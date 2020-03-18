Лучшей видеокартой до 2500 рублей является легендарная "красная" карточка - AMD Radeon HD 7850 на 2 Gb видеопамяти. Видеокарты с 1Gb видеопамяти бессмысленно рассматривать для игр. Можете брать карту любого вендера, но под разгон советую взять что-то от Asus с 2 вентиляторами или от Sapphire. Также видеокарты от XFX достаточно неплохие.

Кстати о разгоне, у видеокарты отличный разгонный потенциал. Если ее немного подразогнать, то можно будет играть во все игры с чуть лучшей графикой, чем может выдать PS4 или с чуть большим FPS. Да, аналогичная этой видеокарта стоит в PS4.

Также стоит рассмотреть "клоны" этой карты - R7 370 / R7 265.

Стоит добавить всего 1000 рублей и мы резко "переходим" от графики PS4 до PS4 PRO.

Опять же, в сетях розничной торговли ничего "игрового" за такие деньги найти не получится. Опять начинаем исследовать барахолки.

HD 7970

И тут нас встречает настоящий монстр из 2012 года, аналог той самой видеокарты, которой оснащена любимая консольщиками PS4 PRO. Отличный разгон, потенциал через десятилетие. Советую брать 7970 от Sapphire, так как этот вендер производит лучшие видеокарты для AMD, а наша 7970 достаточно "горячая штучка".





R9 280X Также стоит рассмотреть "близнеца" 7970 в лице R9 280X. Это та же самая карта, принцип выбора вендера как и с предыдущей видеокартой.





Но что делать, если вашего блока питания не хватает для 7970 или ее аналога в лице R9 280X?

Мы снова ищем что-то менее производительное, соответственно, менее "жрущее" из предложений на "вторичке".



