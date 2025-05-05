Аналитики предупреждают о рисках для NVIDIA на фоне торговых ограничений и снижения инвестиций в инфраструктуру

Финансовая компания Piper Sandler опубликовала анализ, в котором рассматривается возможное влияние замедления инвестиций в инфраструктуру для искусственного интеллекта и ухудшения отношений между США и Китаем на доходы компании NVIDIA. По оценке аналитика Харша Кумара, в худшем случае, выручка от направления центров обработки данных может снизиться на $9.8 млрд в год - это около 6.45% от текущего объёма продаж в этом сегменте.

Такое падение эквивалентно потере примерно $0.40 на акцию. Исходя из этого, эксперт установил минимальную целевую стоимость бумаг NVIDIA на уровне $76.25 при мультипле 25x. В то же время в лучшем сценарии, где рынок ИИ продолжает расти без серьёзных препятствий, цена акции может достичь $126.75. На данный момент она находится чуть ниже отметки $114.

Особое внимание уделяется китайскому рынку. В начале мая стало известно, что администрация Трампа ввела бессрочные требования к лицензированию на экспорт чипа H20, разработанного специально под нужды Китая. В связи с этим NVIDIA заявила о возможных расходах до $5.5 млрд в первом квартале 2026 финансового года, связанных с запасами и обязательствами по поставкам.

Отдельный анализ от TechInsights показывает, как торговые пошлины могут повлиять на всю полупроводниковую отрасль. При условии умеренных тарифов в размере 10%, прогнозируемый объём рынка к 2026 году составит $844 млрд. Однако если напряжённость между США и Китаем сохранится и пошлины останутся выше 100%, объём рынка может сократиться до $557 млрд, что на 34% меньше базового сценария.





