Компания Xgimi выпустила складной уличный экран для проекторов с диагональю 70 дюймов
Xgimi представила новый портативный экран для проекторов, предназначенный для использования на открытом воздухе. Устройство позволяет создавать проекционное изображение диагональю до 70 дюймов. Особенность экрана - специальный эластичный материал, который минимизирует появление складок и морщин на поверхности.
Производитель заявляет, что экран можно развернуть всего за 60 секунд благодаря интуитивной системе крепления. Конструкция напоминает каркас туристической палатки - телескопические стойки с эластичными шнурами и центральной опорой. Для дополнительной устойчивости в комплекте идут колышки для фиксации на грунте.
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