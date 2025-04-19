Xgimi представила новый портативный экран для проекторов, предназначенный для использования на открытом воздухе. Устройство позволяет создавать проекционное изображение диагональю до 70 дюймов. Особенность экрана - специальный эластичный материал, который минимизирует появление складок и морщин на поверхности.

Производитель заявляет, что экран можно развернуть всего за 60 секунд благодаря интуитивной системе крепления. Конструкция напоминает каркас туристической палатки - телескопические стойки с эластичными шнурами и центральной опорой. Для дополнительной устойчивости в комплекте идут колышки для фиксации на грунте.