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Франция поставит ракеты дальнего радиуса действия на Украину в рамках активизации усилий по содействию ее контрнаступлению против России, заявил президент Эммануэль Макрон.

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Крылатая ракета Storm Shadow демонстрируется во время Парижского авиасалона в Ле Бурже, к северу от Парижа, Франция. Storm Shadow/SCALP - это ракета весом 1300 кг (2870 фунтов), оснащенная обычными взрывчатыми веществами [Файл: Фото Льюиса Джоли/AP]





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Франция заявляет, что поставит Украине крылатые ракеты большой дальности, чтобы помочь в ее контрнаступлении против России.

Выступая во вторник в кулуарах саммита НАТО в Литве, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка ракет была направлена на то, чтобы дать украинским силам “возможность нанести глубокий удар”.

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Макрон не уточнил, какое оружие будет предоставлено, но представители французского правительства сообщили журналистам, что президент имел в виду ракеты SCALP, которые могут преодолевать расстояние в 250 км (155 миль).

Это заявление было сделано спустя несколько месяцев после того, как Соединенное Королевство начало поставлять свои идентичные ракеты, которые оно называет Storm Shadow, на Украину.

Что такое SCALP?

SCALP - это ракета весом 1300 кг (2870 фунтов), снаряженная обычными взрывчатыми веществами, обычно запускаемая с самолетов, таких как Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании или французский Rafale. Созданное европейским производителем MBDA, это самое дальнобойное западное оружие, поставляемое Киеву на сегодняшний день - в три раза больше, чем было в Украине до поставки Storm Shadow в мае в Великобританию.

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Ракета способна поражать цели далеко на оккупированном Россией востоке Украины, далеко за линией фронта, которая оставалась относительно неподвижной в течение нескольких месяцев. MBDA сообщила на своем веб-сайте, что SCALP “разработан для удовлетворения жестких требований к заранее спланированным атакам на ценные стационарные цели, такие как укрепленные бункеры и ключевая инфраструктура”. Она использовался в ряде конфликтов, в том числе в Ираке, Ливии и Сирии.

Как работает SCALP?

Ракета использует инерциальную навигацию, GPS и привязку к местности, чтобы проложить курс на малой высоте к своей цели, чтобы избежать обнаружения. Она также использует инфракрасную камеру для сопоставления изображений цели с сохраненным изображением, “чтобы обеспечить точный удар и минимальный сопутствующий ущерб”, говорится в сообщении MBDA. Боеголовка может быть запрограммирована на детонацию либо над целью в так называемом воздушном взрыве, при ударе или после проникновения.

Такие возможности “критически важны для украинских сил, чтобы нарушить российскую логистику и командование и контроль”, - сказал Иван Клишч, исследователь базирующегося в Эстонии Международного центра обороны и безопасности.

SCALP-атаки могли бы помочь “при нынешнем подходе Украины к операциям... а именно, продвигаться медленно, чтобы защитить свои силы и максимально сократить собственные потери”, добавил он.

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Что сказала Франция?

В то время как некоторые западные союзники обеспокоены тем, что украинские войска могут нанести удары по территории самой России, комментарии Макрона подразумевали, что Париж получил заверения от Киева в том, что ракеты не будут выпущены по России.

Выступая в Вильнюсе, он сказал, что поставка ракет “сохранит ясность и согласованность нашей доктрины, то есть позволит Украине защищать свою собственную территорию”. Его послание из Вильнюса совпало с заявлением министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявил в мае, что Storm Shadow “позволит Украине оттеснить российские войска, базирующиеся на суверенной территории Украины”.

Макрон не сказал, сколько ракет будет отправлено, но французский дипломатический источник сообщил информационному агентству Reuters, что речь идет о 50 ракетах SCALP.

Считается, что Франция располагает арсеналом численностью менее 400 единиц, согласно оборонному журналу Defense et Securite Internationale. Ракеты будут получены из существующих французских военных запасов, сообщил агентству Франс Пресс французский военный источник, добавив, что это будет “значительное количество”.

Отдельно французский военный источник сообщил агентству Reuters, что ракеты были интегрированы в украинские истребители российского производства.

Источник утверждал, что вместо того, чтобы быть шагом к эскалации, оружие дальнего радиуса действия помогло бы выровнять баланс сил, поскольку Россия способна стрелять гораздо дальше. “Это восстанавливает равновесие и позволяет Украине наносить удары вглубь российских позиций и может поражать более сложные цели”, - сказал источник.

Какова была реакция России?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что решение Франции отправить ракеты “является ошибкой”, которая будет иметь пагубные последствия для украинской стороны. “Конечно, это вынуждает нас принимать контрмеры”, - сказал Песков.

Россия заявляет, что поставки западного оружия Украине не могут повлиять на ход войны, которую Москва называет “специальной военной операцией”. По словам Пескова, они только усугубили бы участь “киевского режима”. Россия гневно отреагировала после того, как Великобритания объявила, что поставит партию ракет Storm Shadow, предупредив, что Великобритания рискует быть “полностью втянутой” в конфликт.