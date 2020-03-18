Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Рынок игровых видеокарт за март 2020 - лучшие предложения на любой кошелек

для раздела Блоги
9
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
<b>RTX 2080 дешевле чем по старой цене</b> - ХВАТАЙ
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
2080 Super в Регарде - дешевле ЛЮБОЙ обычной 2080
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Лучшие игровые видеокарты до 2500 рублей

реклама

Итак, вот та сумма, с которой можно начинать рассматривать видеокарту под современные игры, именно актуальные на сегодняшний день.

За такие деньги, естественно, в розничных сетях хорошую видеокарту не найти, поэтому мы будем рассматривать исключительно предложения на бу рынке.

реклама


HD 7850 2Gb

Лучшей видеокартой до 2500 рублей является легендарная "красная" карточка - AMD Radeon HD 7850 на 2 Gb видеопамяти. Видеокарты с 1Gb видеопамяти бессмысленно рассматривать  для игр. Можете брать карту любого вендера, но под разгон советую взять что-то от Asus с 2 вентиляторами или от Sapphire. Также видеокарты от XFX достаточно неплохие.

реклама

Кстати о разгоне, у видеокарты отличный разгонный потенциал. Если ее немного подразогнать, то можно будет играть во все игры с чуть лучшей графикой, чем может выдать PS4 или с чуть большим FPS. Да, аналогичная этой видеокарта стоит в PS4.

Также стоит рассмотреть "клоны" этой карты - R7 370 / R7 265.

Лучшие игровые видеокарты до 3500 рублей

реклама

Стоит добавить всего 1000 рублей и мы резко "переходим" от графики PS4 до PS4 PRO.

Опять же, в сетях розничной торговли ничего "игрового" за такие  деньги найти не получится. Опять начинаем исследовать барахолки.

реклама



HD 7970

И тут нас встречает настоящий монстр из 2012 года, аналог той самой видеокарты, которой оснащена любимая консольщиками PS4 PRO. Отличный разгон, потенциал через десятилетие. Советую брать 7970 от Sapphire, так как этот вендер производит лучшие видеокарты для AMD, а наша 7970 достаточно "горячая штучка".


R9 280X

Также стоит рассмотреть "близнеца" 7970 в лице R9 280X. Это та же самая карта, принцип выбора вендера как и с предыдущей видеокартой.


Но что делать, если вашего блока питания не хватает для 7970 или ее аналога в лице R9 280X?

Мы снова ищем что-то менее производительное, соответственно, менее "жрущее" из предложений на "вторичке".


RX 460

И тут нас встречает RX 460. По производительности эта видеокарта где-то чуть сильнее рассмотренной ранее HD 7850. Но переплата в 1000 рублей не стоит того. Это лично мое мнение. Но со слабым блоком питания и RX 460 можно посчитать "игровой" видеокартой. Вендер берите любой. Видеопамяти и 2 Gb хватит за счет слабого GPU.

Лучшие игровые видеокарты до 5000 рублей

И мы плавно переходим в тот сегмент, где собираются ПК за 20-25К рублей (с учетом монитора, клавиатуры и мыши, а иногда и стола). 

Ничего хорошего в магазинах за такие деньги не найти. Самым разумным решением будет вновь обратиться к "вторичке", где у нас впервые появляются серьезные конкуренты из обоих "лагерей".

Итак, "в правом углу ринга" встречаем "бойца в красных трусах"...


RX 470 4Gb

Это легендарная видеокарта, а главное - народная, RX 470 с 4 Gb видеопамяти на борту. Тащит все игры на высоких и максимальных настройках графики в разрешении FullHD. Под разгон берем, конечно же, видеокарту от Sapphire, но Asus тоже можете рассмотреть. Главное, чтобы было два вентилятора.

А "в левом углу ринга" встречаем оппонента - "бойца в зеленых трусах"...


GTX 1060 3Gb

Ну, в современных реалиях, конечно, GTX 1060 на 3 Gb видеопамяти не оппонент RX 470, так как видеопамяти у "зеленой" карточки критически маловато, но ее стоит рассматривать, если вы играете во всякие старые игры, так как "зеленые" в них преуспевают. Да и стоит эта карта на 1000 рублей дороже в среднем, хотя она и холоднее, менее требовательна к блоку питания... Видеокарту выбираем просто самую дешевую, они все холодные и не особо гонятся.

Лучшие игровые видеокарты до 7000 рублей

Расширив ценовой диапазон видеокарт до 7000 рублей, мы переходим к "классическому" ПК за 30К.

В данном ценовом сегменте у нас уже появляется какой-то выбор между "вторичкой" и розничными магазинами.

Начнем с "вторички". Не удивляйтесь, что в основном видеокарты от "красных", ведь "мейнстрим" видеокарты от "зеленых" в новых играх уступают, а стоят в среднем дороже.


RX 470 8Gb

Можете взять RX 470 на 8Gb. Подойдет для тех, кто не задумывается над апгрейдом в ближайшее время. Видеокарта хоть как-то будет "тянуть" игры даже после наступления того самого "некстгена".


RX 570 8 Gb

 Также где-то можно встретить предложения с RX 570 на 8 Gb. Это для тех, кто хочет взять карту "посвежее".

Теперь переместимся в магазины и посмотрим, что можно купить в пределах 7000.


Asus RX 470 4Gb

 "Бояки" могут обзавестись до сих пор продающимися RX 470 на 4Gb. 

Лучшие игровые видеокарты до 10000 или 11000 рублей

В данном ценовом сегменте выбор не велик. И вообще, я считаю, что видеокарты 10-11К рублей - это проходняк. Либо берете карту за 7К, либо за 15К.

В магазинах с таким ценником ничего хорошего не найти, поэтом снова идем на Авито или другую барахолку.


GTX 1070

Выхода нет, просто берем GTX 1070. Но лично я считаю этот ценовой сегмент самым спорным. Я бы либо взял RX 470 даже на 4 гигабайта памяти, либо же перешел в следующий ценовой сегмент видеокарт. Лучше всего брать видеокарту такого уровня с 2 или 3 вентиляторами.

Лучшие игровые видеокарты до 15000 рублей

С этого ценового сегмента уже начинаются "серьезные" видеокарты и гейминг в разрешении даже выше, чем 1080p.

Начнем с бу видеокарт.


Vega 56

Лучшей видеокартой в этом ценовом сегменте является Vega 56. Это одна из лучших карт по соотношению цена/производительность. Vega 56 обходит даже GTX 1080 во многих проектах в Dx12, в новых играх превосходство веги над GTX 1080 будет только усиливаться. Рекомендую брать карту с двумя или даже тремя вентиляторами. Неплохие карты от Asus ROG.

Но если вам религия не позволяет взять видеокарту от "красных", то...


GTX 1080/1080 ti

Просто берем GTX 1080. Если очень повезет, то Ti версию. Если GTX 1080 достаточно спорная карта, то GTX 1080 Ti до 15000 рублей - это превосходное предложение. Избегайте турбины. Для Ti желательна модель карты с 3 вентиляторами.

Переходим в магазины.


RX 5500 XT 4Gb

 Бояки могут взять 5500 XT. Видеокарта в сравнении с GTX 1080 или RX Vega 56 ни о чем.

Лучшие игровые видеокарты до 25000 рублей

Мы делаем большой скачок, потому что за 20000 предлагают то же самое, что мы уже успели рассмотреть за 15000.

Итак, теперь мы переходим исключительно в магазины.


RX 5600 XT

 

 

RX 5600 XT является наиболее адекватным предложением за эти деньги. Хорошая производительность за пока что адекватный ценник.

Лучшие игровые видеокарты до 30000 рублей

Доплатив всего 5000 рублей, вы получите куда более выгодную производительность за свои деньги.


Radeon RX 5700 XT

Встречайте снова видеокарту от "красных" - Radeon RX 5700 XT, которой попросту нет равных за свою цену. Не спешите покупать младшую версию в лице 5600 XT, ведь переплатив всего около 5000 рублей, вы получите огромный прирост в производительности. Берем от Sapphire, он дешевле и проверен.


Да, в этом случае мы берем турбину, потому что иначе мы не впишемся в бюджет до 30К. Но те, кто боится за тишину, могут взять версию карты с 2 вентиляторами от MSI, переплатив около 1000 рублей.


MSI Radeon RX 5700 XT

Но я бы выбрал карту с турбиной,референсный дизайн видеокарты выглядит стильно, а продукции MSI я не очень доверяю после моей неудачной карты RX 580 8 Gb, которая имеет достаточно посредственную систему охлаждения.


MSI Armor Rx 580 8 Gb

Лучшие игровые видеокарты до 55000 рублей

В связи с наступлением кризиса сегмент смещается на целых 5000 рублей (а цены на карты этого сегмента на все 10К).

Ничего удивительного предтоповый и топовый сегменты до сих пор за "зелеными" картами.


Gigabyte GeForce RTX 2080 Super GAMING OC WATERFORCE WB

Если и стоит покупать топ, то только так. Как по мне, за такие деньги на сегодняшний день это лучшая RTX 2080 Super из представленных видеокарт. Стильная карта с водоблоком, да еще и по такой низкой цене, спешите приобрести!

А для тех, кто боится брать Gigabyte, да еще и новинку, да еще и с "водой", есть симпатичная видеокарта от INNO3D, но переплата в 2300 рублей, что уже не вписывается в бюджет.


INNO3D GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC X2

 


Лучшие игровые видеокарты до 100000 рублей

И наконец мы приблизились к топ-решениям. Никто не спорит, что топ - это RTX 2080 ti. Но какую же версию выбрать?


ASUS ROG GeForce RTX 2080 Ti Strix Gaming OC

Эта видеокарта является лучшей из тех, что можно приобрести до 100000 рублей. Отличная система охлаждения и надежный бренд. Asus есть Asus, как не крути.

Есть вариант взять карту от Gigabyte, практически копия Asus ROG, но я бы не рекомендовал, так как очень много негативных отзывов на данную версию карты, да и стоит она чуть дороже.

Заключение

Вот такой у нас вышел рынок игровых видеокарт за март 2020.

Подведем итоги рынка с наградами:

"Бронзовую" награду получает RX 5700 XT, как видеокарта с высокой производительностью за адекватный ценник.


RX 5700 XT - "высокая производительность за адекватный ценник"

 "Серебрянная" награда достается RX 470 на 4Gb за лучшее соотношение цены и производительности.

 

RX 470 4 Gb - "лучшее соотношение цены и производительности"

 "Золото" достается ветерану HD 7970, так как она до сих пор способна выдать хорошую картинку за минимальные деньги. Ну, при наличии хорошего и мощного блока питания :)

Radeon HD 7970 - "хорошая картинка за минимальные деньги"

 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

лучшая видеокарта лучшая видеокарта 2019 лучшие видеокарты 2018 рынок видеокарт
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
11
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
27
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
13
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
43
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тест видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT (ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming)
7
Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
28
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
39
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
23

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 96
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 22
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 205
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 43
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Все актуальные видеокарты AMD Radeon получат трассировку лучей в реальном времени
41
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10600K смог обойти AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарках Time Spy и Fire Strike
102
Производительность восьми ядер Xbox Series X равна 13 ядрам AMD Ryzen – Microsoft поделилась детальными характеристиками своей игровой приставки
53
Sony PlayStation 5 получит самое мощное железо за последние 20 лет
48
Новые обновления Windows 10 испортили жизнь геймерам, снизив производительность ПК
17
Впервые в истории: компьютерная игра SiN удалена из библиотеки пользователей Steam (обновлено)
25
API Vulkan - трассировка лучей больше не требует видеокарт серии RTX от Nvidia
65
Самый доступный OLED-телевизор LG 2020 года оценён в 1500 долларов – все цены
9
В Path of Exile был зафиксирован новый рекорд пикового «онлайна»
20
SONY завтра представит Play Station 5
10
Идеальное продолжение серии: пресса в восторге от DOOM Eternal
30
GeForce RTX 3080 Ti Ampere пока не будет – NVIDIA отменила пресс-конференцию и все ближайшие анонсы из-за коронавируса
8
Core i5-10500T и Core i7-10700T потребляют под нагрузкой 92 Вт и 123 Вт
22
AMD перестаёт тратиться на разработку малых ядер
11
Бестселлер Samsung Galaxy A50 получил Android 10
2
ASUS представили новый игровой ПК: это монстр с топовым железом на борту, на базе AMD Ryzen 9 3950X
30
Состоялся релиз «дипломатического» дополнения Federations для Stellaris
3
Лучший бюджетный процессорный кулер на начало 2020 года по версии PCLab
22
Amazon предлагает геймерский Ryzen 3900X по самой низкой цене в 420 долларов
21
В Steam началась распродажа игр Ubisoft
4

Популярные статьи

Тест боксового кулера AMD Wraith Spire - неплохой разгонный потенциал для Ryzen 7 2700 "из коробки"
99
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
27
Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 2
18
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
13
Дефицита не будет – новинки компьютерных магазинов РФ в марте 2020 года: Zalman, Aorus, Phanteks, Nanoxia и другие
36
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
11
Флешбэк: Sony Xperia S – первый смартфон Sony после «развода» с Ericsson
1
Рынок игровых видеокарт за март 2020 - лучшие предложения на любой кошелек
9

Сейчас обсуждают

Тролль Толстый
20:30
я даже знаю как сделать аналог консольной оптимизации на пк - просто сдвинь настройки на средне-паршивенькие и включи апскейл )
Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD
Алексей
20:30
я вообще не хочу консоль и никогда не хотел. спектрут 128 не поменял на денди хотя желающие были)))
Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD
Елисей Творимиров
20:29
Не забывай - это консоль!!! По сути мини ПК. Про тепловыделение, энергопотребление, охлад не надо забывать. Вы такие смешные, хотите, чтобы вам в маленькую коробку 9900к на 5ггц + 2080ти на 2ггц встав...
Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD
E1nher1
20:26
Отличные карты за свои деньги
Рынок игровых видеокарт за март 2020 - лучшие предложения на любой кошелек
Елисей Творимиров
20:26
А раньше были?
Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD
Елисей Творимиров
20:25
4к никто сейчас не вывозит.
Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD
b1gDaddy
20:25
ок
Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD
bezver
20:24
А практически будет 4к мыло.
Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD
Елисей Творимиров
20:24
У амд есть начинка лучше на сегодня? Зен2 это текущее поколение 2020 года. RNDA2 десктопные вообще ещё опытные образцы дай бог есть. Вам Зен3 нужен в приставку? А наклепать консоли за 2 месяца потом ...
Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD
Dark_Cloud
20:23
Эээ.. Вообще-то, хронологически DXR чуть раньше. А задачей Khronos TSG как раз было сделать так, чтобы это все не загнулось в зародыше. https://www.khronos.org/blog/ray-tracing-in-vulkan "ISVs were al...
API Vulkan - трассировка лучей больше не требует видеокарт серии RTX от Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем