Huawei представила бюджетный смартфон Enjoy 80 с процессором Kirin 710A.

Huawei Enjoy 80 оснащён большим аккумулятором ёмкостью 6620 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 40 Вт через интерфейс USB-C. По заверениям производителя автономности смартфона хватает на 34 часа непрерывного воспроизведения видеоконтента.

Новинка оснащается 6,67-дюймовым IPS-экраном с относительно низкой плотностью пикселей — разрешение составляет всего 1604х720 точек, частота обновления кадров равняется 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения питания.

Основной модуль камер представлен 50-мегапиксельным широкоугольным объективом и 2-мегапиксельным сенсором для макросъёмки и записи видео в качестве Full-HD (1080p). Селфи-камера получила матрицу на 8 Мп.

Смартфон работает на фирменной оболочке Huawei — Harmony OS версии 4.0, адаптированной специально для китайского рынка. В довесок для удобства пользователей производитель предусмотрел двойной слот для SIM-карт.

Базовая модификация на 8/128 Гб памяти обойдется в $165. На данный момент Huawei Enjoy 80 доступен исключительно на китайском рынке.