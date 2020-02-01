Собираем новый игровой ПК за МРОТ или среднюю пенсию в январе 2020 года
Все хотят играть в игры, но не у всех есть много денег. В этой статье мы соберем компьютер из новых комплектующих в магазине, который потянет все современные игры в разрешении 720р и ценой всего лишь 13000 рублей, что почти равняется МРОТ и даже меньше средней пенсии по стране. Цены будем смотреть в магазине Регард, который может доставить покупку в любую точку России.
рекламаВ основе нашей сборки будет недорогой (всего 3380 рублей), но достаточно мощный процессор AMD Athlon 200GE в боксовом исполнении, то есть сразу в комплекте с кулером, так что отдельной статьи расходов на охлаждение не будет. Процессор имеет 2 ядра и 4 потока, тепловыделение 35 Вт, поддержку двухканальной памяти DDR 4 2666 МГц. Графическая подсистема состоит из чипа Radeon Vega 3, работающего на частоте 1 ГГц и имеющего 192 потоковых процессора.
У этого процессора нет конкурентов, он обходит во всех играх процессор Intel Pentium G4560 с видеоядром HD 610, но при этом Pentium стоит почти вдвое дороже – 5730 рублей без кулера, для нашей сборки это запредельная цена. Спасибо Intel, но нет.
В CS:GO в разрешении 720р в среднем выдаёт 71 кадр на ультра настройках. Да и во всех популярных сетевых играх данный процессор выдает приемлемый фреймрейт.
Купить процессор
Для нашей сборки подойдет материнская плата ASUS PRIME A320M-K за скромные 3460 рублей. Это решение от именитого производителя, так что можно быть уверенным в качестве и стабильности работы всей системы. На плате имеется два слота оперативной памяти, что позволить задействовать двухканальный режим работы памяти. Также эта материнская плата имеет поддержку старшего 16-ядерного процессора Ryzen 9 3950X, так что в будущем можно будет, например, обновиться на такой процессор с рук за недорого. Материнская плата позволяет установить до 32 Гб оперативной памяти, так что, если в будущем удастся найти две планки по 16 Гб, можно будет легко обновить систему.
Купить материнскую плату
Память выберем хорошую и недорогую - 4Gb DDR4 2666MHz Samsung. Две планки обойдутся ровно в 2500 рублей. Нужно брать именно две планки, иначе скорость обмена данными с памятью будет ниже в случае использования лишь одной планки.
Купить память
Под операционную систему и игры возьмем твердотельный накопитель Apacer AS350 PANTHER объемом 256 Гб всего за 2140 рублей. Брать в сборку жесткий диск нельзя по нескольким причинам. Во-первых, это дорого, самый дешевый новый жесткий диск объемом 500 Гб обойдется в 2580 рублей. Во-вторых, скорости чтения и записи у всех жестких, а в особенности у дешевых остались в каменном веке. Просто посмотрите на сравнение скоростей HDD и SSD. В тесте 4KiB Q1T1 - рандомная запись файла сегментами по 4Кб в режиме однопоточности – SSD читает быстрее в 157 раз, а записывает в 121 раз быстрее, чем жесткий диск. Поэтому, когда вы будете читать у очередного сборщика, что он добавил в сборку жесткий диск, это будет четким признаком плохой сборки.
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Купить накопитель
И остался последний компонент - корпус Exegate BAA-103 350W Black по цене 1460 рублей. В корпусе уже с завода установлен блок питания мощностью 350 Вт, так что отдельно его покупать не потребуется. Кроме того такой мощности будет вполне достаточно для нашей сборки.
Купить корпус
В итоге мы имеем достаточно быструю систему, позволяющую играть в новинки игр на минимальных настройках и в старые шедевры на максимальных настройках, и все это по цене 12940 рублей, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2020 года составляет 12130 рублей, а средняя пенсия составляет 15000 рублей, так что данную сборку смогут себе позволить и любой рабочий, и любой пенсионер, и уж тем более такая сборка будет по карману обычному школьнику, сэкономившему на обедах.
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