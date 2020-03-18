Рынок игровых видеокарт за март 2020 - лучшие предложения на любой кошелек
Лучшие игровые видеокарты до 2500 рублей
рекламаИтак, вот та сумма, с которой можно начинать рассматривать видеокарту под современные игры, именно актуальные на сегодняшний день.
За такие деньги, естественно, в розничных сетях хорошую видеокарту не найти, поэтому мы будем рассматривать исключительно предложения на бу рынке.
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Лучшей видеокартой до 2500 рублей является легендарная "красная" карточка - AMD Radeon HD 7850 на 2 Gb видеопамяти. Видеокарты с 1Gb видеопамяти бессмысленно рассматривать для игр. Можете брать карту любого вендера, но под разгон советую взять что-то от Asus с 2 вентиляторами или от Sapphire. Также видеокарты от XFX достаточно неплохие.
рекламаКстати о разгоне, у видеокарты отличный разгонный потенциал. Если ее немного подразогнать, то можно будет играть во все игры с чуть лучшей графикой, чем может выдать PS4 или с чуть большим FPS. Да, аналогичная этой видеокарта стоит в PS4.
Также стоит рассмотреть "клоны" этой карты - R7 370 / R7 265.
Лучшие игровые видеокарты до 3500 рублей
рекламаСтоит добавить всего 1000 рублей и мы резко "переходим" от графики PS4 до PS4 PRO.
Опять же, в сетях розничной торговли ничего "игрового" за такие деньги найти не получится. Опять начинаем исследовать барахолки.
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И тут нас встречает настоящий монстр из 2012 года, аналог той самой видеокарты, которой оснащена любимая консольщиками PS4 PRO. Отличный разгон, потенциал через десятилетие. Советую брать 7970 от Sapphire, так как этот вендер производит лучшие видеокарты для AMD, а наша 7970 достаточно "горячая штучка".
Также стоит рассмотреть "близнеца" 7970 в лице R9 280X. Это та же самая карта, принцип выбора вендера как и с предыдущей видеокартой.
Но что делать, если вашего блока питания не хватает для 7970 или ее аналога в лице R9 280X?
Мы снова ищем что-то менее производительное, соответственно, менее "жрущее" из предложений на "вторичке".
И тут нас встречает RX 460. По производительности эта видеокарта где-то чуть сильнее рассмотренной ранее HD 7850. Но переплата в 1000 рублей не стоит того. Это лично мое мнение. Но со слабым блоком питания и RX 460 можно посчитать "игровой" видеокартой. Вендер берите любой. Видеопамяти и 2 Gb хватит за счет слабого GPU.
Лучшие игровые видеокарты до 5000 рублей
И мы плавно переходим в тот сегмент, где собираются ПК за 20-25К рублей (с учетом монитора, клавиатуры и мыши, а иногда и стола).
Ничего хорошего в магазинах за такие деньги не найти. Самым разумным решением будет вновь обратиться к "вторичке", где у нас впервые появляются серьезные конкуренты из обоих "лагерей".
Итак, "в правом углу ринга" встречаем "бойца в красных трусах"...
Это легендарная видеокарта, а главное - народная, RX 470 с 4 Gb видеопамяти на борту. Тащит все игры на высоких и максимальных настройках графики в разрешении FullHD. Под разгон берем, конечно же, видеокарту от Sapphire, но Asus тоже можете рассмотреть. Главное, чтобы было два вентилятора.
А "в левом углу ринга" встречаем оппонента - "бойца в зеленых трусах"...
Ну, в современных реалиях, конечно, GTX 1060 на 3 Gb видеопамяти не оппонент RX 470, так как видеопамяти у "зеленой" карточки критически маловато, но ее стоит рассматривать, если вы играете во всякие старые игры, так как "зеленые" в них преуспевают. Да и стоит эта карта на 1000 рублей дороже в среднем, хотя она и холоднее, менее требовательна к блоку питания... Видеокарту выбираем просто самую дешевую, они все холодные и не особо гонятся.
Лучшие игровые видеокарты до 7000 рублей
Расширив ценовой диапазон видеокарт до 7000 рублей, мы переходим к "классическому" ПК за 30К.
В данном ценовом сегменте у нас уже появляется какой-то выбор между "вторичкой" и розничными магазинами.
Начнем с "вторички". Не удивляйтесь, что в основном видеокарты от "красных", ведь "мейнстрим" видеокарты от "зеленых" в новых играх уступают, а стоят в среднем дороже.
Можете взять RX 470 на 8Gb. Подойдет для тех, кто не задумывается над апгрейдом в ближайшее время. Видеокарта хоть как-то будет "тянуть" игры даже после наступления того самого "некстгена".
Также где-то можно встретить предложения с RX 570 на 8 Gb. Это для тех, кто хочет взять карту "посвежее".
Теперь переместимся в магазины и посмотрим, что можно купить в пределах 7000.
"Бояки" могут обзавестись до сих пор продающимися RX 470 на 4Gb.
Лучшие игровые видеокарты до 10000 или 11000 рублей
В данном ценовом сегменте выбор не велик. И вообще, я считаю, что видеокарты 10-11К рублей - это проходняк. Либо берете карту за 7К, либо за 15К.
В магазинах с таким ценником ничего хорошего не найти, поэтом снова идем на Авито или другую барахолку.
Выхода нет, просто берем GTX 1070. Но лично я считаю этот ценовой сегмент самым спорным. Я бы либо взял RX 470 даже на 4 гигабайта памяти, либо же перешел в следующий ценовой сегмент видеокарт. Лучше всего брать видеокарту такого уровня с 2 или 3 вентиляторами.
Лучшие игровые видеокарты до 15000 рублей
С этого ценового сегмента уже начинаются "серьезные" видеокарты и гейминг в разрешении даже выше, чем 1080p.
Начнем с бу видеокарт.
Лучшей видеокартой в этом ценовом сегменте является Vega 56. Это одна из лучших карт по соотношению цена/производительность. Vega 56 обходит даже GTX 1080 во многих проектах в Dx12, в новых играх превосходство веги над GTX 1080 будет только усиливаться. Рекомендую брать карту с двумя или даже тремя вентиляторами. Неплохие карты от Asus ROG.
Но если вам религия не позволяет взять видеокарту от "красных", то...
Просто берем GTX 1080. Если очень повезет, то Ti версию. Если GTX 1080 достаточно спорная карта, то GTX 1080 Ti до 15000 рублей - это превосходное предложение. Избегайте турбины. Для Ti желательна модель карты с 3 вентиляторами.
Переходим в магазины.
Бояки могут взять 5500 XT. Видеокарта в сравнении с GTX 1080 или RX Vega 56 ни о чем.
Лучшие игровые видеокарты до 25000 рублей
Мы делаем большой скачок, потому что за 20000 предлагают то же самое, что мы уже успели рассмотреть за 15000.
Итак, теперь мы переходим исключительно в магазины.
RX 5600 XT является наиболее адекватным предложением за эти деньги. Хорошая производительность за пока что адекватный ценник.
Лучшие игровые видеокарты до 30000 рублей
Доплатив всего 5000 рублей, вы получите куда более выгодную производительность за свои деньги.
Встречайте снова видеокарту от "красных" - Radeon RX 5700 XT, которой попросту нет равных за свою цену. Не спешите покупать младшую версию в лице 5600 XT, ведь переплатив всего около 5000 рублей, вы получите огромный прирост в производительности. Берем от Sapphire, он дешевле и проверен.
Да, в этом случае мы берем турбину, потому что иначе мы не впишемся в бюджет до 30К. Но те, кто боится за тишину, могут взять версию карты с 2 вентиляторами от MSI, переплатив около 1000 рублей.
Но я бы выбрал карту с турбиной,референсный дизайн видеокарты выглядит стильно, а продукции MSI я не очень доверяю после моей неудачной карты RX 580 8 Gb, которая имеет достаточно посредственную систему охлаждения.
Лучшие игровые видеокарты до 55000 рублей
В связи с наступлением кризиса сегмент смещается на целых 5000 рублей (а цены на карты этого сегмента на все 10К).
Ничего удивительного предтоповый и топовый сегменты до сих пор за "зелеными" картами.
Если и стоит покупать топ, то только так. Как по мне, за такие деньги на сегодняшний день это лучшая RTX 2080 Super из представленных видеокарт. Стильная карта с водоблоком, да еще и по такой низкой цене, спешите приобрести!
А для тех, кто боится брать Gigabyte, да еще и новинку, да еще и с "водой", есть симпатичная видеокарта от INNO3D, но переплата в 2300 рублей, что уже не вписывается в бюджет.
Лучшие игровые видеокарты до 100000 рублей
И наконец мы приблизились к топ-решениям. Никто не спорит, что топ - это RTX 2080 ti. Но какую же версию выбрать?
Эта видеокарта является лучшей из тех, что можно приобрести до 100000 рублей. Отличная система охлаждения и надежный бренд. Asus есть Asus, как не крути.
Есть вариант взять карту от Gigabyte, практически копия Asus ROG, но я бы не рекомендовал, так как очень много негативных отзывов на данную версию карты, да и стоит она чуть дороже.
Заключение
Вот такой у нас вышел рынок игровых видеокарт за март 2020.
Подведем итоги рынка с наградами:
"Бронзовую" награду получает RX 5700 XT, как видеокарта с высокой производительностью за адекватный ценник.
"Серебрянная" награда достается RX 470 на 4Gb за лучшее соотношение цены и производительности.
"Золото" достается ветерану HD 7970, так как она до сих пор способна выдать хорошую картинку за минимальные деньги. Ну, при наличии хорошего и мощного блока питания :)
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