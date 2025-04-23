Компания EK покажет инновационные решения для жидкостного охлаждения на выставке Computex 2025

На выставке COMPUTEX Taipei 2025 компания EK представит новейшие технологии. Стенд LM TEK, который теперь управляет EK, смогут посетить специалисты, чтобы увидеть системы, созданные для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Компания сделает акцент на том, что современные AI-нагрузки требуют эффективного управления теплом. Их новые разработки направлены на повышение производительности, стабильности и соответствия жестким требованиям современных вычислительных систем. Посетители смогут лично ознакомиться с новинками, пообщаться с командой EK и обсудить, как эти технологии могут быть использованы в будущих проектах. Выставка станет площадкой для демонстрации решений, предназначенных для дата-центров, AI-платформ и рабочих станций. EK приглашает всех желающих узнать больше о новинках на своем сайте, где будут анонсированы продукты и партнерские проекты. Компания подчеркивает, что под управлением LM TEK продолжает развивать технологии охлаждения, сохраняя качество и ориентируясь на потребности клиентов.

Для профессионалов, интеграторов и энтузиастов это будет возможность увидеть будущее жидкостного охлаждения вживую. EK предлагает записаться на встречи во время выставки, чтобы обсудить сотрудничество.