Специалисты iFixit опубликовали разборку нового ноутбука Framework Laptop 12, в ходе которой подтвердили его высокую ремонтопригодность. По их оценке, устройство получило идеальный показатель — 10 из 10, что делает его одним из самых удобных для самостоятельного ремонта лэптопов на рынке.

Ноутбук выпускается по цене от $549, что делает его более доступным вариантом по сравнению с версией Laptop 13. В базовой комплектации он оснащён процессором Intel Core i3-1315U, что не делает его мощным гаджетом, но достаточно для повседневной работы и учебы. Устройство выполнено в виде конвертируемого лэптопа с сенсорным экраном и 360-градусной петлёй, что расширяет способы использования устройства.

Особенностью стало использование зажимов вместо гибких кабелей для соединения клавиатуры и материнской платы. Это упрощает замену деталей и снижает риск повреждения проводов при демонтаже. Пользователь может самостоятельно заменить трекпад, клавиатуру, аккумулятор, оперативную память и накопитель M.2 2230, а также обновить материнскую плату и, соответственно, процессор.

Каждый внутренний элемент имеет QR-код, который ведёт к инструкции по замене. Внутри корпуса предусмотрены запасные винты, что помогает избежать потери мелких деталей во время ремонта. Также нет склеенных частей: например, дисплей прикреплён механически, что облегчает его замену при поломке.

Для тех, кто ценит возможность модернизировать устройство без помощи сервисных центров, Framework Laptop 12 стал важным шагом вперёд. Остаётся ждать отзывов от владельцев, чтобы понять, как именно он себя покажет в долгосрочной перспективе. Но одно ясно уже сейчас: компания снова предлагает решение, где пользователь остаётся хозяином своего устройства, а не заложником сложного дизайна.