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На Kickstarter выходит компактный повербанк Runk2.0 с NFC и отслеживанием местоположения

Runk2.0 отличается компактными размерами 2,3 x 4,8 x 7,4 см и малым весом в 71 грамм.
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На Kickstarter стартовала кампания по сбору средств на Runk2.0 — инновационный портативный аккумулятор, сочетающий в себе функции зарядки, отслеживания местоположения и NFC. При цене от 49 Долларов США новинка позиционируется как идеальный спутник для путешественников, хотя его малая емкость и риски, присущие краудфандингу, станут существенным минусом.

Runk2.0 впечатляет компактностью: его размеры составляют всего 2,3 x 4,8 x 7,4 см, а вес чуть больше 70 грамм. Устройство легко помещается в карман или крепится к рюкзаку благодаря встроенной петле, которая одновременно служит USB-кабелем для зарядки. Корпус выполнен из износостойкого пластика, а кабель обмотан нейлоном для долговечности.

Аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает выходную мощность до 20 Вт через кабель USB-C. Для зарядки повербанка потребуется 1,5 часа при использовании блока питания на 18 Вт.

Главные козыри Runk2.0 — встроенная поддержка сервисов Apple Find My и Google Find My Device. Если гаджет потеряется, его можно найти через сеть совместимых устройств iOS или Android. Но стоит учесть, что функция актуальна исключительно в городах в удаленных районах она бесполезна.

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