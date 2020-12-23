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Собираем новый игровой ПК к Новому Году за 30000 рублей

Собираем игровой ПК из новых комплектующих с дискретной видеокартой, SSD, двумя планками памяти и БП с сертификатом 80 Plus. И все это за 30000 рублей.
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Сегодня мы будем собирать игровой системный блок из новых комплектующих, с SSD и с дискретной видеокартой всего за 30000 рублей. В свете последних выплат на детей, такой компьютер может получить в подарок семья с шестью детьми. Да и семьи с меньшим числом детей смогут позволить себе такой компьютер. Нет смысла переплачивать за ненужные функции и маркетинговые уловки. Но большинство семей может и хотели бы переплатить, но не имеют такой возможности, поэтому ориентируются на низкобюджетные сборки.

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Подберем платформы на базе процессоров Intel и AMD. Памяти будет две планки, чтобы организовать двухканальный режим работы. Видеокарта в игровом системном блоке должна быть обязательно дискретная. Да, встроенная графика современных процессоров неплоха, особенно в сравнении с видеокартами десятилетней давности, но все-таки пропасть между современной бюджетной видеокартой и встроенной просто огромная.

Будем ориентироваться по актуальным ценам магазина РЕГАРД, у него есть доставка по всей России, так что вы сможете заказать себе все комплектующие в ваш город.

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Начнем сборку системного блока с корпуса. Тут мы деньгами росить не будем и выберем самый дешевый, любой. Например, ACCORD A-305B Black. Этот корпус поставляется без блока питания, что хорошо, так как мы выберем хороший блок отдельно. Типоразмер корпуса – midi Tower. Внутри поместятся материнская плата формата mATX или ATX. Вес корпуса 4 кг.


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Для платформы Intel выберем материнскую плату ASRock H310CM-DVS. Это плата формата mATX под Socket 1151 v2. Имеет два слота оперативной памяти. На плате имеются видеовыходы VGA и DVI, ими можно будет воспользоваться, если вдруг сломается видеокарта.

Для платформы AMD возьмем материнскую плату Gigabyte GA-A320M-H. Она стоит чуть дешевле, чем плата для Intel, но при этом имеет слот M.2, что пригодится для возможного апгрейда.

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Посмотрим, какие можно взять процессоры. У Intel возьмем Celeron G4930. Это процессор под Socket 1151, имеющий два ядра и два потока. Этот процессор был выбран как самый дешевый из всех возможных. Тем не менее, его производительности хватит для всех игр.

У AMD возьмем процессор AMD Athlon 200GE OEM. Это процессор под Socket AM4, с двумя ядрами и четырьмя потоками. За счет многопоточности он чуть быстрее, чем Celeron на 30-40%. И снова мы выбрали его как самый дешевый процессор, и снова его производительности хватит, ведь для игр главное – видеокарта.

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В качестве охладителя процессора возьмем что-то дешевое, например PCcooler Q120 V2. Этот кулер имеет крепления под любую платформу. Производитель заявляет рассеиваемую мощность в 65 Вт, и этого вполне хватит, чтобы охладить любой из выбранных нами процессоров.

Оперативной памяти нужно брать две планки, чтобы задействовать двухканальный режим работы. Две планки по 8 гигабайт слишком дорого, поэтому возьмем две планки по 4 гигабайта. Причем возьмем сразу комплект из двух планок 8Gb DDR4 2133MHz Patriot (PSD48G2133K) (2x4Gb KIT), потому что так получается дешевле, чем можно купить две самые дешевые планки по отдельности.

Теперь пора выбрать накопитель для системы. Брать обычный жесткий диск нет смысла – очень медленный и слишком дорого. Минимальная цена за 500 гигабайтный диск составит более 3000 рублей. Поэтому мы возьмем недорогой SSD 256Gb Patriot P210. Его скорость чтения составляет 500 Мб/сек, а записи 400 Мб/сек. Это недостижимые характеристики для жестких дисков. Производитель дает гарантию на диск 3 года.

Блок питания возьмем 450W DeepCool (DN450). Это добротный блок питания мощностью 450 Вт, и его хватит для питания всех наших устройств. Блок имеет активный PFC и сертификат КПД 80 PLUS. Гарантия от производителя.

И вот мы подошли к выбору видеокарты. Оптимально нам подходит видеокарта nVidia GeForce GTX1650 KFA2 Prodigy 4Gb. Эта видеокарта продается примерно по одной цене с GeForce 1050Ti, но мощнее и быстрее ее по всем параметрам, и опережает ее в играх в среднем на 20%. Кроме того эта видеокарта имеет память GDDR6, а еще бывают видеокарты 1650 с памятью GDDR5. Они чуть медленнее.

Вот сравнительный тест видеокарт, по которому видно, что у GTX1650 достаточно хороший игровой потенциал.





В итоге мы собрали игровой системный блок всего за 30000 рублей. Блок на платформе Intel получился чуть дороже, и чуть медленнее из-за более слабого процессора, так что разумнее всего в таком бюджете делать сборку на AMD. Как вы можете убедиться, имея на руках всего 30000 рублей можно получить доступ в мир современных компьютерных игр.



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