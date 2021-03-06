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Возможно, вы не в курсе и не заметили тенденцию, или, если можно так сказать, новый вектор развития компьютерной техники. А именно отказ от стационарных компьютеров в пользу ноутбуков.

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Ноутбук всегда можно взять с собой в дорогу. Ноутбук не надо собирать, производитель уже все собрал на заводе, подобрал оптимальные комплектующие и гарантирует их совместную работу. Собирая же стационарный ПК, вы можете столкнуться с несовместимостью компонентов.

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Ноутбук меньше шумит, или даже абсолютно тихий при низких нагрузках, занимает меньше места, потребляет меньше электричества. Ноутбук засасывает в себя гораздо меньше пыли, так как имеет два, максимум три маленьких вентилятора, а кулера в ПК гораздо больше по размеру, и их может быть больше, чем два. Тем более, что ноутбук держат на столе, где меньше пыли, а стационарный ПК обычно держат под столом, где больше пыли. Если же поставить системный блок на стол, он отнимет много полезного пространства.

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Также сейчас ноутбук стоит дешевле ПК такой же производительности, потому что майнеры раскупили абсолютно все видеокарты, и в ближайшем будущем вы не сможете купить никакую игровую видеокарту по вменяемой цене.

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Бытует мнение, что на ноутбуке нельзя комфортно играть, мол ноутбук не потянет современные игры. Это неправда, сейчас уже доступны ноутбуки с мощной мобильной графикой GeForce RTX 30 серии, которая позволяет комфортно играть даже в разрешении 4К.

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Кто-то скажет, что если в ноутбуке сломается видеокарта, процессор или любой чип на плате, то весь ноутбук перестанет работать, а в стационарном ПК можно заменить компоненты. При правильной эксплуатации ноутбуки ломаются не чаще стационарных ПК. Если ноутбук на гарантии – его заменят, а если поломался после гарантии – починят. Сервисов по ремонту ноутбуков гораздо больше, чем сервисов по ремонту стационарных ПК.





Можно подумать, что стационарный ПК легко обновить, не меняя всю платформу целиком, но, например, политика Intel последних лет в настольном сегменте состоит в том, что для перехода на новый процессор вас заставят покупать новую материнскую плату, так что в этом плане рынок ПК перенимает идеологию платформы ноутбуков. Но также как в стационарном ПК, в ноутбуке легко можно доустановить больше оперативной памяти или более емкий накопитель. Современные ноутбуки способны принять на борт два, или даже три накопителя.





Также не маловажным является то, что любой ноутбук, даже игровой, будет потреблять меньше электричества, чем любой офисный ПК, не говоря уже об игровом ПК.





Но вернемся к тенденциям. Современное рабочее место теперь состоит из следующих компонентов: ноутбук, монитор, клавиатура, мышь. Также в комплекте опционально могут появиться наушники, микрофон, планшет, принтер. В итоге получается стильное, тихое, компактное рабочее место с двумя экранами.

Такое направление развития техники выгодно производителям, так как они производят всю периферию, а значит продают больше устройств, и соответственно получают больше денег.









Перед вами видение будущего от ASUS. На данном снимке все устройства изготовлены ASUS. Главный экран – большой монитор. Под ним расположилась внешняя игровая видеокарта. Далее идут полноразмерная механическая клавиатура и мышь. На голове наушники ASUS. Справа лежит тонкий ноутбук-трансформер, на который выводится всякая полезная информация.









Компания Alienware, люксовое подразделение Dell, тоже производит всю необходимую периферию. Ноутбук, наушники, монитор, клавиатура, мышь, все от фирмы Alienware, и все выполнено в единой гамме.





Компания MSI также производит все что нужно. Единый дизайн ноутбука, монитора, клавиатуры, мыши, наушников как бы подталкивает купить все от одного производителя.

Компании Samsung тоже есть что предложить пользователям, и, очевидно, она не хочет упускать возможность откусить кусок от пирога. Samsung предлагает своим фанатам изящное, аккуратное, компактное решение в виде ноутбука, монитора, клавиатуры и мыши. Все собственного производства.





Компания Razer, прежде занимавшаяся только периферией, поняла, что нужно предложить своим фанатам весь набор устройств. Теперь Razer выпускает не только мыши и клавиатуры, но и наушники, ноутбуки и мониторы. Как и MSI, Razer настаивает, что надо брать у нее два монитора.

Дизайнеры из IKEA оперативно смекнули куда ветер дует. Они поняли из каких компонентов будет состоять рабочее пространство в ближайшем будущем, быстро подсуетились и сделали новую модель стола. Как видно в новой концепции нет места для пока еще обычных системных блоков, есть только ноутбук, монитор, клавиатура, мышь. Также еще добавили планшет и наушники на собственном держателе.

Итак, благодаря данной информации вы теперь знаете, куда будет двигаться массовая компьютерная индустрия. Вы можете взвесить все за и против и решить для себя, согласны ли вы с такой концепцией, или же хотите придерживаться консервативного дизайна с большим прямоугольным системным блоком.







