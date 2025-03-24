Honor расширяет линейку планшетов, представив новую модель Pad X9a — усовершенствованную версию предыдущего Honor Pad X9. Устройство сохранило удачные черты предшественника, но получило ряд улучшений, делающих его отличным выбором для работы и учебы.

Планшет выделяется тонким металлическим корпусом толщиной всего 6,77 мм и весом 475 граммов, что делает его удобным для длительного использования. Благодаря компактности и эргономичному дизайну его легко держать в руках или брать с собой в поездки.

Honor Pad X9a оснащён IPS-дисплеем с разрешением 2508 × 1504 пикселей, обеспечивающим чёткую и детализированную картинку. Максимальная яркость составляет 400 нит, а контрастность — 1500:1, что позволяет комфортно пользоваться планшетом даже при ярком освещении.

Одно из ключевых преимуществ — адаптивная частота обновления 120 Гц, которая автоматически снижается до 60 или 90 Гц в зависимости от контента. Это не только делает анимацию плавной, но и помогает экономить заряд батареи.

Для любителей фильмов и музыки Honor оснастила Pad X9a четырьмя динамиками с технологией объёмного звучания. По заявлению производителя, громкость увеличена на 200% по сравнению с предыдущими моделями, а басы стали глубже и насыщеннее.

Сердцем устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 685, который обеспечивает стабильную работу в повседневных задачах: веб-сёрфинге, работе с офисными приложениями и образовательными программами. Однако для требовательных игр и профессиональных задач чип может оказаться недостаточно мощным.

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Компенсирует это 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, что позволяет комфортно работать с несколькими приложениями одновременно и хранить необходимые файлы.

Несмотря на тонкий корпус, внутри планшета разместился аккумулятор на 8300 мАч, которого хватит на целый день активного использования. Поддержка быстрой зарядки 35 Вт через USB-C позволяет быстро восстановить заряд.

Для видеозвонков и селфи предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.2. На задней панели расположена 8-мегапиксельная основная камера (f/2.0) с кольцевой LED-вспышкой, позволяющей делать снимки в условиях слабого освещения.

Из беспроводных интерфейсов поддерживаются Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а в качестве ОС используется MagicOS 9.0 на базе Android 15, что гарантирует актуальное программное обеспечение и удобный интерфейс.