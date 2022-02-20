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BenQ анонсировала игровой проектор 4K HDR

X3000i представляет собой 4LED DLP проектор
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BenQ анонсировала новый, причудливый проектор, и на этот раз компания предлагает его геймерам. X3000i, как называется модель, представляет собой 4LED DLP проектор, который заявляет о низкой задержке ввода. Хотя он поддерживает 4K, но только на частоте 60 Гц, у него есть два различных игровых режима 1080p, которые поддерживают либо 240 Гц с задержкой ввода 4,16 мс, либо 120 Гц с задержкой ввода 8 мс. Проектор оснащен тремя портами HDMI 2.0b, из которых третий, скрытый порт занят HDMI-ключом, добавляющим проектору "умные" функции. Это донгл QS01, который мы уже видели у BenQ, но он был обновлен до Android 10. Другие возможности подключения состоят из одного порта USB Type-A 2.0, который может выдавать 2,5 А, последовательного порта RS232, триггерного разъема DC 12 В, а также 3,5-мм аудиоразъема и оптического выхода S/PDIF. Один из доступных портов HDMI поддерживает eARC, а X3000i оснащен парой встроенных динамиков, обеспечивающих не слишком мощный аудиовыход 10 Вт.

Проектор может быть установлен на потолке, а также поставляется с парой дополнительных ножек, которые, очевидно, используются при установке проектора вверх ногами. BenQ включила в комплект поставки опцию 1,3-кратного зума, которая позволяет уменьшить расстояние для установки, и X3000i может создавать картинку с диагональю 120 дюймов на расстоянии в три метра. Имеется три различных настройки яркости, максимальная яркость составляет 3000 люмен, а коэффициент контрастности при включенном затемнении источника света составляет 500000:1, хотя BenQ не упоминает коэффициент контрастности по умолчанию. Также есть несколько различных предустановок изображения для RPG, FPS и спортивных игр. Однако это не маленький портативный проектор, поскольку его вес составляет 6,4 кг, а типичное энергопотребление - 330 Вт. Он также не дешев - 1 999 долларов США/ 1 899 евро, но если он соответствует своим обещанным характеристикам, то, по крайней мере, должен быть привлекателен для покупки.

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