardwaretimes
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем