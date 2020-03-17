Тест боксового кулера AMD Wraith Spire - неплохой разгонный потенциал для Ryzen 7 2700 "из коробки"
Предисловие
рекламаИ вот мои руки дошли до разгона новенького восьмиядерника в лице Ryzen 7 2700. Но вот незадача, я имею лишь боксовый кулер, с которым глупо писать о разгонном потенциале процессоров с микроархитектурой Zen+.
И я решил, что пока обхожусь боксовым кулером, почему бы не написать о нем?
рекламаКазалось бы, что хорошего могут положить в комплект с процессором? Какую-нибудь брусок алюминия, способный лишь на удержание в норме температур процессора, работающего в номинале. Но не зря процессоры компании AMD славятся наличием разблокированного множителя, поэтому вполне возможно, что AMD подложили нам не "свинью", а вполне себе годноту, имеющую хоть немного запаса в отводе TDP для небольшого разгона.
Давайте же взглянем, на что способен этот "малыш" в лице AMD Wraith Spire.
Обзор и сравнение с Wraith Stealth
рекламаКулер не такой и плохой, как я мог ожидать. AMD не подкинула нам в комплект обычный брусок алюминия. Wraith Spire - это достаточно "серьезный" кулер с медным сердечником, что уже намекает на возможность небольшого разгона, учитывая достаточно низкий TDP Ryzen 7 2700.
рекламаНо, к сожалению, не все процессоры AMD снабжены таким качественным охлаждением.
К примеру, боксовая версия процессора Ryzen 5 3600 оснащена простым алюминиевым бруском Wraith Stealth.
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К слову, этот брусок "держит" температуру того же Ryzen 5 3600 в стоке близкую к критической, около 90 градусов при тестировании в Linpack.
Давайте же проверим эффективность нашего боксового кулера.
Тестовый стенд
Тестирование боксового кулера AMD Wraith Spire проводилось на следующей конфигурации:
Процессор: AMD Ryzen 7 2700, 3.7 GHz OC;
ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;
Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
Термопаста: AMD;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: BenQ GW2460, разрешение: 1920 x 1080;
Операционная система: Windows 10 x64.
Эффективность кулера проверялась в программе OCCT версии 5.5.4 при помощи теста Linpack.
Тестирование эффективности кулера при стоковых значениях частот процессора Ryzen 7 2700 с активированным Precision Boost Overdrive
Итак, для начала взглянем на то, как справляется AMD Wraith Spire со стоковым процессором, чтобы понять, есть ли у кулера хоть какой-то запас в рассеиваемом TDP.
Кулер отлично справляется с процессором, держа его температуру в пределах 65 градусов. Стоит также отметить, что процессор на стоковых частотах имеет TDP всего в 65 ватт.
AMD Wraith Spire имеет рассеиваемую мощность в 95 ватт, то есть, у нас есть еще порядка 30 ватт "в запасе".
Тестирование эффективности кулера с процессором Ryzen 7 2700 в разгоне до 3.7GHz
Я подошел к разгону с умом, не стал возлагать на кулер невыполнимых задач и разогнал процессор до 3.7 GHz по всем ядрам. Данную частоту мне удалось взять при 1.15 вольта.
Давайте проверим, сможет ли AMD Wraith Spire совладать с этим восьмиядерным монстром в разгоне.
Как мы видим, AMD Wraith Spire отлично справился с процессором в разгоне, хотя TDP этого "монстра" в разгоне гораздо выше, чем заявленная мощность рассеивания у штатного кулера.
Также давайте проведем небольшой тест моей материнской платы Asus TUF B450M PRO GAMING. В прошлый раз я немного "зафейлил" тестирование, когда не смог показать вам, что данная плата способна в разгон восьмиядерников. Сейчас же я вам хочу продемонстрировать ее температуры VRM, замеры которых я произвел пирометром, сняв показания с радиаторов.
Судя по показаниям одного из термодатчиков в программе OCCT, непосредственно сами цепи питания платы прогрелись до 79 градусов или до 60 градусов. Я не ручаюсь за достоверность данного утверждения, так как не смог найти нигде схему расположения термодатчиков на этой плате, но если вы знаете, где и какой термодатчик на плате расположен, то прошу уточнить этот момент в комментариях.
В любом случае, плата разгон выдержала. Но более серьезный "перетест" материнской платы ожидайте в одной из следующих статей, когда я обзаведусь более "серьезной" системой охлаждения процессора.
Заключение
AMD Wraith Spire показал себя как идеальный боксовый кулер, который не только способен сохранить приемлемые температуры процессора в стоке, но и обладает "запасом по теплоотводу", что позволяет немного разогнать процессора прямо из коробки.
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