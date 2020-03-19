Вступление

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Итак, почему же я решил написать статью о здоровье на "железном" сайте? Все просто, пару недель назад я прочитал здесь же статейку о "геймерском обжорстве" от одного из своих комрадов и увидев, что народ активно комментирует и оценивает статью, мне показалось, что для многих энтузиастов и геймеров данная тема является актуальной и близкой.

Поэтому в этой статье я расскажу вам, как реально похудеть, прям со 100% гарантией, при этом не вставая с компьютерного кресла и "пожирая" пищу вдоволь, если у вас есть на нее деньги, конечно.

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Итак, кто такой я, чтобы вам что-то рассказывать? Я парень, мой возраст составляет 21 год, а вес 75 кг при росте 187 см.

Что же со мной не так? Каких-то два года назад мой вес составлял 115 кг. По-моему, я в этой теме что-то да понимаю и могу вас чему-то научить.

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Расслабьтесь, вас голодать никто не заставит, как и бегать по залам. Вы просто будете сидеть возле своего "железного друга" и точно также играть в свои любимые игры/работать в интернете.

Итак, вы готовы изменить себя, не изменяя своим геймерским принципам?

Что есть? Сколько есть? Когда есть?

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Итак, вот они, три основных вопроса новичка. Отвечу на них поочередно.

Что есть? В основном овощи, мясо и молочные обезжиренные продукты.

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Овощи - практически любые, кроме картофеля. Но если вы его едите сырым, то тогда можно, так как чем меньше обрабатывается продукт, тем сложнее организму его "переварить", и тем меньше усваивается питательных элементов. Рекомендую "налегать" на капусту. Наша традиционная пища, тушеная или сырая, но очень вкусная. Более "европейский" вариант - тушеная квашеная капуста, она еще вкуснее. Если играете в какую-то игру про средневековье, например, в Kingdom Come: Deliverance или Stronghold, то такое блюдо только придаст атмосферности. Также рекомендую стручковую фасоль, лично мне очень нравится, готовится быстро, стоит копейки.

Мясо - "классическое" куриное филе и говядина без жира. Любой способ приготовления, главное, что без масла. Жарить. парить, тушить варить -разницы нет, это ваше дело. Также из рыбы следует есть тунец, а также рекомендую налегать на сушеную корюшку, в ней очень много белка, но она соленая, так как обычно под пивас уплетается.

Молочные обезжиренные продукты - обезжиренный творог, его можно потреблять с какими-то ягодами типа клюквы. Лично я обезжиренным кефиром разбавляю творог, чтобы он не был сильно сухим и легче перемешивался.

С крупами, макаронными изделиями и хлебобулочными изделиями будьте осторожны и ориентируйтесь только на потребности своего организма, это касается и фруктов, так как некоторые из них в несколько раз более калорийны, чем овощи. Лично я все это могу скушать, если чувствую потребность организма, хотя с хлебом не чаще пары раз в неделю, а что-то вроде макарон или гречки где-то раз в месяц.

Сколько есть? Калории считать придется хотя бы для начала. Оптимально потреблять 1500 калорий в день, это без учета белка, так как белок либо выходит с мочой, либо участвует в образовании мышц. Но я вас уверяю, что вы не сможете употребить столько еды, если будете есть строго по моим рекомендациям. А теперь по отдельным продуктам.

Мясо, если это постная говядина или куриное филе (без жира и кожи), то в любом количестве. К примеру, я спокойно съедал по 3 больших говяжьих стейка в день (когда у меня были деньги на еду) и стремительно терял в весе. Также учитывайте, что белка усваивается лишь до 80%, это в идеале, если вы здоровый человек. Да, и если вам религия не позволяет употреблять мясо, то ешьте больше соевого белка. Что касается соленой корюшки, которую я порекомендовал, с этой рыбкой будьте аккуратнее, так как избыток натрия повышает артериальное давление, а также приводит к отекам.

Овощи и ягоды рекомендую потреблять до 60% от всего рациона. Ешьте низкокалорийные овощи и ягоды, не забывайте о разнообразии для получения необходимых витаминов.

Обезжиренный творог можете также есть в любом количестве, так как из него стоит учитывать лишь те 0.47 г жира, которые в нем содержатся, и 2.75 углеводов на 100 грамм продукта, что выходит в реальных лишь почти 12 Ккал от углеводов на 100 грамм и около 4.5 Ккал от жиров, всего выходит около 16.5 Ккал, которые могут "отложиться в жир", если вы съедите этого творога 15 кг за день. Хотя я категорически не рекомендую питаться одним белком, это может плохо сказаться на здоровье почек.

Когда есть? Этот вопрос не имеет значения. Хоть ночью, хоть днем, хоть 1 раз в день, хоть 16. Ответы на первые два вопроса делают третий вопрос бессмысленным, так как дневная калорийность - это основа всего (именно калорийность за счет жиров и углеводов).

15 лайфхаков геймеру и энтузиасту для ускоренного похудения

1. Избавляйся от привычки что-то есть за компьютером . Мы очень часто переедаем, когда потребляем что-то в процессе деятельности, так как забываем о том что и сколько мы съели. Тем более поедание чего-либо за компьютером - это дополнительные грязь и мусор, а также засаленные клавиатура и мышь.

2. Надоело пить простую воду? Покупай газировку без сахара! Заменив какую-нибудь колу "колой зеро", вы не будете получать калории из сахара. На все вкусы газировок возможно найти альтернативу без сахара.

3. Замени сахар сахарозаменителем. Лично я предпочитаю сахарин натрия, кто-то любит стевию. Советую попробовать оба сахарозаменителя и выбрать себе что-то по вкусу.

4. Хотя бы первое время контролируйте все, что вы съедаете при помощи кухонных весов и калькуляторов. Не верьте своим глазам, нам свойственно даже перед самим собой преувеличивать или преуменьшать, пользуйтесь лишь точными расчетами.

5. Замени чипсы, сухарики и орешки вяленым постным мясом или сушеной рыбой (корюшка - дешево и сердито). Уж если вам и нравится постоянно что-то такое хомячить, то грызите сушеные мясо и рыбку. Не забывайте все это дело обильно запивать, чтобы лишняя соль выходила. Да и от сушеного мяса руки не будут в жире и можно будет не бояться, что стол и периферия будут в отпечатках.

6. Замени энергетики на кофе без сахара. Отличный способ стать более здоровым, а вообще, лучше отказаться от кофеина и прочих стимуляторов, чтобы сон был более здоровым. Также советую поискать какого-нибудь "белого монстра", это для тех, кто жить не может без энергетиков.

7. Меньше "жидких" калорий. Возьмите за правило, что насыщаетесь калориями вы только через еду. От соков стоит отказаться вообще. Хотите сока - съешьте фрукт, в нем хотя бы не будет дополнительного сахара помимо фруктозы.

8. Не можешь жить без пельменей? Замени майонез или сметану к ним полезным продуктом мацони. Если вы очень любите есть пельмеши, то не налегайте на сметану или мазик. Лучше заправьте их мацони. Попробуйте, вам понравится.

9. Ешьте больше необработанных овощей, ягод и фруктов. Даже кожуру с яблок не стоит счищать, ешьте все в первозданном виде, так вы будете потреблять дополнительную клетчатку, а калорий при переваривании усвоится на порядок меньше, так как что-то необработанное сложнее переварить, чем то, что не подверглось термической и иной обработке.

10. Если вы курите и при этом собираетесь как похудеть, так и бросить курить, то для начала просто похудейте. Никотин обладает не только стимулирующим воздействием, он еще и снижает чувство голода. Если вы в данный момент употребляете каким-либо образом никотин, то я вам не советую бросать это дело вместе с процессом похудения, так как никотин неплохо помогает побороть чувство голода.

11. Взвешивайтесь каждый день и вносите результаты в любой текстовый документ, тетрадь или приложение. Желательно это делать в одно и то же время (можно натощак с утра). Это необходимо, чтобы вносить различные корректировки в свою диету.

12. Найдите себе занятие. Чтобы в принципе меньше есть, я советую вам играть в интересные игры, заниматься оверклокингом, работать - да что угодно. Но так как все мы геймеры и энтузиасты в разной степени, то хороший вариант - начать интересную и затягивающую игру, чтобы она так затянула, что вы забудете о своем чувстве голода.

13. Мотивируйте себя сэкономленными на продуктах питания деньга ми. Хороший вариант - покупать себе на сэкономленные деньги какие-то игры или вкладывать эти деньги в апгрейд компьютера.

14. Замени конфеты черносливом. Если вы жить без сладкого не можете, то кушайте хотя бы чернослив, он богат клетчаткой и улучшает пищеварение.

15. Хочешь жевать что-то сладкое и не набирать ве с? Ешь сп ециальное желе! Умеешь готовить желе? Если нет, то учись, либо проси жену, маму, бабушку, сестру, кого угодно. Вместо сока в желе просто используй какую-нибудь "колу зеро" или любую другую газировку без сахара. Свари себе этого желе хоть тазик, порежь его на кубики, когда оно застынет, и можешь вилочкой или "китайскими" палочками уплетать его, когда сидишь за своим компьютером. Главное, будь осторожен с нагреванием напитков с аспартамом. Лучше используй "пепси-лайт" вместо "колы зеро", так как в ней используется другой сахарозаменитель.

Заключение

Вот такой получился гайд на немного отвлеченную тему, пусть и актуальную для многих посетителей этого сайта.

В общем, можете смело делиться результатами в комментариях. Следите не только за здоровьем ПК, но и за своим собственным.