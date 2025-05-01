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ddr22
XConn Technologies показала систему динамического распределения памяти на базе решений AMD
На конференции CXL DevCon 2025 представлена новая архитектура управления памятью для центров обработки данных

Компания XConn Technologies провела демонстрацию технологии динамического управления памятью на основе интерфейса Compute Express Link (CXL) в рамках мероприятия CXL DevCon 2025. Это событие состоялось 29–30 апреля в отеле Santa Clara Marriott и стало площадкой для презентации инновационных подходов к организации вычислительных систем.

Главной целью демонстрации стало показать, как можно объединять и распределять оперативную память между различными компонентами системы по запросу. Такой подход позволяет избежать избыточного резервирования ресурсов, повысить производительность и снизить общую стоимость владения оборудованием. В качестве основы была использована совместная разработка с AMD, включающая процессоры EPYC пятого поколения и коммутатор Apollo CXL от XConn.

Эта технология особенно актуальна для облачных платформ, задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, где гибкость управления ресурсами играет ключевую роль. Коммутатор Apollo CXL поддерживает стандарты CXL 2.0 и PCIe 5.0 в одном чипе, что обеспечивает масштабируемое расширение памяти до уровня терабайтов при задержках, близких к локальной оперативной памяти.

Среди ключевых преимуществ, представленных на мероприятии: возможность объединения памяти в единый пул, доступный всем узлам системы, низкая задержка при когерентном доступе и поддержка требовательных нагрузок, таких как кэширование в задачах AI-выводов, работа с in-memory базами данных и виртуализация.


Демонстрационный стенд компании позволял посетителям ознакомиться с работой решения в реальном времени. Также в программе выступление JP Цзянга, вице-президента по продуктам и маркетингу XConn, было посвящено практическому применению CXL в современных и будущих системах.


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