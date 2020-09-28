Необычные видеокарты - с диковинными радиаторами, разночиповые, со съемными вентиляторами и другие
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Для тех, кто пропустил - первая часть
Приветствую читателей сайта. Сегодня я продолжаю обзор по самым необычным и диковинным видеокартам когда-либо произведенным в мире. Уверен, многие вам будут неизвестны.
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COLORFUL GeForce GTX 770 2GB iGame Ares Top
Видеокарта имеет необычную систему охлаждения. На плате размещены три вентилятора. И еще перед ними вынесен радиатор с тепловыми трубками, который отвечал за охлаждение цепей питания.
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Colorful iGame GeForce GTX 670
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Данная видеокарта имеет необычную систему охлаждения, как будто инженерам не хватило теплоемкости основного радиатора, и они решили нарастить с боку такой радиатор-отросток. Еще на видеокарте есть кнопка TURBO, при нажатии на которую происходит легкий разгон видеокарты с 915 до 967 МГц.
Colorful iGame GTX 1080 Ti Kudan
Видеокарта выделяется своей монструозной системой охлаждения. Помимо трех больших вентиляторов, размещенных на самой плате, можно еще подключить систему жидкостного охлаждения.
Colorgraphic Xentera Radeon GT4 128MB
Видеокарта основана на чипе Radeon 9000 и использует разъем PCI-E x4. В качестве видеовыходов используются четыре DisplayPort.
EVGA GeForce GT 710 2GB
Данная видеокарта имеет очень странное и редкое исполнение, а именно она рассчитана на слот PCI-E x4.
EVGA GeForce GTX 1080 Ti Kingpin Edition
Эта видеокарта необычна тем, что имеет полностью медный радиатор, причем медь не покрыта никелем, как это обычно бывает.
EVGA GeForce GTX 275 CO-OP PhysX Edition
Это двухчиповая видеокарта, но чипы у нее были разные. GTX 275 и GTS 250. Старший чип использовался для графики, а второй, более слабый, должен был заниматься обсчетом физики PhysX. Поскольку игр с поддержкой данной технологии было не много, популярности эта карта не снискала.
EVGA GTX 780Ti KingPin
Карта имеет необычный полупрозрачный кожух, а также мощную подсистему питания. Для питания платы нужно подключить два разъема 8-пин и один 6-пин.
Gainward GeForce GTX 750 на ядре GM206
Эта видеокарта необычно тем, что все видеокарты GTX 750 использовали чип GM107, на этой видеокарте использован чип GM206, который использовался в более новых видеокарта GTX 950. Инженеры попытались урезать новый чип до параметров GTX 750, но все равно эта видеокарта была быстрее обычных GTX 750.
Galaxy Dual-Core GTS 250
Видеокарта с двумя чипами GTS 250. Необычно было реализовано охлаждение. Вентиляторы размещались на отдельной плате, которую надо было установить в следующий слот материнской платы.
Galaxy GTX 680
Это топовая видеокарта своего времени на горячем чипе GTX 680. Необычно в ней то, что она использует только один слот, тогда как все остальные конкуренты использовали 2-3 слота.
GeForce FX 5800 Ultra
Это видеокарта в референсном исполнении от NVIDIA. В те времена компания сама не изготавливала видеокарты. Но в этом случае решила сделать все самостоятельно. Очень необычно выполнена система охлаждения. Видеокарта является очень редкой и высоко ценится у коллекционеров.
GIGABYTE 3D1
Самостоятельная попытка компании Gigabyte совместить на одной плате два видеочипа 6600GT. К сожалению, данная видеокарта работала только в одной материнской плате того же производителя.
На этом пока все, впереди будут еще необычные видеокарты. Пишите в комментариях, какие странные видеокарты вы знаете.
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