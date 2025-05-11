Покупатели физического издания DOOM The Dark Ages столкнутся с необходимостью скачивать весь объем данных

По данным польского издания PPE, обладатели ранних копий DOOM The Dark Ages для PlayStation 5 обнаружили любопытную особенность. На упаковке игры указано, что для запуска потребуется обязательное подключение к интернету. Причина в том, что игровой диск содержит лишь 400 МБ данных, что вынуждает пользователей загружать основной контент из сети.

Ситуацию усугубляет отсутствие четких разъяснений от издателя Bethesda за неделю до релиза. Фактически, физический носитель выполняет лишь функцию лицензии, активирующей цифровую загрузку. Такое решение вызвало вопросы у игроков, ожидавших традиционного формата с данными на диске.

Новая часть культовой серии обещает расширить демоноубийственный геймплей свежими механиками, превзойдя две предыдущие игры. Журналисты уже готовят подробный обзор проекта, а пока можно ознакомиться с предварительными впечатлениями от игры.

Ситуация с обязательной загрузкой продолжает тренд последних лет, когда физические копии постепенно теряют свое первоначальное назначение. Покупателям стоит учитывать этот нюанс при выборе формата приобретения игры.