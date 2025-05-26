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Colorful представила на Computex 2025 видеокарту RTX 5080, СЖО и блок питания на 3200 Вт

Новинки бренда включают тематические GPU, BTF-платформу и мощные сборки с поддержкой новейших стандартов питания и памяти
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На стенде Colorful в рамках Computex 2025 можно было увидеть сразу несколько интересных решений. Среди самых заметных — RTX 5080 DOOM Edition, специальная версия видеокарты, созданная в честь игры DOOM: The Dark Ages. Это не просто стикер с надписью или наклейка на радиатор — полноценный дизайн с акриловым кожухом зелёного цвета, матовой текстурой и выгравированным логотипом Slayer. Три вентилятора, три слота, полная задняя пластина с круглым отверстием для лучшего потока воздуха — всё это говорит о том, что компания делает ставку на стиль и производительность.

Карта использует один 16-пиновый разъём, а значит, потребление энергии будет высоким. При этом модель позиционируется как лимитированная, так что ждать массовых цен не стоит. Скорее всего, она будет дороже обычной RTX 5080, особенно если сравнивать с предыдущими коллаборациями, например, с Palit GameRock Diamond Edition или ASUS ROG Strix SCAR, где тоже выпускали тематические версии. Только теперь это уже не просто RGB и покрытие, а целый энтузиастский проект.

Ещё один важный продукт — BTF-экосистема, которая начинает развиваться дальше. Центральное место здесь занял iGame Ultra RTX 5070 Ti, который работает через модульные BTF-разъёмы: один переходник BTF-to-16-pin, другой — BTF-to-BTF. Оба рассчитаны на до 600 Вт, что позволяет использовать их в топовых сборках без лишних проводов. Также добавили угловые кабели, чтобы упростить установку и избежать перегибов внутри корпуса. Это шаг вперёд по сравнению с классическими ATX решениями, которые часто вызывают проблемы при обслуживании.

Также показали материнскую плату и блок питания с BTF-разъёмами, где вместо привычного 24-пинового коннектора используется новая система подключения, совместимая с iGame Ultra и другими BTF-устройствами. Пока это больше для рынка DIY, но уже есть предзаказы на готовые системы, особенно в Азии. То есть, не просто демонстрация, а попытка запустить всё это в продажу, пусть и ограниченными партиями.

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Особое внимание заслуживает БП на 3200W, выполненный по стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1. У него восемь 16-пиновых разъёмов, сертификация Titanium, и он предназначен для тех, кто собирает систему с несколькими GPU.

Ещё одна интересная деталь — Neptune AIO-система с RTX 5090, DDR5 памятью и водоблоками внутри. Карта выполнена в алюминиевом корпусе с синей подсветкой и радиатором на 360 мм, плюс модули памяти тоже получили жидкостное охлаждение, что редкость для DDR5.

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