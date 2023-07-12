Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Что такое французские ракеты "SCALP " и как они могут помочь Украине

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA. Storm Shadow — британское название ракеты. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG.
[ ] для раздела Блоги
2
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Франция поставит ракеты дальнего радиуса действия на Украину в рамках активизации усилий по содействию ее контрнаступлению против России, заявил президент Эммануэль Макрон.

реклама

Крылатая ракета Storm Shadow демонстрируется во время Парижского авиасалона в Ле Бурже, к северу от Парижа, Франция. Storm Shadow/SCALP - это ракета весом 1300 кг (2870 фунтов), оснащенная обычными взрывчатыми веществами [Файл: Фото Льюиса Джоли/AP]


рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Франция заявляет, что поставит Украине крылатые ракеты большой дальности, чтобы помочь в ее контрнаступлении против России.

Выступая во вторник в кулуарах саммита НАТО в Литве, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка ракет была направлена на то, чтобы дать украинским силам “возможность нанести глубокий удар”.

реклама

Макрон не уточнил, какое оружие будет предоставлено, но представители французского правительства сообщили журналистам, что президент имел в виду ракеты SCALP, которые могут преодолевать расстояние в 250 км (155 миль).

Это заявление было сделано спустя несколько месяцев после того, как Соединенное Королевство начало поставлять свои идентичные ракеты, которые оно называет Storm Shadow, на Украину.

Что такое SCALP?

SCALP - это ракета весом 1300 кг (2870 фунтов), снаряженная обычными взрывчатыми веществами, обычно запускаемая с самолетов, таких как Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании или французский Rafale. Созданное европейским производителем MBDA, это самое дальнобойное западное оружие, поставляемое Киеву на сегодняшний день - в три раза больше, чем было в Украине до поставки Storm Shadow в мае в Великобританию.

реклама

Ракета способна поражать цели далеко на оккупированном Россией востоке Украины, далеко за линией фронта, которая оставалась относительно неподвижной в течение нескольких месяцев. MBDA сообщила на своем веб-сайте, что SCALP “разработан для удовлетворения жестких требований к заранее спланированным атакам на ценные стационарные цели, такие как укрепленные бункеры и ключевая инфраструктура”. Она использовался в ряде конфликтов, в том числе в Ираке, Ливии и Сирии.

Как работает SCALP?

Ракета использует инерциальную навигацию, GPS и привязку к местности, чтобы проложить курс на малой высоте к своей цели, чтобы избежать обнаружения. Она также использует инфракрасную камеру для сопоставления изображений цели с сохраненным изображением, “чтобы обеспечить точный удар и минимальный сопутствующий ущерб”, говорится в сообщении MBDA. Боеголовка может быть запрограммирована на детонацию либо над целью в так называемом воздушном взрыве, при ударе или после проникновения.

Такие возможности “критически важны для украинских сил, чтобы нарушить российскую логистику и командование и контроль”, - сказал Иван Клишч, исследователь базирующегося в Эстонии Международного центра обороны и безопасности.

SCALP-атаки могли бы помочь “при нынешнем подходе Украины к операциям... а именно, продвигаться медленно, чтобы защитить свои силы и максимально сократить собственные потери”, добавил он.

реклама

Что сказала Франция?

В то время как некоторые западные союзники обеспокоены тем, что украинские войска могут нанести удары по территории самой России, комментарии Макрона подразумевали, что Париж получил заверения от Киева в том, что ракеты не будут выпущены по России.

Выступая в Вильнюсе, он сказал, что поставка ракет “сохранит ясность и согласованность нашей доктрины, то есть позволит Украине защищать свою собственную территорию”. Его послание из Вильнюса совпало с заявлением министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявил в мае, что Storm Shadow “позволит Украине оттеснить российские войска, базирующиеся на суверенной территории Украины”.

Макрон не сказал, сколько ракет будет отправлено, но французский дипломатический источник сообщил информационному агентству Reuters, что речь идет о 50 ракетах SCALP.

Считается, что Франция располагает арсеналом численностью менее 400 единиц, согласно оборонному журналу Defense et Securite Internationale. Ракеты будут получены из существующих французских военных запасов, сообщил агентству Франс Пресс французский военный источник, добавив, что это будет “значительное количество”.

Отдельно французский военный источник сообщил агентству Reuters, что ракеты были интегрированы в украинские истребители российского производства.

Источник утверждал, что вместо того, чтобы быть шагом к эскалации, оружие дальнего радиуса действия помогло бы выровнять баланс сил, поскольку Россия способна стрелять гораздо дальше. “Это восстанавливает равновесие и позволяет Украине наносить удары вглубь российских позиций и может поражать более сложные цели”, - сказал источник.

Какова была реакция России?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что решение Франции отправить ракеты “является ошибкой”, которая будет иметь пагубные последствия для украинской стороны. “Конечно, это вынуждает нас принимать контрмеры”, - сказал Песков.

