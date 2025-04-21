Decathlon выпустила новый детский электровелосипед Rockrider EXPL 900 с встроенным электроассистентом, который помогает райдеру преодолевать холмистые участки маршрута.

Велосипед оборудован классическими 26-дюймовыми покрышками и построен на алюминиевой раме общей массой около 16 кг.

Электродвигатель расположен в заднем колесе и выдает максимальную мощность до 250 Вт, развивая крутящий момент 40 ньютон-метров. Система помощи основывается исключительно на частоте вращения педалей, не учитывая реальную силу нажатия.

Емкость встроенного в раму аккумулятора составляет всего 250 Вт*ч, что значительно меньше большинства аналогичных моделей. Велосипед оборудован гидравлическими дисковыми тормозами спереди и сзади.

Амортизационная вилка с ходом 80 мм позволит уверенно кататься не только по ровным дорогам, но и справляться с неровностями проселочных тропинок и легких трейлов. Велосипед укомплектован 9-скоростным переключением передач для адаптации к различным условиям езды.

Модель доступна к покупке за 1790 евро.