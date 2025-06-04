Microsoft добавила поддержку Markdown в Блокнот Windows 11
Блокнот в Windows 11 научился работать с Markdown. В свежем обновлении для инсайдеров (версия 11.2504.50.0) появились два режима просмотра: с отображением разметки и готового форматирования.
Это не превратит Блокнот в Word, но позволит быстрее оформлять заметки, README-файлы или базовую документацию. В сочетании с недавно добавленным Copilot'ом (который проверяет орфографию и синтаксис) Блокнот постепенно эволюционирует из примитивного редактора в удобный инструмент для повседневных задач. Пока функция доступна только в Canary и Dev-сборках Windows 11.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила