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Для тех, кто пропустил - первая, вторая, третья часть





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Приветствую читателей сайта. Сегодня я продолжаю обзор по самым необычным и диковинным видеокартам. Сегодня вы увидите видеокарты с сетевой картой, необычным охлаждением, с двусторонним обдувом и многие другие.

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PowerColor Sniper HD 5770 + Killer NIC

Данная видеокарта необычна тем, что рядом с видеовыходами у нее распаян сетевой контроллер. Так что это гибрид видеокарты и сетевой карты. Таким образом инженеры пытались снизить сетевые задержки, но идея не прижилась.

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Radeon HD 3850 AGP

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Данная видеокарта необычна тем, что это топовая видеокарта для своего времени и при этом со старым интерфейсом AGP. Так что эта видеокарта является самой мощной из всех возможных для шины AGP.

S3 Chrome S27

Эта видеокарта в 2004 году пыталась конкурировать в среднем ценовом сегменте, но баги в драйверах не позволили этой карте стать популярной.

S3 Graphics Chrome 540 GTX

Очередная попытка компании S3 захватить рынок видеокарт в 2009 году. И снова карта провалилась из-за бесконечных ошибок в драйверах.

Sapphire Atlantis RADEON 9800 PRO MAXX

Эта необычная видеокарта на AGP шине имела два видеочипа 9800 PRO на борту, и составляла серьезную конкуренцию видеокартам NVIDIA.

Sapphire Toxic Radeon X1900XTX и X1950XTX

Карта необычна системой водяного охлаждения. На момент выхода в 2006 году это была настоящая диковинка.

Sparkle Calibre 560Ti

Видеокарта имеет необычную систему охлаждения. Угол наклона вентиляторов можно менять вручную.

Sparkle GeForce GTX 570 One

Видеокарта необычна своим исполнением. Очень горячий чип GTX570 упаковали в однослотовую конфигурацию.

XGI Volari Duo V8 Ultra

Это двухчиповая видеокарта планировала потеснить ATI и NVIDIA в начале 2000-х годов. Карта страдала от перегрева, драйвера были полны ошибок. По производительности видеокарта была хуже за ту же цену, чем продукция конкурентов.

Zotac GeForce GTX 1080 Ti PGF

Видеокарта выделяется своей необычной подсветкой, подсвечена как передняя сторона, так и боковая, и задняя стороны.

Zotac GeForce GTX 960 Extreme 3D Storm

Видеокарта имеет необычную систему охлаждения. Три больших вентилятора обдувают плату с нижней стороны, а на верхней стороне разместились еще два 40-мм вентилятора. Странно видеть такую мощную систему охлаждения на чипе среднего уровня GTX960.

Zotac GT 610 PCI

Видеокарта с интерфейсом PCI и относительно мощным чипом GT610. Этот чип мощный именно для этого интерфейса, так как загрузить работой данную видеокарту на полную мощность через интерфейс PCI просто невозможно.

ZOTAC ION-GPU-A-E

Данная видеокарта необычна во всем. Во-первых, интерфейс PCI-E x1. Во-вторых, был использован чип GT218, который предназначался только для ноутбуков. Тепловыделение этого чипа составляет всего 18 Вт, так что наличие вентилятора не понятно.

На этом пока все. Пишите в комментариях, какие странные видеокарты вы знаете.