Россия заявляет, что поставки западного оружия Украине не могут повлиять на ход войны, которую Москва называет “специальной военной операцией”. По словам Пескова, они только усугубили бы участь “киевского режима”. Россия гневно отреагировала после того, как Великобритания объявила, что поставит партию ракет Storm Shadow, предупредив, что Великобритания рискует быть “полностью втянутой” в конфликт.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

scalp
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
40
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
80
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
82
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
11

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
30 июня 2023 80
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
11 июля 2023 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спецназ ВСУ пытался добраться до сбитой Storm Shadow, но секреты ракеты достанутся инженерам РФ
40
Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
6
AMD планировала использовать испарительную камеру для процессоров Zen 4
1
В «Ростехе» сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже выпускаются серийно
5
"Немного подзагорел" - в сети распространяется мем с фильмом про Пригожина, снятым Netflix
1
Военкоры назвали село в Украине, где немецкий концерн Rheinmetall строит завод по выпуску Leopard 2
8
Китайский марсоход Zhurong обнаружил, что марсианский ледниковый период закончился 400 000 лет назад
+
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
+
Bloomberg: Из-за дефицита пороха Европа не сможет изготовить обещанное количество снарядов для ВСУ
3
«Лаборатория Касперского, «НАМИ» и «ГЛОНАСС» разрабатывают облачную платформу для обеспечения кибербезопасности автомобилей
1
МО РФ рассказало о потерях техники ВСУ с момента начала наступательных действий
2
Почему видеокарты NVIDIA до 50 000р не годятся для игр в 2К, и какие альтернативы есть у геймеров
17
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
20
WPolityce: социолог Доманьский заявил об усталости поляков от украинских беженцев
+
Западные эксперты почему-то уверены, что СВО усилит позиции Китая на рынке вооружений
2
Военный эксперт рассказал, сколько ракет С-200 могло остаться у Украины
1
Сборка STALKER Unreal Engine 5 стала доступна для скачивания всем желающим
1
Владимир Путин лично встретился с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК Вагнер
+
Песков: Путин принял Пригожина и 35 командиров ЧВК «Вагнер» в Кремле, встреча длилась 3 часа
+
Эрдоган назвал условие, при котором даст согласие на вступление Швеции в НАТО
3

Популярные статьи

Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
29
"Восстание зловещих мертвецов" - неплохо, но Эш был гораздо круче
5
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
40
Простой способ скачать любое видео на youtube
19
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
27
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
14
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 3
10
Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
2
Почему в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей
8
Каковы перспективы строительства танкового завода Rheinmetall на Украине
6

Сейчас обсуждают

Сергей Кириллов
13:39
дай мне ссыль на новую, а то классное сравнение новую с 3-х летней гарантией, холоднющую и по сути вечную карту, в которой в некоторых моделях даже нет доп питания, с ужаренной в хлам, горячей Вегой с...
Народную GeForce GTX 1650 протестировали в тяжелых ААА-играх — стабильные 50+ FPS во всех проектах
JugadorGL
13:38
Модами добавят если чё )
AMD порекомендовала «железо» для Starfield — для 4K это Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 XT
Алексей абдристович
13:35
опять дальность никакая у ракет
Что такое французские ракеты "SCALP " и как они могут помочь Украине
Мишаня Александров
13:35
Ну ты же дебилоид Лижешь жопу пиндосам за отбросы с барского стола и тебе очень это нравится))Хрюкни что нибудь в ответ 🐷🐷!))
Илон Маск объяснил, почему Украина остерегается начать контрнаступление основными силами
ЮРА ОНИЩЕНКО
13:31
Худшего позора для зе ещë не было
Rolls-Royce запретит владельцам перепродавать электромобиль Spectre
Алексей Козлов
13:30
Прикольно. На ЦПУ и ГПУ давно стоят вертушки. На БП тоже. На SSD относительно недавно. Теперь вот до RAM добрались. Полный порядок.
Jonsbo представила воздушную систему охлаждения оперативной памяти NF-1
ЮРА ОНИЩЕНКО
13:29
10 штук дадут, как всегда, и будут визжать про весь мир
Что такое французские ракеты "SCALP " и как они могут помочь Украине
Мишаня Александров
13:27
Хватит Хрюкать каледин.....скоро окраина войдёт в состав России!скачи пЯточек к пшекам пока ходульки не оторвало))))!
Илон Маск объяснил, почему Украина остерегается начать контрнаступление основными силами
N1ghtwish
13:26
В АМуДе не в курсе, что с ростом разрешения, требования к CPU снижаются, а не повышаются?
AMD порекомендовала «железо» для Starfield — для 4K это Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 XT
Сисянбек-Таня-Оглы
13:26
кловун одноразовый ты бы поменьше википедию читал, уже открыли в рунете рувики ru.ruwiki.ru
Госсекретарь США заявил, что Украина останется «беззащитной» без кассетных боеприпасов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем