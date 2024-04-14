Китайская компания JMGO представила на внутреннем рынке новый портативный проектор P5. Устройство, доступное для предварительного заказа по цене 2299 юаней (примерно 30 тыс.рублей), предоставляет возможность просмотра видео на свежем воздухе.

Проектор создан для использования за пределами помещений и оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 20 000 мАч, который обеспечивает до 5 часов непрерывного просмотра без необходимости в подзарядке. Благодаря разрешению 1080P и яркости 450 ANSI-люмен проектор создаёт чёткое и яркое изображение, которое будет хорошо видно даже при дневном свете.

Инновационная конструкция объектива в форме ракушки позволяет свободно регулировать угол проецирования. Что позволяет легко настроить проектор для оптимального просмотра независимо от поверхности, будь то ровная плоскость или потолок.

Помимо впечатляющих визуальных возможностей, P5 также может выступать в качестве беспроводного Bluetooth-динамика. Его можно использовать для прослушивания музыки или усиления звука при использовании проектора на открытом воздухе. Кроме того, устройство поддерживает обратную зарядку USB-C, что позволяет использовать его для зарядки аккумулятора смартфона или других гаджетов.

JMGO P5 оснащён 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, что к сожалению свидетельствует о необходимости докупать USB флеш накопитель. Для подключения к внешним устройствам предусмотрен интерфейс HDMI 2.1 и поддержка Wi-Fi 6, обеспечивающая плавное и стабильное сетевое соединение.

Проектор P5 отличается набором удобных для пользователя функций, которые повышают комфорт и удобство просмотра. Автоматическая плавная коррекция изображения гарантирует чёткое и неискаженное изображение, а режим слабого синего света помогает уменьшить нагрузку на глаза во время длительных сеансов просмотра.

В целом, JMGO P5 — это неплохой портативный проектор для тех, кто хочет просматривать фильмы и сериалы на открытом воздухе. Его удобство, универсальность, впечатляющие визуальные возможности и расширенные функции сделали его идеальным выбором для киноманов, любителей музыки и всех, кто ценит качественные развлечения в любой обстановке.