Блокнот в Windows 11 научился работать с Markdown. В свежем обновлении для инсайдеров (версия 11.2504.50.0) появились два режима просмотра: с отображением разметки и готового форматирования.

Это не превратит Блокнот в Word, но позволит быстрее оформлять заметки, README-файлы или базовую документацию. В сочетании с недавно добавленным Copilot'ом (который проверяет орфографию и синтаксис) Блокнот постепенно эволюционирует из примитивного редактора в удобный инструмент для повседневных задач. Пока функция доступна только в Canary и Dev-сборках Windows 11.