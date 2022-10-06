Новые технологии требуют новых бенчмарков

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Компания UL выпустила новый функциональный тест 3DMark для усовершенствованной технологии Intel XeSS AI upscaling. Этот новый тест доступен в редакциях 3DMark Advanced и Professional. Функциональные тесты 3DMark - это специальные тесты, разработанные для выявления определенных техник, функций или возможностей. Функциональный тест Intel XeSS показывает, как XeSS влияет на производительность.

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Инструмент 3DMark Intel XeSS frame inspector помогает сравнить качество изображения с помощью интерактивного параллельного сравнения XeSS и рендеринга с родным разрешением. Посмотрите на изображения ниже, чтобы увидеть пример сравнения рендеринга с родным разрешением и XeSS в новом специализированном тесте 3DMark.

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