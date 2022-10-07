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BenQ представила портативный проектор GV11 со звуком от Trevolo

Теперь можно показывать кино на улице даже без электричества
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Компания BenQ, всемирно известный разработчик визуальных решений и устройств для цифрового образа жизни, представила сегодня интеллектуальный портативный проектор GV11, сконцентрировав опыт компании в области профессионального цвета и лидерство в области качества в идеальном персональном развлекательном устройстве.

Предлагая неограниченное удовольствие для современного образа жизни с ограниченным пространством и временем, GV11 обеспечивает свободу проекции с поворотным углом на потолок / стену / экран, портативность с питанием от аккумуляторов и удобство разнообразного контента Android TV в аудиовизуальном дизайне "все в одном".


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