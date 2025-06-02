Незадолго до анонса линейки складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 на мероприятии Galaxy Unpacked 2025 появилась информация, которая может разочаровать пользователей в США. Согласно утечке с портала SamMobile, Galaxy Z Flip 7 будет оснащён процессором Exynos 2500 по всему миру — включая американский рынок.

Ранее считалось, что для США будет использоваться Snapdragon 8 Elite, как это было в предыдущих поколениях. Однако новые данные указывают на то, что Samsung решила отказаться от этой практики. Причиной такого выбора может быть опасение перегрева Snapdragon 8 Elite в тонком корпусе складного телефона.

Для пользователей в США такой поворот событий может стать неприятным сюрпризом. Традиционно именно Snapdragon-версии устройств получали лучшую оптимизацию и энергоэффективность, особенно в сравнении с Exynos.

Если эта информация подтвердится, Galaxy Z Flip 7 станет первой флагманской моделью Samsung за последние годы, использующей Exynos в США. Это может изменить восприятие бренда, но также вызовет вопросы касательно терморегуляции, производительности и долговечности аккумулятора.