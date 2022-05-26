Эмулятор PS2 PCSX2 получил крупное обновление
Поскольку многие старые игры навсегда "застряли" на физических дисках и совместимы только со старым и устаревшим оборудованием, эмуляторы стали незаменимы для того, чтобы люди могли играть в игры предыдущего поколения без необходимости подключать старую консоль к телевизору. Самый популярный эмулятор PlayStation 2 - PCSX2 - теперь получил значительное обновление пользовательского интерфейса.
свежий и современный пользовательский интерфейс с темным режимом
настройки для каждой игры
новую и упрощенную панель конфигурации геймпада с функцией автоматического отображения
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встроенную поддержку DualShock 4 и 5 без необходимости использования DS4Windows или Steam
список игр с двумя режимами просмотра: список и сетка (в последней отображаются настраиваемые обложки игр)
встроенный автоматический апдейтер
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