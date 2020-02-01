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Все хотят играть в игры, но не у всех есть много денег. В этой статье мы соберем компьютер из новых комплектующих в магазине, который потянет все современные игры в разрешении 720р и ценой всего лишь 13000 рублей, что почти равняется МРОТ и даже меньше средней пенсии по стране. Цены будем смотреть в магазине Регард, который может доставить покупку в любую точку России.

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В основе нашей сборки будет недорогой (всего 3380 рублей), но достаточно мощный процессор AMD Athlon 200GE в боксовом исполнении, то есть сразу в комплекте с кулером, так что отдельной статьи расходов на охлаждение не будет. Процессор имеет 2 ядра и 4 потока, тепловыделение 35 Вт, поддержку двухканальной памяти DDR 4 2666 МГц. Графическая подсистема состоит из чипа Radeon Vega 3, работающего на частоте 1 ГГц и имеющего 192 потоковых процессора.

У этого процессора нет конкурентов, он обходит во всех играх процессор Intel Pentium G4560 с видеоядром HD 610, но при этом Pentium стоит почти вдвое дороже – 5730 рублей без кулера, для нашей сборки это запредельная цена. Спасибо Intel, но нет.

В CS:GO в разрешении 720р в среднем выдаёт 71 кадр на ультра настройках. Да и во всех популярных сетевых играх данный процессор выдает приемлемый фреймрейт.



Купить процессор

Для нашей сборки подойдет материнская плата ASUS PRIME A320M-K за скромные 3460 рублей. Это решение от именитого производителя, так что можно быть уверенным в качестве и стабильности работы всей системы. На плате имеется два слота оперативной памяти, что позволить задействовать двухканальный режим работы памяти. Также эта материнская плата имеет поддержку старшего 16-ядерного процессора Ryzen 9 3950X, так что в будущем можно будет, например, обновиться на такой процессор с рук за недорого. Материнская плата позволяет установить до 32 Гб оперативной памяти, так что, если в будущем удастся найти две планки по 16 Гб, можно будет легко обновить систему.

Купить материнскую плату

Память выберем хорошую и недорогую - 4Gb DDR4 2666MHz Samsung. Две планки обойдутся ровно в 2500 рублей. Нужно брать именно две планки, иначе скорость обмена данными с памятью будет ниже в случае использования лишь одной планки.

Купить память

Под операционную систему и игры возьмем твердотельный накопитель Apacer AS350 PANTHER объемом 256 Гб всего за 2140 рублей. Брать в сборку жесткий диск нельзя по нескольким причинам. Во-первых, это дорого, самый дешевый новый жесткий диск объемом 500 Гб обойдется в 2580 рублей. Во-вторых, скорости чтения и записи у всех жестких, а в особенности у дешевых остались в каменном веке. Просто посмотрите на сравнение скоростей HDD и SSD. В тесте 4KiB Q1T1 - рандомная запись файла сегментами по 4Кб в режиме однопоточности – SSD читает быстрее в 157 раз, а записывает в 121 раз быстрее, чем жесткий диск. Поэтому, когда вы будете читать у очередного сборщика, что он добавил в сборку жесткий диск, это будет четким признаком плохой сборки.

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И остался последний компонент - корпус Exegate BAA-103 350W Black по цене 1460 рублей. В корпусе уже с завода установлен блок питания мощностью 350 Вт, так что отдельно его покупать не потребуется. Кроме того такой мощности будет вполне достаточно для нашей сборки.В итоге мы имеем достаточно быструю систему, позволяющую играть в новинки игр на минимальных настройках и в старые шедевры на максимальных настройках, и все это по цене 12940 рублей, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2020 года составляет 12130 рублей, а средняя пенсия составляет 15000 рублей, так что данную сборку смогут себе позволить и любой рабочий, и любой пенсионер, и уж тем более такая сборка будет по карману обычному школьнику, сэкономившему на обедах.