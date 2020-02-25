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Как не надо разгонять Sandy Bridge в 2020 году - разгон ядер процессора остался в прошлом десятилетии

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Предисловие

В данной статье я не пытаюсь проводить тесты в лабораторных условиях и бить рекорды оверклокинга, а также тестировать процессор в тех играх, в которые сам я не играю. Цель этой статьи - показать, на что до сих пор способен старичок 2700K (старший брат короля - 2600K), поделиться опытом эксплуатации и порассуждать о целесообразности смены платформы и наращивания "кукурузной" частоты.

Тестовый стенд

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Тестирование процессора i7-2700K проводилось на следующей конфигурации:

Системная плата: Asus P8Z68 Deluxe;
ОЗУ: Kingston 99U5471-056.A00LF 2x8 Гб (2Ranks,1333 10-10-10-28/OC 2133 MHz 13-13-13-34)
Система охлаждения процессора: Deepcool REDHAT;
Термопаста: Arctic Cooling MX-4;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Thermaltake SPS 730W, 730 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: BenQ GW2460, разрешение: 1920 x 1080;
Операционная система: Windows 10 x64.

Система в полном стоке с выключенной технологией Turbo Boost.

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Да, и такие ситуации бывают. В бенчмарке CPU-Z I7 2700К в номинале набирает 350 "попугаев" однопоточной производительности и 1715.5 "попугаев" многопоточной производительности.

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Но я не гонюсь за циферками в синтетике, поэтому предлагаю сразу переходить к играм.
Первой игрой на тесте будет легендарный "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо", а точнее, бенчмарк этой игры. Не стоит удивляться, эта игра как никто другой показывает производительность на одно ядро.

Тест проводился без упора в видеокарту, благо GTX 1060 позволяет выставить максимальные настройки графики в игре 12 летней давности. Улучшенное полное освещение.

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И вот такие результаты мне удалось получить в бенчмарке "Clear Sky":

Следующим на тесте будет бенчмарк игры "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Действительно, а почему бы и нет? Игра до сих пор пользуется популярностью и в тестах CoP очень важен, так как может задействовать все 8 потоков процессора, но при этом отлично отзывается на рост тактовой частоты процессора.

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Тест проводился на максимальных настройках графики без упора в GPU, тип рендера - DX11.

Благодаря тому, что игра способна более менее "размазывать" нагрузку на 8 потоков, удалось добиться более приемлемых результатов бенчмарка:

А теперь перемещаемся в 2019 год и тестируем "Метро: Исход".

Тестирование проводилось в разрешении 1280X720 с низкими настройками графики. Всевозможные плюшки, в том числе многострадальные лучи, отключены, чтобы не было упора в видеокарту. Для максимально точных результатов я также использую бенчмарк игры.

Результаты:
Average Framerate (99th percentile): 86.63
Max. Framerate (99th percentile): 126.66 (Frame: 3308)
Min. Framerate (99th percentile): 48.57 (Frame: 7802)

Последней игрой на тестировании будет многострадальная "Red Dead Redemption 2". Вот вам новая и актуальная игра.

Чтобы не было упора в видеокарту, тестирование проводилось в разрешении 720p, все настройки, влияющие на загрузку видеокарты, были "убиты" в минимум.

Вот такие результаты выдает бенчмарк игры:

"Народный" разгон: 4.3 Ггц, память в стоке.

Теперь представим, что вы обладатель немного разогнанного процессора. Заветные 4.5 Ггц не взяли, так как вам не позволяют кулер и/или материнская плата. А может вы просто испугались высоких температур?

Мой камень взял 4.3 Ггц с напряжением в 1.3 V. Может взял бы и с меньшим напряжением, но я просто выставил 1.3 вольта, так как этот процессор берет и более высокие частоты, а искать минимальное напряжение у меня не было ни времени, ни желания.

Всякую синтетику и тесты - не тесты покажу в следующей "главе" статьи, а сейчас перейдем к играм.

Опять бенчмарк "Сталкер: ЧН".

Настройки максимальные, рендер - DX10, упора в gpu нет.

По результатам тестирования сразу видно куда более приятную производительность:


Теперь поглядим на производительность в бенчмарке "Зова Припяти".

Максимальный рендер, максимальные параметры графики, упора в графический процессор не наблюдается.

Результаты достаточно интересные - средний кадр заметно вырос, а вот минимальный и максимальный понизился в некоторых сценах:

На подходе "Metro: Exodus".

