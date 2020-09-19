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Собирая различные компоненты компьютера нужно уделить особое внимание выбору монитора. Ведь именно через монитор пользователь ПК получает всю информацию, именно через него человек может взаимодействовать с компьютером. Человек не может работать на компьютере без монитора. Речь не идет о серверах, где один монитор на множество серверов, там каждый сервер не нуждается в своем мониторе, сервера работают без участия человека большую часть времени. А для дома, для офисной работы монитор важен и абсолютно необходим.

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Сегодня мы подберем лучшие мониторы, которые есть в продаже под разные бюджеты, на разный кошелек.

В бюджете до 10000 рублей мы можем рассчитывать на диагональ 24 дюйма и разрешение FullHD. Лучшим выбором станет монитор Philips 24" 243V7QDAB.

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Данный монитор имеет диагональ 24 дюйма, матрицу IPS, которая обладает самой лучшей цветопередачей и углами обзора 178° по горизонтали и вертикали. Разрешение 1920x1080 (Full HD), время отклика 5 мс, яркость 250 кд/м2, разъемы на задней панели VGA, DVI, HDMI. Частота развертки 60 Гц.

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В бюджете до 20000 рублей лучшим выбором станет монитор Acer 24" VG242YPbmiipx Nitro.

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Данный монитор имеет диагональ 23.8 дюйма. Тип матрицы IPS, разрешение 1920x1080 (Full HD). Время отклика составляет всего лишь 1 мс. При этом частота обновления экрана составляет 144 Гц, что обеспечит плавность геймплея во всех играх. Есть поддержка технологий AMD FreeSync, nVidia G-Sync, что обеспечит синхронизацию частоты экрана и видеокарты, для исключения разрывов изображения. Яркость составляет 400 кд/м2, углы обзора 178°/178°, разъемы на задней панели 2xHDMI, DisplayPort.

В бюджете до 30000 рублей лучшим выбором станет Viewsonic 27" VX2758-2KP-MHD.

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Этот монитор уже имеет диагональ 27, что позволит разместить на экране больше элементов. Тип матрицы также с качественной цветопередачей IPS. Разрешение экрана будет уже значительно больше - 2560x1440 (Quad HD), поэтому в играх будут лучше заметны мелкие детали. Время отклика составляет приличные 3 мс, частота обновления экрана составляет 144 Гц. Из технологий синхронизации есть только AMD FreeSync. Яркость составляет 350 кд/м2, углы обзора 178°/178°, разъемы на задней панели 2xHDMI и DisplayPort.

В бюджете до 40000 рублей лучшим выбором будет Iiyama 43" ProLite X4372UHSU-B1

Монитор обладает гигантской диагональю в 42.5 дюйма. Не стоит пугаться такого размера, после того, как вы поработаете за таким большим монитором, вы уже однозначно не захотите добровольно работать за монитором с меньшей диагональю. Разрешение экрана 3840x2160 (4K UHD. Все современные программы имеют опции масштабирования, если текст вам покажется слишком мелким. Монитор имеет матрицу с качественной цветопередачей IPS. На рабочем столе мало места не бывает. Хороший диапазон яркости подсветки, ночью на минимальной комфортно. Есть фильтр синего света. Монитор для динамичных шутеров не очень подходит ввиду 60гц при 4к, но это не критично при прочих достоинствах.

По отзывам покупателей, если монитор мерцает – необходимо сбросить настройки до заводских через меню монитора, и проблема исчезнет.

Дальнейшее увеличение бюджета на небольшую сумму не позволит сделать качественный рывок в характеристиках монитора, различия будут в минимальных функциях и дизайне. Тут мы сталкиваемся уже с технологическими ограничениями современной отрасли мониторостроения, и для качественного рывка придется выложить более 150000 рублей. Единственным выбором сегодня будет монитор ASUS 43" PG43UQ ROG Swift

Как и у предыдущего монитора у этого совпадают диагональ, разрешение, углы обзора. Тип матрицы VA обладает чуть худшей цветопередачей, но не критично. Огромная яркость 1000 кд/м2. Есть поддержка расширенного динамического диапазона изображения HDR10. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, именно за эту частоту при таком огромном разрешении приходится платить. Есть поддержка технологии переменной частоты обновления nVidia G-Sync.

На этом все, надеюсь, каждый читатель сможет определиться с выбором монитора по своему карману.