Компания Google выпустила очередной эпизод в рамках рекламной кампании #BestPhonesForever на своём официальном YouTube-канале. На этот раз в центре внимания — дружеская перепалка между смартфоном Pixel и iPhone, где первый упрекает второго в запуске функций, которые ранее уже были реализованы в устройствах Google. Видео построено как подкаст, в котором обсуждаются последние тенденции в мире мобильных технологий.

В ролике Pixel прямо намекает на слухи о новом дизайне iPhone 17, включая вероятное появление горизонтальной камеральной полосы, которая давно используется в линейке Pixel. iPhone отвечает с долей юмора, признавая, что действительно «странно» использовать такой подход спустя годы после его появления в Pixel. Также обсуждаются такие особенности, как Night Mode (ранее представленная как Night Sight у Google), возможность удаления объектов (Magic Eraser у Pixel и Clean Up у Apple), а также виджеты — функция, доступная Android с первых версий.





Хотя всё это изложено в шутливой форме, она отражает реальные тенденции рынка, где компании заимствуют идеи друг у друга. Такой обмен технологиями и дизайнерскими решениями способствует развитию отрасли и улучшению пользовательского опыта. Пользователи же получают более продуманные и проверенные временем инструменты, вне зависимости от платформы.



