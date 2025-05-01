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ddr22
Apple планирует оснастить всю линейку iPhone 17 оперативной памятью 12 ГБ
Новыe iPhone 17 получат увеличенный объём ОЗУ и разные чипы в зависимости от модели.

Все модели iPhone 17 могут быть оснащены 12 ГБ оперативной памяти. Ранее ходили сведения, что из-за дефицита компонентов базовая версия может получить всего 8 ГБ, однако источник Digital Chat Station опровергает эту информацию. По его данным, Apple намерена обеспечить рост памяти для всей линейки, что должно положительно повлиять на производительность, особенно при работе с ИИ-функциями.

В то же время сообщается, что топовые iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат обновлённый процессор A19 Pro, который будет выпускаться по третьему поколению 3нм техпроцесса TSMC. Базовые модели — iPhone 17 и iPhone 17 Air — могут использовать менее мощную, но более экономичную версию этого чипа без индекса Pro. Подобное разделение уже практиковалось ранее, когда старшие устройства получали особенности архитектуры, недоступные в младших моделях.

Одним из решений для улучшения теплового контроля станет внедрение испарительной камеры в дорогих моделях. Такой подход поможет стабильно охлаждать как сам чип, так и оперативную память, что важно для поддержания высокой производительности при длительных нагрузках. Точные данные станут известны к маю, когда компания примет окончательные решения по линейке iPhone 17.

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