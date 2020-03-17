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Предисловие

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И вот мои руки дошли до разгона новенького восьмиядерника в лице Ryzen 7 2700. Но вот незадача, я имею лишь боксовый кулер, с которым глупо писать о разгонном потенциале процессоров с микроархитектурой Zen+.

И я решил, что пока обхожусь боксовым кулером, почему бы не написать о нем?

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Казалось бы, что хорошего могут положить в комплект с процессором? Какую-нибудь брусок алюминия, способный лишь на удержание в норме температур процессора, работающего в номинале. Но не зря процессоры компании AMD славятся наличием разблокированного множителя, поэтому вполне возможно, что AMD подложили нам не "свинью", а вполне себе годноту, имеющую хоть немного запаса в отводе TDP для небольшого разгона.

Давайте же взглянем, на что способен этот "малыш" в лице AMD Wraith Spire.

Обзор и сравнение с Wraith Stealth

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Кулер не такой и плохой, как я мог ожидать. AMD не подкинула нам в комплект обычный брусок алюминия. Wraith Spire - это достаточно "серьезный" кулер с медным сердечником, что уже намекает на возможность небольшого разгона, учитывая достаточно низкий TDP Ryzen 7 2700.



