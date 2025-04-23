На выставке COMPUTEX Taipei 2025 компания EK представит новейшие технологии. Стенд LM TEK, который теперь управляет EK, смогут посетить специалисты, чтобы увидеть системы, созданные для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
Компания сделает акцент на том, что современные AI-нагрузки требуют эффективного управления теплом. Их новые разработки направлены на повышение производительности, стабильности и соответствия жестким требованиям современных вычислительных систем. Посетители смогут лично ознакомиться с новинками, пообщаться с командой EK и обсудить, как эти технологии могут быть использованы в будущих проектах. Выставка станет площадкой для демонстрации решений, предназначенных для дата-центров, AI-платформ и рабочих станций. EK приглашает всех желающих узнать больше о новинках на своем сайте, где будут анонсированы продукты и партнерские проекты. Компания подчеркивает, что под управлением LM TEK продолжает развивать технологии охлаждения, сохраняя качество и ориентируясь на потребности клиентов.
Для профессионалов, интеграторов и энтузиастов это будет возможность увидеть будущее жидкостного охлаждения вживую. EK предлагает записаться на встречи во время выставки, чтобы обсудить сотрудничество.