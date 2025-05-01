На конференции CXL DevCon 2025 представлена новая архитектура управления памятью для центров обработки данных

Компания XConn Technologies провела демонстрацию технологии динамического управления памятью на основе интерфейса Compute Express Link (CXL) в рамках мероприятия CXL DevCon 2025. Это событие состоялось 29–30 апреля в отеле Santa Clara Marriott и стало площадкой для презентации инновационных подходов к организации вычислительных систем.

Главной целью демонстрации стало показать, как можно объединять и распределять оперативную память между различными компонентами системы по запросу. Такой подход позволяет избежать избыточного резервирования ресурсов, повысить производительность и снизить общую стоимость владения оборудованием. В качестве основы была использована совместная разработка с AMD, включающая процессоры EPYC пятого поколения и коммутатор Apollo CXL от XConn.

Эта технология особенно актуальна для облачных платформ, задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, где гибкость управления ресурсами играет ключевую роль. Коммутатор Apollo CXL поддерживает стандарты CXL 2.0 и PCIe 5.0 в одном чипе, что обеспечивает масштабируемое расширение памяти до уровня терабайтов при задержках, близких к локальной оперативной памяти.

Среди ключевых преимуществ, представленных на мероприятии: возможность объединения памяти в единый пул, доступный всем узлам системы, низкая задержка при когерентном доступе и поддержка требовательных нагрузок, таких как кэширование в задачах AI-выводов, работа с in-memory базами данных и виртуализация.





Демонстрационный стенд компании позволял посетителям ознакомиться с работой решения в реальном времени. Также в программе выступление JP Цзянга, вице-президента по продуктам и маркетингу XConn, было посвящено практическому применению CXL в современных и будущих системах.



