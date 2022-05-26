Поскольку многие старые игры навсегда "застряли" на физических дисках и совместимы только со старым и устаревшим оборудованием, эмуляторы стали незаменимы для того, чтобы люди могли играть в игры предыдущего поколения без необходимости подключать старую консоль к телевизору. Самый популярный эмулятор PlayStation 2 - PCSX2 - теперь получил значительное обновление пользовательского интерфейса.

PCSX2 - один из самых популярных и стабильных эмуляторов, поддерживающий более 98% оригинальной библиотеки PlayStation 2. Впервые выпущенный более 20 лет назад, пользовательский интерфейс PCSX2 в значительной степени ощущается как продукт начала 2000-х годов, со старыми элементами дизайна и легкой, но скучно выглядящей домашней страницей.

Когда дело доходит до эмуляции, точность и скорость игрового процесса - вот что имеет наибольшее значение. Учитывая это, программе, безусловно, не помешала бы подтяжка лица - и именно это и произошло.

Команда PCSX2 подробно описала последнее обновление в канале релизов для разработчиков. Это обновление включает в себя:





свежий и современный пользовательский интерфейс с темным режимом

настройки для каждой игры

новую и упрощенную панель конфигурации геймпада с функцией автоматического отображения

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встроенную поддержку DualShock 4 и 5 без необходимости использования DS4Windows или Steam

список игр с двумя режимами просмотра: список и сетка (в последней отображаются настраиваемые обложки игр)

встроенный автоматический апдейтер