Минималки без плюшек и 720p, чтобы ничего не уперлось в видюху.

Результаты:
Average Framerate (99th percentile): 87.56
Max. Framerate (99th percentile): 131.44 (Frame: 3361)
Min. Framerate (99th percentile): 47.79 (Frame: 4138)

И снова заключительной игрой этой главы выступает "RDR2"

Минималки и 720p.

Результаты "многообещающие":

Все те же 4.3 ГГц, но с разогнанной памятью.

А теперь перейдем в ситуацию разгона опять же без рекордов, но уже комплексного.

Оперативная память была разогнана до заветных 2133 Мгц при 1.65 v, тайминги подобрал следующие: 13-13-13-34.

Так как разгон уже выполнен с умом, то и начнем на этот раз с пары тестов.

Система более чем стабильна и с гордостью проходит OCCT, температуры выходят весьма приемлемые, ошибок никаких не наблюдается.

Температуры VRM приемлемы, замерил с задней стороны платы пирометром.

В бенчмарке CPU-Z вот такие результаты:

А теперь игры.

И вновь начинаем с "Чистого неба".

Полные максималки, упора в видюху нет.

Результат - рост FPS, причем, в ночной сцене максимальный FPS вырос крайне сильно (погрешность?):

Следующим на очереди уже традиционно выступает "Зов Припяти".

Ультра-качество, DX11, без упора в мою скромную GTX1060 на 6 гигов.

Результаты вышли следующие:

"Метро: Исход"

"Лабораторные" минималки и 720p, так как графический чип моей карточки загружается на 100% в некоторых моментах, если выставлены минимальные настройки графики и 1080p.

Просто отличные результаты. Память зарешала:
Average Framerate (99th percentile): 103.64
Max. Framerate (99th percentile): 152.09 (Frame: 3969)
Min. Framerate (99th percentile): 56.08 (Frame: 9350)

Завершаем очередную главу бенчмарком игры "Red dead redemption 2"

Вулкан. Минималки. 720p.

Результаты радуют:

"Полный фарш" : "кукурузные" 4.7 ггц с памятью 2133

И вот теперь мы наконец-то попадаем в ситуацию, когда владелец "священного сандаля" оверклокер, который разгоняет по возможному максимуму.

Для меня полностью стабильным максимумом является 4700 Мгц по ядру процессора. Такой результат я получил выставив 1.4 v "напруги на камень".

Любуемся на циферки в бенчмарке CPU-Z.

Теперь прогоняем тест OCCT. Становится ЖАРКО!



А что же у нас там с VRM? Не критично. Но чисто психологически не очень приятно наблюдать температуры, возросшие более чем на 10 градусов.

Синтетика впечатляет! Жарит не по-детски. Интересно, какие результаты будут в играх?

И в последний раз начинаем все с "ЧН".

Ультра-пресет, DX10. Без упора в карточку.

Результаты просто отличные - психологическая отметка в минимальные 60 кадров преодолена, FPS до небес!

Осторожно переходим на радостях в следующий бенчмарк - "S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat".

Как всегда максимальный пресет графики в лучшем рендере. Без бутылочного горлышка.

Результат снова поражает воображение:

В последний раз тестируем прошлогоднее "Метро".

Минималки и 720p.

Результат уже не такой радужный, "кукуруза" не спасла:
Average Framerate (99th percentile): 80.98
Max. Framerate (99th percentile): 149.54 (Frame: 3206)
Min. Framerate (99th percentile): 30.86 (Frame: 7398)

И в заключительный раз "любуемся" бенчмарком "Red dead redemption 2".

"Минималки" и 720p. Вулкан.

Результаты снова заставляют разочароваться в "святой кукурузе":

Заключение

1155 все еще "тащит". 2600K и 2700K - это до сих пор актуальные процессоры, звезд с неба не хватают, но этим "сандалям" почти 10 лет! На мой взгляд, владельцы "сандалей" могут спать спокойно до следующего поколения консолей и "некстгена". Даже всякие новомодные "ассасины" есть возможность пройти на этих легендарных камнях, поэтому рано еще хоронить 1155!

Как мы выяснили, по крайней мере я для себя лично, от "кукурузной" тактовой частоты нет никакой пользы для более менее современных игр. Пожалейте свои материнские платы и кристаллы процессоров - не наращивайте лишнюю "кукурузу".

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